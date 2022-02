–

Hablar de medidas “urgentes” para frenar la covid-19 cuando la pandemia ya no es una novedad y est谩 inserta en el d铆a a d铆a suena extra帽o. Seis olas y dos a帽os despu茅s, la Comunidad de Madrid ha flexibilizado los requisitos de contrataci贸n de personal sociosanitario y podr谩n trabajar en cuidados personas sin formaci贸n espec铆fica para ello.

Es decir, que en Madrid se puede contratar en residencias de mayores, centros de d铆a o centros de atenci贸n a personas con discapacidad personas que no hayan recibido la educaci贸n precisa. Un riesgo que era, en cierto modo, comprensible durante la primera ola cuando el coronavirus era una novedad que causaba destrozos. Ahora, la propuesta genera dudas e incluso desde Comisiones Obreras (CCOO) se valoran acciones legales.

La medida, m谩s que por saturaci贸n generada por la pandemia, se debe a las precarias condiciones laborales que llevan a muchos trabajadores a no aceptar los puestos de trabajo y a irse a otras comunidades. En Madrid faltan manos y con el coronavirus Ayuso ha encontrado el resquicio para cubrir esos puestos sin mejorar las condiciones de trabajo.

“Todo indica que el Gobierno de Ayuso idea, con esta norma, una v铆a para impedir la negociaci贸n de un marco de relaciones laborales que dignifique las condiciones de los y las profesionales sociosanitarios que reclaman desde antes de la pandemia mejoras econ贸micas y laborales, y que han sido indispensables durante la crisis sanitaria. Es un coladero de empleo precario, mal pagado y sin formaci贸n para que empresas del 谩mbito de la dependencia sigan haciendo caja“, sostiene el sindicato.

Juani Pe帽afiel, responsable de Dependencia de Comisiones Obreras en Madrid, cree que la medida guarda trasfondo: “Si es un problema por el repunte de la sexta ola deber铆a quitarse, pero la posibilidad sigue abierta. Pensar c贸mo se les llenaba la boca diciendo que los mayores son los m谩s vulnerables y que personas sin cualificaci贸n trabajen con personas dependientes… Me parece que eso no es cuidar a los m谩s vulnerables. Se est谩 desprofesionalizando un sector que cost贸 profesionalizar“, arguye.

Con la Orden 1718/2021, la Consejer铆a de Sanidad de Madrid flexibiliz贸 la contrataci贸n de personal en aquellos centros sociosanitarios que tengan dificultad para encontrar trabajadores disponibles, “todo ello al objeto de ampliar el n煤mero de personas susceptibles de ser contratadas para garantizar el correcto funcionamiento de dichos centros”. La normativa a帽adi贸 elementos que los sindicatos ven fuera de lugar e incluso ilegales.

Aprobada el 28 de diciembre, la Orden apunta que la norma es “excepcional” y como consecuencia de la crisis sanitaria, pero desde esa ambig眉edad no se puso fecha de caducidad a esta opci贸n de contratar a personas sin formaci贸n. P煤blico ha preguntado a la Consejer铆a pero no ha obtenido respuesta.

“No existe una situaci贸n de extraordinaria gravedad o urgencia que justifique el contenido de esta Orden, que invade competencias propias del mercado laboral y profesional”, asegura CCOO en un comunicado. La realidad es que las carencias del sistema de salud p煤blico en Madrid se han parcheado con empleos temporales, los llamados “contratos covid”, pero en el sector de los cuidados la precariedad es mucho m谩s notable.

Desde hace tiempo la Asociaci贸n de familiares de residentes y trabajadores en Residencias de Mayores (PLADIGMARE) denuncia que las ratios de personal se mantienen estancadas y no aumentan como deber铆a para cubrir la enorme demanda en este sentido. En Espa帽a se necesitan al menos 62.000 plazas para los m谩s dependientes, seg煤n el informe anual de la Asociaci贸n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

“Los trabajadores no aceptan los trabajos porque dicen que ganan m谩s sirviendo mesas, adem谩s del esfuerzo f铆sico y mental”, sostiene Juani Pe帽afiel. La portavoz critica la medida porque, al igual que en la primera ola fue imperativo una medida de este estilo, ahora no lo encuentra en absoluto necesario. “En ese momento puntual [la primera ola] entiendes que cualquier mano es buena, pero ahora mismo no. Ahora lo que tienes que hacer es obligar a las empresas a que cumplan los convenios”.

Madrid, un pozo de sospechas precarias

El sector sanitario en Madrid vive en constante amenaza de precarizaciones y privatizaciones. El tiempo termina por demostrar que los espacios debilitados o reformados por el Partido Popular terminan privatizados parcial o totalmente. Por eso, cuando el Gobierno de Ayuso aprovech贸 los d铆as de Nochebuena y Navidad para presentar un anteproyecto de ley con medidas para diferentes sectores en el que se anunciaba la creaci贸n de una Agencia de Contrataci贸n Sanitaria, asociaciones por la sanidad p煤blica hicieron saltar todas las alarmas.

La ambig眉edad del lenguaje y las fechas de su presentaci贸n, que limitaba el espacio de las alegaciones de la oposici贸n, hizo sospechar a la Federaci贸n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P煤blica: “Recoge toda una serie de cuestiones que solo favorecen la privatizaci贸n del sistema sanitario regional y la ausencia de transparencia y control sobre esta actividad econ贸mica”.

Eso mismo sucedi贸 la semana pasada con el anuncio de la nueva ley farmac茅utica, acusada de “fraudulenta”, insuficiente y que fomenta la precariedad. “Se trata de un anteproyecto que llega por v铆a de urgencias pero para el cual no se han dado ninguna prisa. Es decir, son lentos para legislar pero r谩pidos para evitar que la sociedad pueda participar en el periodo de consulta p煤blica. Es una ley redactada solo con una parte cercana al gobierno, sin escuchar al resto de actores”, asegura Javier Padilla, diputado de M谩s Madrid en la Asamblea de la Comunidad.

