Isabel D铆az Ayuso se comprometi贸 con Pablo Iglesias a mostrar la factura de lo que le cost贸 su estancia en las suites de lujo hotel del empresario Kike Sarasola durante la primera ola de la pandemia. Lo hizo en el debate electoral de Telemadrid despu茅s de que el candidato de Unidas Podemos le dijera que a 茅l no le paga el famoso empresario “un hotel de lujo”. Ayuso contest贸 muy segura: “Le ense帽贸 la factura cuando quiera”. Sin embargo, una semana despu茅s de que la presidenta se comprometiera a ello, no hay rastro de la factura. Pablo Iglesias y su equipo tampoco han visto el documento, seg煤n confirman a este medio.

P煤blico realiz贸 una petici贸n de informaci贸n al Portal de Transparencia dirigida a la Consejer铆a de la Presidencia al d铆a siguiente del debate electoral, el 22 de abril. En menos de una semana, el equipo de Ayuso ya ha rechazado dar la factura. “En relaci贸n al importe del alojamiento al que se refiere, no supone coste alguno para la Administraci贸n P煤blica. Dicha informaci贸n forma parte del 谩mbito privado de D帽a. Isabel D铆az Ayuso”, contesta en la resoluci贸n de respuesta a la petici贸n que est谩 firmada por Miguel 脕ngel Rodr铆guez Baj贸n, el jefe de Gabinete de la presidenta.

La estancia de Ayuso en la suite (o suites) de lujo en el hotel de Sarasola fue una de las grandes pol茅micas de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la primera ola. La revista Vanity Fair revel贸 que Ayuso viv铆a en el Skyline BeMate el 12 de mayo. El traslado se produjo cuando se confirm贸 que estaba contagiada por la covid-19 y desde all铆 realiz贸 multitud de conexiones televisivas y videoconferencias durante m谩s de dos de meses sin que esto se conociera. Movi贸 all铆 todos los elementos t茅cnicos e inform谩ticos necesarios, adem谩s de una bandera de Espa帽a, otra de la Comunidad de Madrid y una fotograf铆a suya saludando al rey Felipe VI.

En un primer momento, la Comunidad de Madrid asegur贸 que esta estancia no hab铆a “generado ning煤n coste para las arcas p煤blicas” sin detallar si Ayuso pag贸 por el apartamento o se trat贸 de un regalo. Por la tarde, la autonom铆a sali贸 afirmando que Ayuso asum铆a el coste. Posteriormente, Room Mate Group dijo que la presidenta pagaba un importe reducido de 80 euros por noche por dos suites “al tratarse de un uso del apartamento en larga estancia” cuando cada apartamento est谩 valorado en 200 euros. Sin embargo, El Pa铆s desvel贸 que, mientras que la presidenta disfrut贸 de un 60% de descuento por larga estancia, el resto de clientes solo ten铆a un 10% de rebaja.

Seg煤n recoge el c贸digo 茅tico de los altos cargos de la Comunidad de Madrid, estos “no podr谩n aceptar, en consideraci贸n a su cargo, ning煤n tipo de regalo o beneficio de cualquier naturaleza, salvo las muestras de cortes铆a habitual”. Por esto, Unidas Podemos lleg贸 a presentar una denuncia contra Ayuso y pidi贸 que fuera suspendida como diputada por supuestamente aceptar “regalos”.

El PP desde un principio dijo que esto pertenece a la esfera privada de la dirigente aunque la propia Ayuso fue la que defendi贸 que se hab铆a trasladado para tener un “espacio digno” para trabajar “como presidenta”. Pero la pol茅mica no se qued贸 ah铆 porque a las confusas versiones se sumaron los contratos de la Comunidad de Madrid con Room Mate.

Sarasola, como otros empresarios, puso p煤blicamente a disposici贸n del Gobierno de Ayuso los establecimientos que gestiona para su uso como “hoteles medicalizados”. Para esto se firm贸 un contrato que fue manipulado hasta en cuatro ocasiones: en el Portal de Contrataci贸n se publicaron cuatro versiones distintas, con el mismo n煤mero de expediente. La pol茅mica lleg贸 a provocar la destituci贸n del Secretario General T茅cnico de la Consejer铆a de Pol铆ticas Sociales, Miguel 脕ngel Jim茅nez.

As铆, casi un a帽o despu茅s de una gran pol茅mica que no se ha resuelto y que conllev贸 hasta destituciones, a煤n no hay rastro de la factura que Ayuso dice que pag贸 a Sarasola. Tampoco hay ninguna aclaraci贸n del coste total ni ning煤n documento que acredite que la presidenta se hizo cargo de la factura ni de que no recibi贸 un trato de favor.

