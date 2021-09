–

De parte de SAS Madrid September 21, 2021 85 puntos de vista

鈥淎viso: Desde la noche del d铆a 22 de marzo, dejan de funcionar temporalmente los SUAP (los Servicios de Urgencias de Atenci贸n Primaria, que abren por las noches y los fines de semana). Para atender las urgencias y emergencias el SUMMA 112 cuenta con 28 UVI m贸viles operativas (Soporte Vital Avanzado) y la flota de ambulancias urgentes, en torno al centenar鈥. Desde 2020, la web del Servicio de Urgencias de Atenci贸n Primaria de la Comunidad de Madrid abre con este aviso. El 鈥渢emporalmente鈥 se ha estirado ya un a帽o y medio, mientras la sanidad madrile帽a ha luchado contra la pandemia sin este servicio, esencial para evitar el colapso hospitalario.

Al mismo tiempo, este lunes, y bajo mandato de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, la hosteler铆a y el comercio caminan hacia la normalidad, con aforos al 75% en interiores de bares y al 100% en las tiendas y ampliando el ocio nocturno que deja atr谩s las restricciones horarias.

鈥淢e gustar铆a anunciarles que a partir del 20 de septiembre en la Comunidad de Madrid habr谩 libertad horaria para la hosteler铆a y el ocio nocturno. Tambi茅n dejar谩 de haber restricciones de aforo en cines y teatro, y ampliaremos de 8 a 10 los comensales en las terrazas鈥. As铆 lo anunciaba Ayuso el pasado 13 de septiembre mientras recog铆a un premio en el Instituto Bruno Leoni de Mil谩n por sus pol铆ticas 鈥渓iberales y valientes鈥 en la pandemia.

鈥淟a gente acaba adapt谩ndose y parece que no pasa nada. Pero s铆 pasa algo, los dem谩s nos sobrecargamos. La atenci贸n primaria la est谩n desmantelando鈥

脫scar Rodr铆guez es m茅dico en el SUMMA 112 y trabaja en una UVI m贸vil que est谩 dentro de un SUAP. Asegura que todos los d铆as 鈥渟iguen viniendo pacientes preguntando si pueden entrar鈥. 鈥淎unque cada vez menos, la gente acaba adapt谩ndose y parece que no pasa nada. Pero s铆 pasa algo, los dem谩s nos sobrecargamos. La atenci贸n primaria la est谩n desmantelando鈥, alerta este delegado del sindicato m茅dico AMYTS.

Y es que, desde que estos centros de atenci贸n de urgencias han cerrado sus puertas, adem谩s de aumentar la presi贸n en las urgencias hospitalarias, ha aumentado la que se vive en los dispositivos de urgencias. 鈥淵o trabajo 24 horas y empezamos la ma帽ana atendiendo patolog铆as banales, levantando a personas mayores, cosa que antes se hac铆a desde Primaria. Luego por la tarde no paras y llega la noche y gente que antes acud铆a a los SUAPs ahora llama al SUMMA鈥, relata. 鈥淗ace dos d铆as estuve de guardia y me pas茅 toda la noche viendo a pacientes que pod铆an ser atendidos en el SUAPs. Y despu茅s cuando tenemos el aviso gordo est谩s machacad铆simo.鈥

鈥淓l s谩bado faltaban 10 m茅dicos de UVI m贸vil y 5 m茅dicos de Veh铆culos de Intervenci贸n R谩pida (VIR). Y esta ha sido la t贸nica todo el verano鈥

Rodr铆guez explica que la excusa para cerrar los SUAPs fue la falta de espacio en el interior de estos dispositivos para establecer dos circuitos de pacientes infectados y pacientes no infectados. Los m茅dicos que estaban destinados en estos centros fueron derivados a las Unidades de Atenci贸n Domiciliaria (UAD) y han ido cambiando de unidad de manera intermitente. 鈥淚nicialmente ten铆a un sentido. Pero ahora, que est谩n ampliando aforos hasta en los teatros propagando una sensaci贸n de que esto se ha acabado en todos los sitios… menos en los SUAPs鈥, se queja.

Mientras, a帽ade, todos los d铆as en el SUMMA salen UVIs m贸viles sin m茅dicos. 鈥淓l s谩bado faltaban 10 m茅dicos de UVI m贸vil y 5 m茅dicos de Veh铆culos de Intervenci贸n R谩pida (VIR). Y esta ha sido la t贸nica todo el verano . Est谩n obligando a enfermeras a valorar cosas que a veces superan su capacidad. Hasta que no pase algo gordo y se denuncie, aqu铆 seguiremos igual. Yo tengo remordimientos cuando me pido un d铆a鈥, sentencia el portavoz de AMYTS.

鈥淓l s谩bado faltaban 10 m茅dicos de UVI m贸vil y 5 m茅dicos de Veh铆culos de Intervenci贸n R谩pida (VIR). Y esta ha sido la t贸nica todo el verano.Est谩n obligando a enfermeras a valorar cosas que a veces superan su capacidad. Hasta que no pase algo gordo y se denuncie, aqu铆 seguiremos igual. Yo tengo remordimientos cuando me pido un d铆a鈥.

Prevenir el colapso en la Primaria

En cuanto al relajamiento en las medidas, para Javier Segura, m茅dico salubrista y experto en Salud P煤blica, 鈥渘o estamos ante el freedom day鈥. 鈥淪e nos olvida el n煤mero de muertos, seguimos teniendo decenas a diario鈥 apunta mientras se帽ala que en la Comunidad de Madrid a煤n hay un 22% de camas de cr铆ticos ocupadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

鈥淎lgunos expertos estamos abogando para que se incluya la sobrecarga de la Atenci贸n Primaria entre los indicadores para desescalar y la Comunidad de Madrid no tiene buenas cifras; no solo por el cierre de los SUAPS sino por la no reposici贸n de las vacantes en las plantillas鈥

Y a帽ade algo m谩s a tener en cuenta: la situaci贸n de la Atenci贸n Primaria. 鈥淣ormalmente la desescaladas pretenden liberar medidas de precauci贸n a medida que las capacidades del sistema sanitario sean suficientes para afrontar lo que venga y no colapsar. Durante todo este tiempo los indicadores eran hospitalarios pero no hab铆a indicadores de Atenci贸n Primaria. Algunos expertos estamos abogando para que se incluya la sobrecarga de la Atenci贸n Primaria entre los indicadores para desescalar y la Comunidad de Madrid no tiene buenas cifras; no solo por el cierre de los SUAPs sino por la no reposici贸n de las vacantes en las plantillas鈥, a帽ade Segura.

Por otro lado, seg煤n los 煤ltimos datos del Ministerio de Sanidad, Madrid est谩 en la frontera de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. 鈥淵o me quedar铆a m谩s tranquilo si la incidencia bajara de 25. En la primera desescalada llegamos a ocho casos por 100.000 habitantes鈥, destaca mientras se帽ala que con los datos que se manejan y el ritmo de bajada que est谩 decreciendo, a煤n hay incertidumbre con lo que pueda pasar. 鈥淣o sabemos qu茅 es lo que nos puede traer la nueva normalidad asociada a la vuelta a las aulas y al espacio laboral. No ser铆a extra帽o que volvi茅ramos a subir un poquito鈥, avisa el m茅dico salubrista.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (20/09/2021).