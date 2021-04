–

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP en las elecciones del 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en la entrevista de La Hora de La 1, preguntada sobre las cifras de muertos en las residencias, que “murieron ancianos en toda España”. “No siempre ir a un hospital o entrar a una UCI les salvaba la vida”, ha afirmado tras ser cuestionada por los protocolos de no derivación hospitalaria desde los centros de mayores a los hospitales de la Consejeria de Sanidad de la región publicados por infoLibre. “Yo no puedo permitir que se traslade que la muerte de su padre o de su madre se podría haber evitado”, ha asegurado la conservadora que ha defendido que la primera ola fue “un tsunami”.

Ayuso también ha respondido en esta entrevista a preguntas sobre las amenazas recibidas durante esta campaña. La presidenta regional ha querido quitarle “hierro” porque “la sociedad española no es violenta” y “en la calle hay un ambiente distinto”. “Yo vivo escoltada 24 horas. Como la mayoría de veces no ponemos el acento, no producimos el efecto contagio, y es lo que tenemos que hacer”, ha afirmado. “Madrid es la casa de todos los españoles. Madrid es España”, ha insistido la candidata del PP.

Sobre si se plantea pactar con Vox tras el 4M, Ayuso ha reconocido que le parece “reprochable” el cordón sanitario que está planteando la izquierda sobre la formación de Rocio Monasterio y ha rechazado calificar de “ultraderecha” a este partido. “¿No es más ultra Podemos que Vox? Esa gente para mí sí que es extrema, ¿por qué se arrincona a Vox y no a ellos?”, ha preguntado la candidata conservadora que ha afirmado estar agradecida a Vox por su apoyo.

Asimismo, ha insistido en que su objetivo es gobernar en solitario y ha dejado claro con quien no quiere pactar: “Con el desastre, que es el PSOE. Un partido que utiliza el Gobierno y las instituciones que pagan todos los ciudadanos para inmiscuirse en Madrid”.

La candidata ha reconocido que “hay cuestiones” con las que ha estado “de acuerdo” con Vox, como plantear una bajada de impuestos o la propuesta de una “Administración austera”. “Pero en otras cosas no tenemos nada que ver”, ha afirmado, como lo relativo al “debate de las armas” o “los menas”: “A mí, no me gusta asustar a los mayores y decir que, al ir por la calle, les va a pasar algo”.

Preguntada sobre si su lema “vivir a la madrileña” no responde a un fomento del regionalismo, Ayuso ha reconocido que “la vida en Madrid es difícil, porque es muy cara, pero nos permite cambiar de vida una y mil veces”.

Ayuso también ha respondido la entrevista en TVE sobre el gasto de Educación en la Comunidad de Madrid, el menor de todas las autonomías. Ayuso ha defendido que quizás sea que “a lo mejor, es la que mejor lo invierte”. “No hay guetos, hay integración. Es una educación de calidad”, ha explicado la candidata del PP que ha insistido en que “hoy en día todos los niños de la Comunidad de Madrid van al colegio que sus padres han querido”.

