De parte de SAS Madrid April 28, 2021 99 puntos de vista

La candidata del PP a las elecciones del 4 de mayo anuncia que incluir谩 contenidos obligatorios en el curr铆culo de ESO de Constituci贸n y Democracia para “resaltar los valores democr谩ticos”.

La candidata del PP a las elecciones del pr贸ximo 4 de mayo, Isabel D铆az Ayuso, ha convocado este martes a la prensa en un centro educativo concertado de Alcobendas de la Comunidad de Madrid. All铆 ha acudido con la vicesecretaria de Pol铆tica Social del PP, Ana Pastor, y ha hecho un recorrido por el colegio mientras era vitoreada por los alumnos en la hora del recreo. A ese paseo no ha podido acompa帽arla la prensa, que ha tenido que esperar en una sala hasta su llegada para presentar su programa electoral en materia de Educaci贸n. La medida estrella: el curr铆culo incluir谩 contenidos obligatorios en ESO de Constituci贸n y Democracia.

El paseo de Ayuso en este centro concertado se produce menos de dos meses despu茅s de que su Gobierno impidiera que la ministra de Igualdad, Irene Montero, participara en una actividad con motivo del D铆a de la mujer el 8 de marzo en un instituto p煤blico. Entonces, desde el equipo de la a煤n presidenta argumentaron que no iban a permitir el “adoctrinamiento” en las aulas madrile帽as. A la ministra la hab铆a invitado el colegio y un grupo de alumnas para hablar de igualdad, la materia del Ministerio, el 8M pero el encuentro no se pudo producir por imposici贸n del Ejecutivo regional que lo prohibi贸.

Ayuso ha defendido que “hay una serie de diferencias” entre su visita y la que pretend铆a Montero el 8 de marzo. “Yo no he entrado en ning煤n aula ni les he estado hablando de pol铆tica, como dec铆a ella que pretend铆a hacer con el feminismo. En segundo lugar, es el propio colegio el que nos ha ofrecido las instalaciones, no hemos sido nosotros los que nos hemos acercado sin avisar. Hay que tener en cuenta que tenemos el informe favorable de las medidas Covid y finalmente soy la responsable de los colegios y los estoy visitando con o sin campa帽a”, ha justificado la candidata del PP.

Sin embargo, en el caso de Montero, fueron las alumnas las que organizaron la reuni贸n: “Estamos muy enfurecidas. Nos han arrebatado un encuentro que era nuestro. Los protagonistas no eran la pol铆tica o la ideolog铆a, sino el feminismo. Y c贸mo nosotras, chicas del barrio de San Blas y de un instituto p煤blico, llevamos d铆a a d铆a el feminismo y la igualdad a nuestras aulas”, lamentaron las alumnas.

Constituci贸n y Democracia en el curr铆culo

Ayuso ha explicado que se incorporar谩n contenidos obligatorios en ESO de Constituci贸n y Democracia en el desarrollo de los nuevos curr铆culos, para “resaltar los valores democr谩ticos”. Desde el partido han explicado que, actualmente, la Constituci贸n espa帽ola est谩 incluida, tanto en los planes de estudio y curr铆culos de Bachillerato, como de Educaci贸n Primaria y Secundaria.

El sistema educativo la contempla como parte del desarrollo integral de los alumnos y de la formaci贸n en valores, incluyendo un enfoque integral en todas las etapas del sistema educativo. El objetivo es, de cara a aplicar la nueva Ley educativa, reforzar estos contenidos.

Ayuso ha asegurado que tambi茅n ofrecer谩 incentivos econ贸micos a los docentes implicados en la transformaci贸n digital de los centros educativos, donde se aspira a conseguir la digitalizaci贸n global, tal y como recoge su programa electoral en materia de educaci贸n.

