–

De parte de SAS Madrid February 4, 2022 21 puntos de vista

El Hospital Enfermera Isabel Zendal continúa funcionando a golpe de emergencia. Han pasado ya dos años del inicio de la pandemia. Y más de uno desde la inauguración de la joya de la corona de la gestión sanitaria de Ayuso. Sin embargo, el Ejecutivo regional no deja de agarrarse a esta fórmula, reservada a casos excepcionales, para que los grandes contratos vinculados al centro ubicado en el madrileño barrio de Valdebebas continúen exactamente en las mismas manos a las que también llegaron de forma directa y sin concurrencia. Este miércoles, lo ha hecho con casi una decena de licitaciones relacionadas con los principales trabajos en materia de suministros y servicios. En total, 11,6 millones de euros.

El Gobierno madrileño ha decidido que Ferrovial Servicios, la filial de la multinacional dedicada al sector de las infraestructuras que ya se quedó con buena parte del pastel de la construcción de las instalaciones, continúe encargándose, por 5,59 millones de euros en total, de los trabajos de limpieza y desinfección –hasta final de año– y de mantenimiento del centro –otros seis meses–.

El Ejecutivo regional también ha decidido alargar de forma directa, sin que medie concurso público, la relación que desde la puesta en marcha del Zendal ha tenido con Ilunion Lavanderías, Eurest y Cespa para los servicios de lavandería, alimentación y gestión de residuos. La primera se embolsará 446.596 euros, mientras que las otras dos ingresarán 3,09 y 0,87 millones de euros, respectivamente.

El resto de las adjudicaciones son por medio año. El suministro de gases medicinales seguirá, hasta comienzo de verano, en manos de Air Liquide y Nippon Gases. Igual que lo estarán para Ibérica de Mantenimiento los trabajos de puesta a punto del equipamiento electromédico.

Y luego está la seguridad. De nuevo, el Gobierno madrileño ha decidido encargar a dedo estas labores por seis meses más y casi un millón de euros a Ariete Seguridad, la firma vinculada a una exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón que ya se ha embolsado por estas labores 2,12 millones de euros. La última vez que se decidió alargar por la vía de emergencia esta licitación fue el pasado verano. Se hizo escudándose en cuestiones como el temporal Filomena o la puesta en marcha de la vacunación.

Desde el Ejecutivo autonómico siempre se ha defendido que se recurría a esta vía porque la ordinaria requería un tiempo que no se tenía. “No me gustan tantos contratos de emergencia, pero tenemos un proceso muy garantista, algo que está muy bien pero que no está pensado para situaciones de emergencia”, señalaba en rueda de prensa el pasado mes de junio el portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio. Pero pasan los meses y las licitaciones se mantienen a golpe de urgencia en las mismas manos. Y, en el Portal de la Contratación, no consta aún la apertura de ningún procedimiento ordinario que ponga fin a esta situación excepcional alrededor del Enfermera Isabel Zendal.

Enlace relacionado InfoLibre.es (03/02/2022).