Mientras la Comunidad de Madrid saca un protocolo que pide no hacer actividades en el exterior o sombrear las fachadas, ni facilita ni financia las medidas de mitigaci贸n.

Estudiar con 39潞 fuera y no muchos menos dentro no solo afecta al rendimiento del alumnado, sino que perjudica a la salud, sobre todo la de los m谩s peque帽os. Por eso, desde muchos centros madrile帽os se pide que se adec煤en a las altas temperaturas que se alcanzan cada vez m谩s d铆as y cada vez durante m谩s parte del calendario escolar. Aunque la Comunidad de Madrid ha sacado un protocolo de recomendaciones para estos casos para la comunidad escolar no universitaria, lo consideran insuficiente.

鈥淒esde el a帽o pasado, que ya hubo mucho calor en mayo y junio, empezamos a reclamar. Pero es un momento muy dif铆cil, por horarios, cierre del curso y vacaciones鈥, comenta Yetta Aguado, portavoz de Revuelta Escolar. Se trata de una plataforma de madres y padres preocupados por la pacificaci贸n de los entornos escolares y que cada mes hacen visibles sus reivindicaciones en la calle. Aguado deja claro que no es un tema nuevo y que cada vez el calor extremo est谩 m谩s en las preocupaci贸n de la comunidad escolar. 鈥淒esde Revuelta incluimos en nuestro manifiesto la renaturalizaci贸n de los espacios exteriores y hablamos de las islas de calor en los patios. Pero desde la Comunidad de Madrid no se ha hecho nada. Adem谩s el arbolado que se elimin贸 despu茅s de Filomena y no se ha repuesto鈥, insiste.

El Salto ha tenido acceso al protocolo que la Comunidad de Madrid ha enviado titulado Plan de Alerta y prevenci贸n frente a las olas de calor. Se trata de recomendaciones para centros docentes no universitarios en el que ya especifican que son 鈥渦na relaci贸n no exhaustiva de medidas鈥. Entre ellas, se帽ala recomendaciones como evitar la radiaci贸n directa en horas centrales o impartir clases en aulas de plata baja y orientadas al norte. Tambi茅n incluye otras medidas que piden padres, madres y muchos trabajadores como 鈥渞eforzar el mantenimiento de los elementos de protecci贸n frente al calor y las radiaciones (toldos, persianas, ventanas, pantallas vin铆licas, etc.)鈥, aunque no indica de d贸nde deber铆a salir el presupuesto para que se puedan implantar.

A nivel organizativo sorprende que estas 鈥渞ecomendaciones鈥 pasen por 鈥渇avorecer actividades sedentarias鈥, 鈥渞educir el uso de equipos e instalaciones que generen calor鈥 o regar las superficies que m谩s calor acumulen por la noche. Se trata de medidas que pueden tomarse de forma excepcional pero que, si como indican los pron贸sticos de cambio clim谩tico, son cada vez m谩s frecuentes significar铆a estar dos meses o m谩s sin posibilidad de hacer deporte o sin usar ordenadores, por ejemplo. En este sentido, El Salto se ha puesto en comunicaci贸n con la Consejer铆a de Educaci贸n para preguntar si al protocolo de recomendaciones van a a帽adir alg煤n tipo de partida presupuestaria para poder llevar a cabo estas medidas o si se tomar谩n medidas espec铆ficas hacia los centros que peor condiciones de aislamiento t茅rmico tengan.

La respuesta se ha limitado a remitir a este medio a la rueda de prensa que el titular de la consejer铆a y el vicepresidente de la Comunidad, Enrique Ossorio, dio el pasado mi茅rcoles. En esta comparecencia, entre otros asuntos, Ossorio asegur贸 que de los 100 millones que pueden invertir cada a帽o en construir nuevos centros o en ampliar los ya existentes, dedican 15 millones en mejorar el aislamiento del resto de centros escolares. Tambi茅n indic贸 que los fondos propios de los centros educativos est谩n para tomar 鈥渕edidas m谩s concretas鈥 para hacer frente a la ola de calor que 鈥渄ios no lo quiera鈥 pudiera haber este a帽o tambi茅n.

Islas de calor y aulas a pleno sol

Para Aguado, existen soluciones dependiendo de si se habla del interior de las aulas o del exterior, los patios y alrededores. Sobre una excusa para renaturalizar el entorno escolar, que es la falta de espacio para las pistas deportivas que obliga el curr铆culum escolar, responde: 鈥淓ntendemos que se puede hacer de otras maneras, con pistas municipales o con deportes de equipo que permitir铆an hacerlo igual鈥. De esta manera, instalando 谩rboles como en cualquier espacio p煤blico, se conseguir铆a reducir el calor provocado por el asfaltado, los suelo no permeables y la proyecci贸n de este calor. 鈥淟a alternativa son las sombras artificiales, con toldos vela, cubiertas textiles, etc鈥, comenta e indica que 鈥渁 nivel presupuestario no exige mucho esfuerzo, incluso recuerdo que en mi colegio en los 80 ya se hac铆an鈥. Para ellos, la soluci贸n a largo plazo deber铆an ser 谩rboles por lo que tardan en crecer. Y a corto plazo, hacer una detecci贸n de urgencia, con toldos. 鈥淭odo para evitar golpes de calor que sabemos que ha habido en ni帽os y ni帽as鈥, explica Yetta, que recuerda el accidente mortal de un operario de la limpieza en la ciudad en julio del pasado a帽o.

En esa lucha se encuentran muchos colegios de manera individual o organizada. 鈥淟os ni帽os y ni帽as pasan un m铆nimo de siete horas al d铆a en condiciones que ser铆an intolerables en cualquier puesto de trabajo desempe帽ado por adultos鈥, explica Blanca D铆az, secretaria del AFA de CEIP Guindalera y tambi茅n parte de Revuelta Escolar. 鈥淟a situaci贸n pone en peligro la salud de los ni帽os y cada vez el tiempo de calor extremo es mayor鈥, explica en referencia a que antes solo pasaba en junio, pero ahora afecta de abril a octubre y cada vez empeora. 鈥淓s una situaci贸n dif铆cil competencial, ya que no queda claro qui茅n tiene que hacerlo. Est谩 claro que en un Estado descentralizado va a pasar, pero es una excusa para no hacerlo cuando s铆 que hay herramientas para dirimir qui茅n debe ocuparse鈥, comenta en referencia a que la Comunidad de Madrid es propietaria de los edificios pero es el Ayuntamiento el encargado del mantenimiento. Una situaci贸n que no siempre trae problemas y lo explica con un ejemplo.

De una obra que se ha hecho en uno de los patios del colegio de sus hijos se ha ocupado la Junta de Distrito, siendo mucho m谩s que un mantenimiento al uso de las instalaciones. 鈥淟os toldos, que es la mitad del presupuesto de esta obra, pone de manifiesto lo rid铆culo de la situaci贸n鈥, comenta y confirma que, una vez m谩s, desde la Comunidad de Madrid se remitieron a los fondos propios del centro para imprevistos y no hicieron ni un an谩lisis de la situaci贸n. As铆 que D铆az acudi贸 a la Junta Municipal de Salamanca para que sea esta la que ponga los toldos, por medio de una propuesta en el pleno que la propia secretaria del AFA ha defendido. La respuesta fue, una vez m谩s, saber si est谩 en el marco competencial y pedir que sea la Comunidad de Madrid quien se ocupe.

鈥淭odo este esfuerzo lo hacen las familias para algo tan esencial, porque las juntas de los centros a veces acompa帽an y a veces obstaculizan鈥, resume Blanca D铆az, que incluso comenta que desde la DAT (Direcci贸n de 脕rea Territorial) a veces se ofrece presupuesto para sombrear, otras alega que no hay elementos homologados que permitan ponerlo. Es el caso del colegio Men茅ndez Pelayo. Oriol, uno de los padres de la AFA explica que 鈥渉ab铆a un presupuesto disponible de la DAT para eso y result贸 bastante f谩cil en ese sentido鈥. Todo lo contrario de lo que ocurri贸 en el colegio Lope de Vega, que hasta tuvieron que retirar los elementos de sombreado que pusieron.

Otros como el colegio Unamuno de Delicias han optado por financiar del propio bolsillo de las familias el dinero para toldos, no sin problemas por los permisos. 鈥淣uestra experiencia como madres y padres fue pedir al equipo directivo que iniciara el proceso de instalaci贸n para que pidieran a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que pusieran los toldos, tan necesarios para la salud de nuestros menores鈥, comenta Ver贸nica, parte de la AF. Comenta que una de las primeras trabas es lo que tarda la Comunidad de Madrid en aprobar el gasto, o rechazarlo o, como en este caso, a autorizar que se instale con fondos del propio centro. 鈥淓ntonces el centro debe pedir permiso al Ayuntamiento, que deber铆a poner m谩s f谩cil a los colegios esta gesti贸n鈥, reclama ya que tardaron un a帽o completo en todo el proceso. Se instalaron nueve toldos, ocho con fondos de la escuela y uno con fondos de las familias. 鈥淎煤n tenemos pendiente que nos autoricen para el patio de Infantil, muy necesario para el calor que llega. Qu茅 menos que est茅n en un espacio que les proteja, tanto del fr铆o como del calor鈥.

Sin patio, aulas cerradas y derechos laborales en riesgo

Ante la inmovilidad administrativa y que el fen贸meno extremo cada vez se dar谩 m谩s, las familias temen que se lleguen a tomar decisiones radicales. 鈥淣uestro mayor temor es que lo que hagan desde las direcciones sea reducir las horas de patio para evitar el problema, en lugar de buscar una soluci贸n鈥, comenta Yetta Agudo, que incluso cree que se podr铆an cerrar los colegios para hacer las clases online, como ya hicieron con el covid. Se tratar铆a de medidas extraordinarias pero nunca de soluciones. Para que en las aulas haya un confort, desde Revuelta Escolar entienden que deber铆a haber a largo plazo un plan integral de adaptaci贸n y, a corto, la instalaci贸n del sombreado y mejora del aislamiento. Para ella es cuesti贸n de voluntad pol铆tica y aqu铆 ve 鈥渃ero鈥. Recuerda que si para ser biling眉es, la Comunidad de Madrid ofreci贸 muchos recursos para que fuera atractivo para los centros, por qu茅 no hacer lo mismo con la renaturalizaci贸n y las adaptaciones.

Por parte de los profesores, tambi茅n se unen a las reivindicaciones de las familias y tachan la situaci贸n de 鈥渋nsostenible鈥. Desde el sindicato CNT Madrid, el delegado de la secci贸n de Ense帽anza e Intervenci贸n Social, Andr茅s Maroto, considera que no es posible garantizar los derechos laborales y la prevenci贸n de riesgos durante las olas de calor tal y como se encuentran muchos centros. 鈥淟as medidas que se han propuesto desde la Comunidad de Madrid son en unos casos irrealizables, como desplazar las actividades a zonas frescas y que quede todo el alumnado apelotonado en un lugar鈥, explica, que tampoco entiende que los profesores sean los 煤nicos responsables de estas medidas. 鈥淓s una tarea -completa- muy complicada, sobre todo para los profesores y profesoras que tengan a su cargo a los m谩s peque帽os, porque tienen un sistema de regulaci贸n especial鈥.

鈥淧ensamos que, como cada vez ser谩 m谩s habitual el calor extremo, debe haber un plan consensuado y coordinado, no que cada centro haga lo que pueda o considere鈥, comenta y recuerda que todav铆a hay centros en barracones y aulas temporales, donde de normal el confort t茅rmico es complicado m谩s cuando hace m谩s calor o fr铆o del esperado. Por eso Maroto explica que el protocolo no vale en asignaturas como Educaci贸n F铆sica, que solo podr铆an seguir las recomendaciones unos pocos d铆as. Por 煤ltimo, desde CNT a帽aden que tambi茅n hay que pensar en el resto de personal no docente, como limpieza o mantenimiento, que tambi茅n sufren estas altas temperaturas en su puesto de trabajo.

Desde la Federaci贸n de Ense帽anza de CC OO de Madrid tambi茅n han reaccionado al protocolo de la Comunidad de Madrid y afirman que 鈥渘o es lo que Inspecci贸n de Trabajo ha requerido ni lo que se necesita y, adem谩s, carece de recursos para poder ser llevado a cabo鈥. As铆 lo indica la secretaria general de Educaci贸n de CC OO Madrid, Isabel Galv铆n, que comenta que, adem谩s, 鈥渓a Consejer铆a de Educaci贸n, una vez m谩s, se exime de su responsabilidad y delega en los equipos directivos las actuaciones, algo que contradice la ley鈥. 鈥淟as olas de calor 鈥攃ontin煤a鈥 se adelantan a primavera y se extienden a oto帽o, son m谩s largas y m谩s intensas. Necesitamos centros sostenibles con energ铆a verde. Ten铆amos la oportunidad de acometer este cambio estructural con los fondos Next Generation y el Gobierno de Ayuso se queda en la an茅cdota y recomienda 鈥榬egar las plantas por la noche鈥, concluye Galv铆n.

