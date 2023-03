“Si los residentes no van al hospital, el hospital tiene que ir a las residencias”: el Defensor del Pueblo carga contra el ‘protocolo de la verg眉enza’ de Ayuso (07/05/2021).

Las razones del fiscal para no denunciar al hermano de Ayuso: la presidenta no firm贸 y 茅l no tiene cargo en la empresa (25/06/2022).