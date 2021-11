–

En una de las regiones m谩s castigada por el covid-19, seg煤n la ejecuci贸n presupuestaria de 2020 enviada a los diputados auton贸micos, el 98,6% de los gastos ocasionados corrieron a cargo de los fondos cedidos por el Gobierno central.

Sin un tuit, un comunicado ni mucho menos una rueda de prensa. La Comunidad de Madrid ha presentado este martes la ejecuci贸n presupuestaria de 2020 y solo ha llegado a los buzones de los diputados auton贸micos. En una pesada carpeta con m谩s de medio centenar de informes y tablas de Excel, si se bucea se obtiene un dato: Madrid recibi贸 del Gobierno central 3.437,6 millones de euros como ayuda para sofocar la pandemia. Al mismo tiempo gast贸 de sus propios fondos 40 millones de euros en la lucha contra el covid 19, tal y como explica el diputado auton贸mico por Unidas Podemos, Jacinto Morano.

En otras palabras, el Gobierno de Pedro S谩nchez, diana constante de las cr铆ticas de la presidenta, Isabel D铆az Ayuso, por haber abandonado a Madrid durante los meses m谩s duros, pag贸 el 98,6% de los gastos de la pandemia. 鈥淓llos ten铆an previstos en los presupuestos 鈥攑rorrogados desde 2019鈥 23.333 millones para el funcionamiento normal de los servicios p煤blicos. Llega la pandemia y esto genera m谩s gasto, acabaron siendo 26.816 millones. El incremento de gasto ha sido de 3.483 millones que coincide casi al 100% con lo que se ha llevado del gobierno central. La aportaci贸n del Gobierno de Madrid ha sido solo de 40 euros鈥, explica Morano a El Salto.

Y todo ello en una de las regiones m谩s afectadas por la crisis sanitaria. Seg煤n los datos del INE, Madrid lider贸 el incremento de muertes en 2020, con un 41,2% de fallecidos m谩s que en 2019. Un total de 66.584 decesos m谩s, concentrados durante la primera ola del coronavirus. As铆, en marzo hubo un aumento del 56,8% mientras que en abril un 78,6%.

Y, para sofocar esta crisis, el hospital de campa帽a del IFEMA, los contratos de refuerzos covid o las instalaciones del Enfermera Isabel Zendal, todo ello fue sufragado con dinero del Estado. Mientras, tal y como alerta el diputado de UP, los ingresos totales de la Comunidad de Madrid ascendieron a 28.972. 鈥淟a administraci贸n madrile帽a, en la mayor crisis social y sanitaria de los 煤ltimos a帽os, dej贸 1.459 millones sin gastar鈥, se queja Morano.

Conseguir m谩s ingresos

鈥淒ato mata relato鈥, alertan desde Unidas Podemos, tras desvelar estas cifras de ejecuci贸n hipotecaria. 鈥淗emos pasado del Espa帽a nos roba del independentismo a robar a Madrid鈥, clamaba Ayuso el pasado 14 de octubre tras la presentaci贸n de la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que contiene una partida para Catalunya que duplica a la de la capital del Estado. Nada dijo ese d铆a de que las ayudas del gobierno han permitido sufragar casi la totalidad de las medidas para paliar la crisis del covid-19.

鈥淣o busc贸 ning煤n recurso para financiar la pandemia. Podr铆an haber hecho ampliaciones de cr茅dito 鈥攓ue las hicieron pero no se las gastaron鈥 alguna modificaci贸n fiscal, coger algo del fondo de contingencia para imprevistos鈥 o incluso vender un edificio鈥, expresa Morano. 鈥淪i ellos hubieran hecho m谩s esfuerzos presupuestarios no habr铆amos estado como estuvimos. Ten铆as a los ni帽os de comedores escolares perceptores de beca comiendo de Telepizza y a ni帽os no perceptores algunos sin comer. Se produjeron despidos de sanitarios durante la pandemia y tambi茅n de profesores de refuerzo. El metro, atestado sin incremento de frecuencias鈥. Y no dio ayudas directas a la hosteler铆a鈥, sentencia el diputado auton贸mico.

Promesas para 2022

Un d铆a despu茅s de entregar la ejecuci贸n hipotecaria de 2020 bajo cuerda, la Comunidad de Madrid presentaba entre focos y flashes los presupuestos generales para 2022. Los primeros de la 茅poca Ayuso, tras dos a帽os prorrogando los del expresidente 脕ngel Garrido. Unos presupuestos que superan los 23.000 euros, 鈥渦n 14,8% m谩s que en 2019, ya que incluyen fondos europeos Next Generation por importe de 746,4 millones que la Comunidad de Madrid recibir谩 en 2022鈥, seg煤n informaba el gobierno regional.

Las cuentas reflejan que la partida que m谩s dinero se lleva es a la vez la que menos sube porcentualmente: Sanidad, tan solo un 8,6% m谩s que en 2019, esto es, 693 millones adicionales. La atenci贸n primaria sigue siendo el caballo perdedor鈥Madrid es la comunidad que menos porcentaje invierte en este nivel asistencial鈥 con un incremento del 3,9% frente al incremento del 9,8% de la atenci贸n hospitalaria. 鈥淐onsiderar que no se presta suficiente atenci贸n a la Sanidad cuando sube casi 700 millones creo que es no fijarse en el contenido de las cosas, sino en la superficie鈥, respond铆a ante las dudas de los periodistas el consejero de Hacienda Javier Fern谩ndez-Lasquetty durante la presentaci贸n de las cuentas.

Del otro lado, las partidas que m谩s suben en porcentaje son Crecimiento Econ贸mico y Promoci贸n del Empleo, con un 42,7% de incremento y llegando a los 653 millones de euros; y Cultura, Turismo y Deporte, con un aumento de un 41% y un monto total e 279 millones.

Presume la Comunidad de Madrid de que el presupuesto social alcanza el r茅cord de ser el 88% del total. Desde Unidas Podemos van a presentar una enmienda a la totalidad pues su lectura es totalmente opuesta. 鈥淧resentan elementos y partidas nuevas por encima de las de 2019 pero no por encima de la ejecuci贸n de ning煤n a帽o鈥, declara Jacinto Morano. 鈥淓n Sanidad est谩n presupuestando menos de lo que se gastaron en 2019. Son unos presupuestos que, de nuevo, para mantener las rebajas fiscales y mantener exento a los ricos del impuesto de patrimonio, no incrementan la cantidad que necesitan los servicios p煤blicos鈥, asegura. 鈥淐on estas cuentas Madrid sigue siendo la que menos invierte per capita tanto en Sanidad, como en Educaci贸n y en Servicios Sociales鈥, alerta.

Mientras, el gobierno regional asegura que con las nuevas cuentas 鈥減odr谩 seguir garantizando la prestaci贸n de unos servicios p煤blicos de calidad y, al mismo tiempo, hacer frente a los retos que ha planteado la crisis econ贸mica y sanitaria provocada por el covid-19鈥. Horas antes anunciaban la no renovaci贸n del 55% de los sanitarios contratados como refuerzos covid. Un futuro para la regi贸n, cuanto menos, contradictorio.

