–

De parte de SAS Madrid February 6, 2023 187 puntos de vista

De los ambulatorios anunciados, solo en siete se ha aprobado el contrato de licitaci贸n y m谩s de la mitad ya se presentaron hace a帽os.

Una lista y 22 nombres separados entre s铆 por una l铆nea. Y un t铆tulo, en negrita, may煤scula y subrayado de amarillo: 鈥淐ENTROS NUEVOS鈥. A las 9.53 del 14 de febrero de 2020, Isabel D铆az Ayuso public贸 una foto en su cuenta de Twitter, acompa帽ada de un escueto mensaje. 鈥淎qu铆 se ubicar谩n los 22 nuevos centros de salud de la Comunidad de Madrid鈥. Entonces, las redes se llenaron de respuestas acusando a la presidenta de hacer propaganda, porque 14 de ellos ya se hab铆an anunciado en anteriores legislaturas, algunos incluso hace m谩s de una d茅cada. Casi tres a帽os despu茅s y a cuatro meses de las elecciones, el post ha vuelto a circular: ninguno de los ambulatorios prometidos se ha inaugurado todav铆a.

La lista se podr铆a dividir en cuatro categor铆as: los centros ya construidos, pero que no est谩n en funcionamiento; los que ya tienen un contrato de obras adjudicado; los que se licitar谩n en 2023; y los que todav铆a no son ni proyecto. Seg煤n los presupuestos de la Comunidad, para este a帽o, solo uno de los ambulatorios est谩 casi listo, el Navalcarnero II. En el municipio madrile帽o, a 33 kil贸metros de la capital y con 31.379 habitantes, ya hay un centro de salud, construido en 1985, pero la promesa de uno nuevo lleg贸 por primera vez en 2003. Tres a帽os m谩s tarde, el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, particip贸 en el acto de colocaci贸n de la primera piedra del edificio. La 煤nica que estuvo puesta hasta que en noviembre de 2020 se adjudic贸 el contrato de obra a la empresa Tableros y Puentes S.A. por 2.668.535,84 euros. El nombre del centro a煤n no aparece ni en Google, salvo si se a帽ade la palabra futuro delante.

Seg煤n un portavoz de la Consejer铆a de Sanidad, 鈥渓os retrasos que se han podido producir se deben a que desde febrero de 2020 han pasado 3 a帽os de pandemia鈥. Tambi茅n se帽ala que desde 2019 se han abierto seis nuevos centros de salud en la regi贸n 鈥昦unque sin confirmar si alguno de ellos est谩 en la lista publicada por Ayuso鈥, que se van a abrir otros cuatro y que hay seis en ejecuci贸n y otros 11 se van a licitar este a帽o.

Hay otros dos ambulatorios de la lista que tambi茅n est谩n construidos y entran en la categor铆a de 鈥減revista la conclusi贸n de las obras鈥 para 2023, aunque en los presupuestos no se especifica cu谩ndo. Son el Parque Oeste, en Alcorc贸n, y Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Este 煤ltimo ya se incluy贸 en el plan para mejorar la red de Atenci贸n Primaria entre 2015 y 2019, y en marzo de ese a帽o la Comunidad de Madrid aprob贸 una partida de 10,1 millones de euros para su construcci贸n, a cargo de la empresa Tragsa. Aunque la inversi贸n que consta en la nota publicada en diciembre de 2022 para este centro es de 5,8 millones. La asociaci贸n vecinal Las Tablas ya solicit贸 por carta una reuni贸n urgente con la gerencia de Atenci贸n Primaria hace poco m谩s de dos meses. 鈥淪olicitamos informaci贸n de finalizaci贸n y puesta en funcionamiento del centro de salud, 40 meses y aun en obras鈥, escribi贸 en redes sociales.

脕ngela Hern谩ndez, secretaria general de Amyts, indica por tel茅fono que para el sindicato la escasez de centros de salud es un factor m谩s sobre el que actuar para mejorar la Atenci贸n Primaria madrile帽a: 鈥淕enerar expectativas, pero no cumplirlas, es algo que debe explicar el Gobierno de la Comunidad de Madrid y ser铆a deseable que se hiciera una apuesta decidida por cumplir y no solo por anunciar鈥. Hern谩ndez explica que si esos ambulatorios 鈥渇ueran una realidad鈥, la posibilidad de reducir el exceso de la demanda asistencial en turnos extra 鈥渟er铆a m谩s cre铆ble鈥. 鈥淎hora mismo no es posible en algunos centros por dificultades de espacio, haya o no haya voluntarios de las categor铆as deficitarias para realizarlo鈥, a帽ade.

Las obras en los cuatro siguientes de la lista 鈥昅ontecarmelo, Barrio Hospital-Fuenlabrada, Residencial Este Parla, y Butarque, donde los vecinos llevan casi 15 a帽os esperando un centro鈥 est谩n previstas para 2023, seg煤n los presupuestos, que contemplan una partida de 34,6 millones de euros para infraestructuras sanitarias en Atenci贸n Primaria. El contrato de obra de todos ellos se adjudic贸 entre mayo y noviembre del a帽o pasado, y la inversi贸n total asciende a 26,5 millones de euros (cantidad obtenida tras la suma de los presupuestos de licitaci贸n para cada ambulatorio, que se detallan en el portal de contrataci贸n p煤blica de la Comunidad de Madrid). Seg煤n la nota publicada por el Gobierno regional, la inversi贸n final es mucho menor: 15,2 millones.

鈥淟a parcela [del centro de Butarque] est谩 cedida desde 2009. Han pasado m谩s de 15 a帽os de la primera promesa. Es una verg眉enza que sigamos as铆鈥, critica por tel茅fono la presidenta de la asociaci贸n de vecinos del barrio, ubicado en el distrito de Villaverde. Casi 21.000 personas viven en la zona, seg煤n el portal estad铆stico del Ayuntamiento, y muchas tienen que desplazarse al ambulatorio Los Rosales, a media hora andando, cuando tienen un problema m茅dico. 鈥淓st谩 muy saturado, especialmente en pediatr铆a, porque este barrio es de nueva construcci贸n y hay muchos ni帽os. Llevamos a帽os as铆 y en pandemia fue una locura鈥, cuenta la vecina. Hace un par semanas, la asociaci贸n anunci贸 movilizaciones para exigir que comiencen la construcci贸n 鈥昹levan a帽os organiz谩ndolas鈥, y d铆as despu茅s la Comunidad de Madrid coloc贸 el cartel de inicio de obras.

Los 13 ambulatorios restantes tienen pendiente la autorizaci贸n de la licitaci贸n 鈥昉AU4 M贸stoles, Valdemoro III, Campo de Tiro (Legan茅s), Pinto II y Dehesa Vieja (San Sebasti谩n de los Reyes) 鈥, o ni siquiera cuentan con el proyecto y estudio previos todav铆a, como es el caso de los centros de Barrio de la Luna (Rivas), Ensanche Sur-Alcorc贸n, El Ca帽averal, Ensanche de Vallecas II, Valdebebas, Valderribas, Soto del Henares (Torrej贸n de Ardoz) y Cerro de los Gamos (Pozuelo). Solo hay dos ambulatorios que no constan en los presupuestos, el Simancas y el M茅ndez 脕lvaro, ambos prometidos en m谩s de una ocasi贸n.

Entre las respuestas al anuncio de Ayuso en Twitter, uno de los vecinos de Ensanche de Vallecas colg贸 una foto del solar vac铆o donde se va a construir el futuro centro de salud. Lo public贸 el 31 de enero a las 11.06 de la ma帽ana. Cuatro horas y media despu茅s, subi贸 una segunda foto a la red social. Esta vez, en la valla que rodea al terreno, la Comunidad de Madrid hab铆a colocado un cartel de 鈥減r贸xima construcci贸n鈥 con el presupuesto estimado de licitaci贸n y el plazo de obra: 8.268.764,40 euros y 18 meses. 鈥淯nas horas despu茅s de mi tuit, han puesto este cartel en la parcela. Parece que estaba preparado. Tienen la poca verg眉enza de poner presupuesto 鈥渆stimado鈥. Es decir, que ni est谩 licitado ni est谩 presupuestado. Isabel D铆az Ayuso empieza la campa帽a electoral鈥, escribi贸 el usuario.

Enlace relacionado ElPa铆s.com 03/02/2023.