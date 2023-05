–

De parte de Nodo50 May 21, 2023 199 puntos de vista

Nos re铆mos de las cosas que dice Ayuso como nos re铆amos de Esperanza Aguirre y como nos re铆amos de Trump pero todos ellos ganaron en sus respectivas elecciones. Y no s贸lo ganaron en votos, sino que est谩n ganando en cuanto a lo verdaderamente importante: imponiendo un sentido com煤n devastador para la izquierda y para la democracia. Cuando Aguirre dijo que hab铆a que 鈥渁cabar con la superioridad moral de la izquierda鈥, estaba expresando la necesidad que la derecha tiene de superar el principal escollo para que arrasen definitivamente. Cuando Ayuso ha dicho que 鈥渓a justicia social es una tonter铆a de la izquierda鈥, va en el mismo sentido. Su exhibici贸n desacomplejada de falta de empat铆a tiene que ver con la batalla principal de la derecha: la normalizaci贸n de la crueldad social.

En realidad, volvemos a Thatcher y sus pol铆ticas econ贸micas destructoras que s贸lo se pueden imponer si, efectivamente, ganan la batalla cultural que han desatado contra cualquier idea de justicia social. A acabar con esta idea se ha dedicado la derecha iliberal en todo el mundo en la 煤ltimas d茅cadas. Mientras se siga considerando que la igualdad es siempre mejor que la desigualdad o que la pobreza es inasumible y un problema social, la izquierda tendr谩 una cierta ventaja. La propia democracia era entendida desde su origen como un contrato entre el pueblo y los gobernantes para mejorar la sociedad mediante la justicia social. Ese contrato, ya muy mermado, es con el que pretende acabar la derecha iliberal y antidemocr谩tica con la intenci贸n de que el mercado no encuentre ninguna resistencia. Para que eso ocurra hay que implantar una raz贸n neoliberal que sustituya a cualquier raz贸n de justicia: la sociedad no existe, lo que existe son grupos de individuos en busca de su propio inter茅s. La raz贸n neoliberal produce sujetos neoliberales y busca sustituir una democracia que tiene como ideal la justicia social por otra que tiene como ideal el mercado. A esta le sobra todo lo p煤blico. Lo p煤blico es anatema. Quejarse de que en Espa帽a no exista una derecha democr谩tica empieza a ser in煤til porque pronto tal derecha habr谩 dejado de existir en todo el mundo, es propia de otra 茅poca. Aquella era la derecha nacida de la II Guerra, una derecha a la defensiva despu茅s de la derrota del fascismo y de los avances de la clase obrera, que exig铆a reformas sociales. La derecha de ahora no quiere pacto ninguno, ni siquiera con la democracia.

Cuando Aguirre en su momento, y ahora Ayuso, afirman que la justicia social es una tonter铆a de la izquierda est谩n reivindicando una tradici贸n econ贸mico pol铆tica y filos贸fica que inspir贸 a Margaret Thatcher y a Pinochet y que arras贸 con el estado social en un caso y con la democracia (y miles de vidas) en el otro. Thatcher era fiel seguidora del economista austriaco Hayek, uno de los te贸ricos del neoliberalismo que lleg贸 a escribir que 鈥渓a libertad de elecci贸n debe ser m谩s practicada en el mercado que en las urnas. La libre elecci贸n puede existir bajo un r茅gimen de dictadura pero no bajo una democracia sin l铆mites que no pueden limitarse禄. Para Hayek, la preferencia individual es preferible al voto y el lugar en el que dicha preferencia mejor se expresa es en el mercado. Las urnas, en cambio, si bien reflejan las preferencias de la mayor铆a tambi茅n oprimen a quienes no han votado por dichas preferencias. As铆 pues, para los neoliberales, la democracia es una especie de dictadura de la mayor铆a y la b煤squeda de la justicia social es un escollo en el camino de la correcta organizaci贸n de la vida porque no existe tal como como el 鈥渂ien com煤n, sino 煤nicamente el bien que cada individuo busca y se debe procurar sin ninguna interferencia del estado. La verdadera libertad est谩 en el mercado, y para que sea real hay que hacer desaparecer cualquier l铆mite, cualquier regulaci贸n. Por eso, lo que dice Ayuso no son tonter铆as, ni se trata 煤nicamente de un proyecto privatizador m谩s, ni es una simple provocaci贸n. Es la presentaci贸n descarnada de la guerra contra la democracia que la derecha reconvertida en extrema derecha est谩 librando en todo el mundo.

Los bares abiertos de Ayuso en medio de la pandemia, que de alguna manera fueron el punto de arranque de su despegue pol铆tico, no eran ninguna broma. La posibilidad de que los empresarios abran los bares, por encima de cualquier bien com煤n, de los contagios, de la enfermedad o la muerte, es la met谩fora perfecta de la sociedad que defend铆a Hayek. Ayuso consigui贸 que mucha gente, precarizada, cuyo mayor temor es perder el trabajo prefiriera abrir el bar y acudir a trabajar, con el riesgo de contagio, a perder el trabajo. Lo mismo puede suceder ahora con la ley del gobierno que impide trabajar en las horas de m谩s sol. Veremos a Ayuso decir que no se puede impedir que quien quiera trabajar a las tres de la tarde lo haga a 40 grados lo haga. Y veremos como muchos trabajadores la apoyan. La equiparaci贸n de la libertad con la libertad de mercado avanza a paso firme sin que hayamos sido capaces de detenerla. Y no hemos sido capaces simplemente porque no existen verdaderas alternativas. La 煤nica manera de que los y las trabajadoras no 鈥渆ntiendan鈥 lo que dice Aguirre es que nadie tenga miedo a quedarse sin trabajo o sin el dinero necesario para una supervivencia digna. Es decir que todo el mundo sepa que est谩 suficientemente protegido ante cualquier contingencia, ya sea una pandemia, una ola de calor o una crisis econ贸mica: casa, salario digno y servicios p煤blicos universales. Mientras eso no exista, cualquiera que diga que 鈥減ermite鈥 trabajar a cualquier hora, todas las horas que sean, podr谩 ganar.

Y no olvidemos que, debajo de todo, se libra una guerra cultural en la que las heridas subjetivas juegan un papel importante. Nada de lo que dicen ser铆a tan f谩cil de imponer si no fuera porque a la precariedad, marca del neoliberalismo, se suma la fragilizaci贸n de determinadas identidades, antes privilegiadas. Al tiempo que con una mano se lo quitan todo, con la otra les ofrecen pol铆ticas que les ayuden a combatir sus miedos y su sensaci贸n de p茅rdida. Para ellos ofrecen discursos que sirvan para remendar en lo posible las identidades fragilizadas, aterrorizadas y rencorosas que han dejado tras de s铆 los profundos cambios ocurridos en los 煤ltimos 50 a帽os. Discursos machistas para refuerzo de los 鈥渉ombres blancos asustados鈥, que dice Kimmel; xen贸fobos, lgtbif贸bicos y, en nuestro caso, espa帽olistas. A todos ellos esta derecha iliberal busca proporcionar un sentimiento de autoestima, orgullo y seguridad en tiempos de precariedad, incertidumbre y p茅rdida. O, como escribe Wendry Brown: 芦芦Si el hombre blanco no pueden ser due帽os de la democracia, no habr谩 democracia. Si los hombres blancos no pueden dominar el planeta, no habr谩 planeta禄. Contra estos discursos, contra el rencor desatado, la raz贸n irve de poca cosa. Propuestas, proyectos, explicaciones鈥o hay que abdicar pero tambi茅n es necesario fortalecer sentimientos de orgullo y de autoestima relacionados con formas de estar en el mundo opuestas a la raz贸n neoliberal. Es complicado porque el individualismo extremo neoliberal nos afecta a todas incluso de manera inconsciente pero podemos construir y reforzar los v铆nculos, podemos ofrecer refugios vitales seguros que para todas, podemos animar los sentimientos comunitarios. Podemos dar la batalla y debemos pensar que al final la ganaremos porque acabar con el neoliberalismo ya no es una opci贸n, es una necesidad de pura supervivencia.