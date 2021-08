–

August 6, 2021

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, ha matizado las declaraciones que hizo el pasado mi茅rcoles en una entrevista con Ana Terradillos en El programa de Verano cuando dijo que la atenci贸n primaria y la educaci贸n “son ahora un desastre”.

“En comparaci贸n con otros pa铆ses, nada que ver. Aqu铆 nos vamos enterando un a帽o y medio m谩s tarde del supuesto dinero que nos van a dar y nos dicen en que hay que gastarlo, por lo que no tenemos autonom铆a para gestionarlo”, se帽al贸 para criticar el presunto inter茅s del Gobierno de Pedro S谩nchez por gestionar los fondos europeos de recuperaci贸n y afearle la falta de “autonom铆a”.

Despu茅s de que varias personas le recordaran que ambas cuestiones son competencias de su gobierno y que la situaci贸n se ha producido con un mandato del PP “durante 26 a帽os”, la presidenta regional ha querido matizar sus palabras.

“Las palabras se extraen de manera intencionada en algunas ocasiones, no digo por parte de los medios. No s茅 si por parte algunos pol铆ticos que han intentado trasladar unas declaraciones que yo no he realizado. Yo he hablado de la atenci贸n primaria en Espa帽a y no de Madrid”, ha deslizado.

A rengl贸n reguido, la lideresa popular ha aclarado que los “problemas” a los que se refer铆a no hac铆an referencia a una situaci贸n a nivel regional, sino nacional: “En Espa帽a tenemos en algunas ocasiones falta de m茅dicos (…) Esto es un problema que tenemos en Espa帽a“.

Ni “tonos amenazantes” ni “ultim谩tums” por parte de Abascal

Asimismo, la presidenta regional ha aseguradoque tiene “muy buena relaci贸n” con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y con su formaci贸n pol铆tica pero ha advertido que no admite “tonos amenazantes” ni le gustan los “ultim谩tums”.

Ayuso se mostr贸 esta semana partidaria p煤blicamente de retomar el debate del Certificado Covid, a lo que Abascal contest贸 en un aviso directo a la presidenta, v铆a Twitter, que desde su partido no iban a “permitir m谩s vulneraciones, discriminaciones y atropellos a los derechos fundamentales de los espa帽oles” y que incluso lo llevar铆an a los tribunales.

En su visita el Parque de Bomberos de San Mart铆n de Valdeiglesias este jueves, la dirigente madrile帽a ha hecho hincapi茅 en que no se trata “de restringir nada a nadie ni mucho menos de cargar a la hosteler铆a y la restauraci贸n con un trabajo a帽adido de identificaci贸n de clientes” ni nada “por el estilo”.

“Simplemente propuse estudiar, evaluar, si ya una vez vacunados es necesario que las personas que vayan a acceder a lugares donde hay una serie de aforos estas personas han de contar. Eso habr铆a que estudiarlo simplemente pero yo estoy absolutamente en contra de estar innovando a estas alturas, de imponer m谩s restricciones, o sobre todo m谩s complicaciones”, ha se帽alado.

