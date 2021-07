–

La presidenta madrile帽a se desmarca de la presunta motivaci贸n hom贸foba del crimen que denunciaron los amigos del joven.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, ha frenado este jueves en la Asamblea la ola de indignaci贸n que recorre la sociedad por la presunta motivaci贸n hom贸foba del asesinato del joven coru帽茅s de 24 a帽os Samuel Luiz, quien muri贸 al grito de 鈥渕aric贸n鈥, seg煤n su c铆rculo de amigos.

鈥淭ambi茅n veo mal la inversi贸n de la carga de la prueba y acusar sin motivo, sin pruebas, como ha pasado con el chico de Galicia. O tambi茅n veo c贸mo pretenden, y lo veo peor todav铆a, intentar supuestamente erradicar el odio cuando lo que hacen despu茅s es aplaudir listas, al estilo nazi, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid鈥, ha espetado Ayuso.

Este jueves, la Polic铆a ha detenido a un cuarto joven, entre 20 y 25 a帽os, por el asesinato de Samuel Luiz, quien muri贸 tras recibir una paliza a las puertas de un discoteca.

El arrestado es amigo de los otros tres detenidos el pasado martes en A Coru帽a, dos chicos y una chica, tambi茅n acusados de ser los supuestos autores de la muerte del auxiliar de enfermer铆a. Ninguno de los cuatro conoc铆a a Samuel y a ninguno le constan antecedentes. Seg煤n ha indicado la Delegaci贸n del Gobierno en Galicia, al detenido se le imputa un delito de homicidio, como a los otros tres.

Un ola de indignaci贸n

Pese a que la Polic铆a no descarta ninguna hip贸tesis, parece que la motivaci贸n hom贸foba no es la principal l铆nea de investigaci贸n. No obstante, la denuncia del entorno del joven de que muri贸 al grito de 鈥渕aric贸n鈥 levant贸 este lunes una ola de protestas y manifestaciones por toda Espa帽a.

