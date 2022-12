Ayuso, la dinamitera

20/12/202219/12/2022

Cuenta Rafael Chirbes en sus imponentes Diarios (3 y 4) que al visitar el MoMa de Nueva York vio el famoso cuadro de Robert Ryman (Twin), que es un lienzo absolutamente blanco. La madre de todos los monocromos. Reflexiona sobre c├│mo a veces el arte actual es una forma de ingenio, una cadena de ocurrencias, como si valiera el c├│digo, la explicaci├│n y la palabra m├ís que la obra. Como si cierto arte moderno necesitase arropar la obra con la reflexi├│n y el relato, hasta el punto de que suele tener m├ís peso que lo material. Lo contrasta con la pintura cl├ísica que no necesita de explicaciones porque se basta sola. Y concluye diciendo que, si viniera un ex├ęgeta de un cuadro cl├ísico a explic├írtelo, acabar├şas dici├ęndole: “c├íllate ya y d├ęjame mirar”.

Algo as├ş deber├şamos de hacer con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque hay que reconocer que Isabel D├şaz Ayuso es una artista en provocar alboroto con groser├şas y distracciones. Refuerza su discurso con una altivez agresiva y un aire permanente de enfado con todo el mundo. Su estrategia de polarizaci├│n pol├ştica busca poner el foco en lo que le interesa para que lo importante quede en la sombra y no hablemos de ello. As├ş, con barbaridades diarias y con la bronca en sesi├│n continua, se habla menos de desigualdad y del retroceso en cohesi├│n social, del desmantelamiento de los servicios p├║blicos o de que en este Madrid de ca├▒as y tapas la democracia est├í en retroceso y conviven obscenamente la opulencia y la pobreza.

Son los hechos y no la propaganda los que mejor la definen. Si hacemos un breve repaso a su historial reciente, la lista de rupturas, v├şctimas y enemigos que tiene es larga. Por sistematizar, las agruparemos en bloques que resumen sus principales caracter├şsticas como pol├ştica.

1. INTRIGA. No se lleva bien ni con los suyos. La principal pieza que se ha cobrado fue el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Es una historia suficientemente conocida. Pero conviene resaltar dos cuestiones: no tuvo reparos en movilizar a sus seguidores ante la sede del partido contra el entonces presidente del PP y hasta hac├şa poco gran amigo suyo; no tiene l├şmite en sus ambiciones. Feij├│o no duerme tranquilo.

2. CONTRARIA A TODO. Siempre chocando con el Gobierno central. Ni siquiera ha sido capaz, en los momentos m├ís dif├şciles, de mantener un m├şnimo de lealtad institucional, algo que deber├şa ser obligado en beneficio de la ciudadan├şa madrile├▒a. Es muy larga la lista de enfrentamientos con el Gobierno de coalici├│n que preside Pedro S├ínchez: medidas frente al covid, escudo social, salario m├şnimo, reforma laboral, impuestos a las el├ęctricas, topes al gas, tres PGE, toda ley progresista (LOMLOE, Libertad Sexual, Memoria Democr├ítica, Trans y derechos LGTBI…). Y ha desbarrado gravemente al llamar “tirano” al presidente del Gobierno al que acusa de preparar una “dictadura” republicana. Es su manera de impulsar sus ambiciones y debilitar al l├şder de turno del PP. Y conseguir que se hable de lo que dice y no de lo que hace: de su agenda ultraliberal al servicio de ricos y poderosos.

3. FUNDAMENTALISTA. Su rigidez la incapacita para llegar a acuerdos con la oposici├│n. Igual da que sea la derecha o la izquierda. Acab├│ rompiendo con Ciudadanos, con quien cogobernaba, y convocando elecciones anticipadas a mediados de legislatura, algo ins├│lito en Madrid. Ahora tampoco ha sido capaz de acordar los presupuestos con los grupos progresistas y ni siquiera con Vox. Resultado: en cuatro a├▒os de gobierno de Ayuso ha habido un solo presupuesto y habr├í tres elecciones. Todo lo anterior demuestra su insolvencia para gestionar y para construir sociedad. De ah├ş que le d├ę igual no pactar presupuestos y realizar una gesti├│n nefasta donde todo se subordina al conflicto y a la camorra.

4. AUTORITARIA. No escucha a nadie. Ni a los m├ędicos de Atenci├│n Primaria que est├ín en su quinta semana de huelga defendiendo la sanidad p├║blica para todos y condiciones de trabajo dignas; se dedica a descalificarles y a echar m├ís le├▒a al conflicto sanitario actuando como una talib├ín neoliberal. Tampoco con las familias que reclaman centros escolares p├║blicos para sus hijos y que se acabe la construcci├│n por fases en barrios y localidades como Valdebebas, Ensanche de Vallecas, El Ca├▒averal, Rivas Vaciamadrid, Parla, Getafe, Alcal├í de Henares, etc.; ella prefiere jugar al pelotazo educativo regalando suelo p├║blico y conciertos a grupos ultracat├│licos y a fondos de inversi├│n. Menos a├║n escucha al sector del taxi, aprobando una “ley Uber” que legaliza la competencia desleal en favor de las grandes multinacionales y de ex antiguos cargos pol├şticos del PP.

5. FALTA DE EMPAT├ŹA. La frialdad patol├│gica de Ayuso con las personas y colectivos en situaciones dif├şciles es para reflexionar. Por ejemplo, con las personas mayores que padecieron los protocolos de la verg├╝enza durante la pandemia del covid y ahora con los familiares de los 7.291 fallecidos. Con las v├şctimas de la L├şnea 7B del Metro en San Fernando de Henares, absolutamente maltratadas. Con los vecinos de la Ca├▒ada Real sin luz y sin soluciones a sus problemas. Con los ni├▒os de familias desfavorecidas a los que quiso dar men├║s basura durante la pandemia. Eliminando la Renta M├şnima de Inserci├│n… No sigo, porque la lista se alargar├şa demasiado.

6. DESPRECIA E INSULTA. Hay tres cosas que me han llamado la atenci├│n en este a├▒o y medio de experiencia parlamentaria: Ayuso no interact├║a con nadie, no mira a la persona que se dirige a ella; trabaja un cuarto de hora a la semana en la Asamblea de Madrid (cinco respuestas de tres minutos a los grupos parlamentarios) y se va del pleno hasta que vuelve para votar a ├║ltima hora de la noche; es ella la que eleva el tono del insulto y la descalificaci├│n con la oposici├│n cuando le faltan los argumentos y para que no decaiga el clima de polarizaci├│n. Un ejemplo reciente: llamar “gentuza” a los socialistas y a la oposici├│n, algo que deber├şa tener sanci├│n moral y pol├ştica en una ciudadan├şa democr├ítica. Con el insulto como ├║nico discurso no se puede construir nada.

Para qu├ę seguir. Mi suegro, que era militar, dec├şa que la gente se divide en “pontoneros y dinamiteros”. Los primeros construyen y los segundos destruyen. En la actual pol├ştica en Espa├▒a, escasean unos y abundan los otros. Es tan evidente a qu├ę grupo pertenece D├şaz Ayuso, que jam├ís podr├şa ser responsable de los cascos azules de la ONU. Es un paquete cargado de nitroglicerina, con una intransigente toxicidad pol├ştica que deber├şa estar ausente en toda sociedad que aspire a mejorar su convivencia. Y es que en el origen del pensamiento fan├ítico que revienta la convivencia est├í el af├ín de poder sin l├şmite. Qu├ę tiempos estos en los que tener modales en pol├ştica es de una insoportable ingenuidad. Pero, a pesar de Ayuso, habr├í que seguir reivindic├índolos.