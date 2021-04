–

Madrid tuvo los peores marcadores durante la primera ola, mientras exist铆an 贸rdenes de exclusi贸n hospitalaria para mayores y el sistema sanitario de la segunda comunidad que menos invierte en 茅l se ve铆a desbordado. Repasamos las diez principales pol茅micas que ha protagonizado quien aspira a renovar liderazgo.

La campa帽a electoral del 4M en Madrid arrancaba con algo usual: una pol茅mica a cargo de Isabel D铆az Ayuso. La que ha sido hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid hac铆a honor a su fama de no medir las palabras llamando 鈥渕antenidos鈥 a las personas que recurren a las colas del hambre para poder alimentarse. Su poco decoro 鈥攐 transparencia鈥 se ha hecho patente a lo largo de la gesti贸n de la pandemia con altisonantes declaraciones, pero esta no es la 煤nica huella que ha dejado ni la m谩s importante. Madrid lider贸 los peores marcadores durante la primera ola de coronavirus, mientras exist铆an 贸rdenes de exclusi贸n hospitalaria para mayores en residencias y centros de atenci贸n primaria y el sistema sanitario de la segunda comunidad que menos invierte en 茅l se ve铆a desbordado. Repasamos a continuaci贸n las diez principales pol茅micas que ha protagonizado quien aspira a renovar liderazgo.

Las cifras de la pandemia

Para ello, toca empezar por el final. Y es que el balance de la pandemia se ha convertido en una pol茅mica en s铆 misma, ante la negativa de la presidenta de aceptar las cifras. Y, en ocasiones, ni siquiera consigue afinar con los datos.

鈥溌緾u谩ntos fallecidos ha habido en Madrid?鈥, preguntaba el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias a Ayuso en el primer debate previo a las elecciones. 鈥20.000鈥, respond铆a Ayuso, mientras las estad铆sticas que hace p煤blicas la propia Comunidad de Madrid a diario dejaban corta esa cifra. Seg煤n el portal de la CAM a 21 de abril, el mismo d铆a del debate, el n煤mero de muertos por covid en la capital ya alcanzaba los 23.623.

Tambi茅n asegur贸 Ayuso que 鈥渓a mortalidad en Madrid ni siquiera en la primera ola fue superior a otras comunidades aut贸nomas. Fuimos las cuartas鈥. Sin embargo, los datos del INE desmienten dicha afirmaci贸n y muestran que esta comunidad lider贸 el exceso de mortalidad los meses de marzo, abril y mayo de 2020 con un 72,7% m谩s que en el mismo periodo de 2019, seguida de Castilla- La Mancha (58,0%) y Catalu帽a (41,0%).

Adem谩s, hasta el 30 de abril, la Comunidad de Madrid ten铆a la tasa de mortalidad m谩s alta: 12,3 por cada 10.000 habitantes, y del 31 de enero al 21 de junio del 2020 Madrid y Catalu帽a acumulan aproximadamente el 50 % de contagios y decesos; tal y como se analiza en el estudio Covid-19 en Espa帽a: primera ola de la emergencia basado en datos del Ministerio de Sanidad.

Criterios de exclusi贸n hospitalaria

Pero, 驴por qu茅 se han alcanzado estas cifras? Volvamos ahora al principio de la pandemia. A principios de marzo de 2020, en silencio y con poca trascendencia, ancianos y ancianas ve铆an negada su derivaci贸n hospitalaria en funci贸n de criterios relacionados con su estado f铆sico y cognitivo. En mayo, Infolibre public贸 la primera orden. Del 18 al 25 de marzo se firmaron cuatro protocolos por un responsable del Gobierno de Isabel D铆az Ayuso. Protocolos que no fueron vistos por ning煤n Ministerio del Gobierno central. Estas 贸rdenes inclu铆an pautas para que los pacientes fueran trasladados solo si no presentaban deterioro cognitivo o no ten铆an alguna discapacidad f铆sica. Tambi茅n en atenci贸n primaria se establecieron criterios para limitar el traslado de mayores de 80 a帽os, tal y como public贸 El Salto.

Ayuso lleg贸 a reconocer la existencia de estos protocolos en una entrevista en El Mundo. 鈥淪i ha habido criterios t茅cnicos y sanitarios que te dicen igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ah铆, yo no lo puedo cuestionar ahora en fr铆o y a toro pasado鈥, aseguraba, tal y como cont谩bamos al principio del reportaje.

Las consecuencias: la Comunidad de Madrid ha registrado la mayor subida de defunciones en residencias. En 2019 perecieron 2.560 residentes. En 2020, 8.839, seg煤n los datos del INE. Esto supone un incremento del 245%.

Ifema y el vaciamiento de la atenci贸n primaria

El 23 de marzo Ayuso inauguraba lo que ser铆a su estrategia estrella para luchar contra la pandemia: el ‘hospitalocentrismo’. As铆 habr铆an las puertas las instalaciones del IFEMA como hospital de campa帽a; dos grandes pabellones para descongestionar las plantas y las urgencias de los centros sanitarios. Para rellenar la plantilla de este centro la presidenta reclut贸 a personal voluntario entre hospitales y centros de atenci贸n primaria, lo que ocasion贸 una herida en las plantillas de algunos ambulatorios que a煤n hoy sigue sangrando. Durante la desescalada m谩s de una decena lleg贸 a cerrar consultas y a d铆a de hoy permanecen cerrados los Servicios de Urgencias de Atenci贸n Primaria (SUAP).

La factura de este 鈥渉ospital milagro鈥 habr铆a ascendido hasta los 59 millones con 132 contratos realizados por la v铆a de emergencia. Pliegos cuantiosos como el adjudicado a Clece (filial de ACS) para llevar a cabo la limpieza por 3,9 millones de euros. El 1 de mayo estas instalaciones cerraban puertas y d铆as despu茅s una exultante Ayuso se vanagloriaba de su haza帽a asegurando en Onda Cero que 鈥淚FEMA ha demostrado que en los hospitales que tienen techos altos los pacientes sanan muy bien鈥.

Sin renovaci贸n de personal extra

Durante toda la crisis del covid la Comunidad de Madrid ha enarbolado la bandera de las 10.000 nuevas contrataciones para sofocar la situaci贸n. Han sido los llamados 鈥渞efuerzos covid’, presas de contratos precarios que se renovaban de mes en mes y muchos apeados en el camino. Mientras el IFEMA cerraba sus puertas algunos de estos refuerzos ve铆an c贸mo sus contratos fueron rescindidos de la noche a la ma帽ana a principios de abril, tal y como adelantaba El Salto.

En pleno pico de la pandemia, la comunidad confirmaba en mesa sectorial que los 10.000 profesionales extra no ser铆an renovados, lo que provoc贸 las quejas de los sindicatos y la presi贸n para que esta situaci贸n fuera subsanada. Profesionales que, llegados desde todas las partes del Estado para supurar la situaci贸n de Madrid, volv铆an a sus lugares de origen sin entender nada. CC OO hablaba de decisi贸n 鈥渋ndecente鈥, 鈥渄esgobierno鈥 y 鈥渢emeridad, 鈥減orque reducir谩n de nuevo las plantillas a cifras con las que ser谩 imposible afrontar los retrasos de consultas, cirug铆as o pruebas diagn贸sticas鈥.

Despedida con 鈥渋nfect贸dromo鈥

El 29 de abril, Ayuso espetaba en la asamblea de Madrid que 鈥渆l 8M fue el mayor infect贸dromo de Madrid鈥. Dos d铆as despu茅s, ella montaba su propia convocatoria multitudinaria, coincidiendo con el d铆a del trabajador y la trabajadora. As铆, el 1 de mayo el hospital de campa帽a de IFEMA cerraba las persianas con un apretado fest铆n que agolpaba a sus puertas a miles de personas entre curiosos, sanitarios que reclamaban test para todos, responsables pol铆ticos y un food truck de fondo que vend铆a bocatas de calamares. No faltaba nada, solo un peque帽o detalle: las distancias de seguridad, por las que clamaba durante su solemne mitin de despedida.

D铆as m谩s tarde, el alcalde de Madrid, Jos茅 Luis Mart铆nez-Almeida ped铆a perd贸n por el acto de cierre. Despu茅s, Ayuso le tomaba el testigo. 鈥淵o me disculpo por ello, debimos invitar a muchos menos鈥, reconoc铆a en una entrevista en Telemadrid. Eso s铆, insist铆a en que se mantuvieron las distancias de seguridad en un acto que describ铆a como 鈥渦na explosi贸n de alegr铆a鈥.

Desescalada con brotes ocultos

El verano de la desescalada transcurr铆a con unos centros de atenci贸n primaria trabajando bajo m铆nimos azotados por el cansancio del personal y por los brotes de covid-19. La Comunidad de Madrid se ve铆a obligada a cerrar algunos centros, mientras pasaba por alto los contagios que se multiplicaban en otros.

Desde El Salto sanitarias denunciaron la aparici贸n de dos brotes ocultos en los centros de salud de Numancia (Vallecas) y en el de Artilleros (Vic谩lvaro). En ambos, y tras casi una decena de contagios, no exist铆a informaci贸n p煤blica de lo sucedido y los profesionales reclamaban una desinfecci贸n inmediata de las instalaciones.

Hacinados test serol贸gicos para profes

Pasaba el verano y hab铆a que rearmarse para una at铆pica vuelta al cole. Cuando la fecha se echaba literalmente encima de las administraciones, la consejer铆a de Sanidad citaba el d铆a 2 de septiembre a buena parte de la plantilla educativa en torno a seis edificios para hacerse las pruebas serol贸gicas antes de iniciar el curso. Ten铆an hasta el d铆a 7 para completar la tanda, pues el colegio arrancaba el 8 y nada se hab铆a hecho hasta ahora. Largas colas en el IES Virgen de la Paloma en la capital y en el IES Mar铆a Zambrano de Legan茅s. 400 profes citados a la hora seg煤n el sindicato STEM. M谩s de 100.000 profesores deber铆an de ir pasando por estas dependencias en escasos d铆as.

Ante las im谩genes que iban trascendiendo en las redes, la comunidad tuvo que suspender las pruebas el primer d铆a. Las aglomeraciones eran ya inmanejables. Ayuso tuvo que pedir perd贸n. 鈥淒e los seis edificios habilitados para la prueba, a pesar de todo el esfuerzo, hubo problemas en uno. Por ello quiero pedir disculpas鈥, escrib铆a en Twitter. Mientras, el consejero de Justicia, Enrique L贸pez aseguraba que el plan 鈥渘o ha sido precipitado en absoluto鈥 y que los problemas 鈥渕a帽ana ser谩n una an茅cdota鈥.

Confinamientos selectivos sin cierres de bares

鈥淟os contagios se est谩n produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigraci贸n en Madrid鈥. El 15 de septiembre, y en un Madrid desconfinado que miraba alarmado el contador de contagios por covid-19 鈥攜 con unos centros de atenci贸n primaria desmantelados鈥, durante el debate de control al gobierno de la regi贸n, la presidenta analizaba el estado de la cuesti贸n y relacionaba los aumentos en la zona sur con esta llamativa cuesti贸n.

Despu茅s de que Jacinto Morano, de Unidas Podemos, obligara a la presidenta a retractarse, ella insist铆a. 鈥淭ampoco he hablado de los inmigrantes de manera racista ni despectiva, es la supremac铆a y el juego de siempre de la izquierda: ahora yo ya me embarro, empiezo a explicar lo que he dicho y ya tengo teletipos鈥, se quejaba.

Justific谩ndose en la alta incidencia acumulada en el sur el gobierno regional comenzaba as铆 confinamientos selectivos centrados en esa zona.

Y, pese a que los datos de incidencia han sido altos durante buena parte de la segunda y tercera ola la presidenta siempre se ha resistido a un cierre total de la Comunidad as铆 como al cierre de la hosteler铆a, medidas implementadas por otras comunidades con n煤meros de contagios m谩s bajos.

El Zendal de las pol茅micas

Y, como todo lo bueno se hace esperar, tambi茅n la pol茅mica que m谩s titulares ha levantado aguardaba hasta los 煤ltimos meses del a帽o. El 1 de diciembre habr铆a las puertas el hospital Enfermera Isabel Zendal, la apuesta de la presidenta de la comunidad que nac铆a sin plantilla propia para nutrir un espacio di谩fano de camas contiguas al m谩s puro estilo IFEMA. Las autoridades se vanagloriaban de haber construido en menos de 100 d铆as un espacio de 80.000 metros cuadrados y tres pabellones que llegar铆a a albergar m谩s de 1.000 camas y 48 de cuidados intensivos. Aunque levantaba el precinto con solo un pabell贸n, en un 谩rea de 40 camas y 4 de UCI.

M谩s de 100 millones de euros, 50 m谩s de lo presupuestado, para unas instalaciones sin quir贸fanos, sin laboratorios y sin plantilla propia. Tan solo 106 voluntarios comenzaban a faenar en sus dependencias y la comunidad se ve铆a obligada a empezar a reclutar a 563 trabajadores de manera forzosa entre el personal contratado como refuerzo covid. El rumor de la protesta entre el sector sanitario iba ascendiendo seg煤n se iban improvisando los planes. No entend铆an que 鈥渟e fueran a desvestir hospitales para vestir otro鈥. La indignaci贸n cristalizada en una concentraci贸n a las puertas el d铆a de la inauguraci贸n.

Mientras, los primeros traslados forzosos comenzaban a ser comunicados y los profesionales prestaban testimonios que aseguraban que ser铆an avisados con 24 horas de antelaci贸n para hacer las maletas desde sus centros de destino hasta el nuevo hospital de Valdebebas. Al mismo tiempo, Ferrovial se adjudicaba el contrato de mantenimiento por m谩s de un mill贸n de euros. Y como guinda al pastel, tal y como publicaba El Salto, un paciente covid hab铆a sido derivado desde el Zendal, el hospital que nac铆a para descongestionar al resto y luchar contra la pandemia, hasta el Gregorio Mara帽贸n tras su empeoramiento.

Las colas de la vacunaci贸n

Pero la lista no acaba con 2020. A mediados de febrero de 2021 y de cara a la campa帽a de vacunaci贸n contra el covid-19, la comunidad decidi贸 habilitar grandes estadios como el Zendal, el Wanda y el WiZink Center para tal fin. Decisi贸n que ha dejado im谩genes tan llamativas, como colas y colas de personas mayores, mutualistas de 78 y 79 a帽os, esperando su turno a las puertas de las instalaciones hospitalarias de Valdebebas.

Mientras el gobierno regional presum铆a de sus 鈥渧acun贸metros鈥 con los que se consegu铆a inmunizar a miles de personas al d铆a, los profesionales de atenci贸n primaria se revelaban. 鈥淟levamos meses ofreci茅ndonos a vacunar m谩s all谩 de nuestro horario, exigiendo que la vacunaci贸n se haga en los centros de salud y dise帽ando hasta la estrategia necesaria para su cometido. Podemos y queremos vacunar, es el gobierno de la Comunidad de Madrid el que no lo permite porque est谩 convirtiendo la campa帽a de vacunaci贸n en un elemento de propaganda electoral, para la que le es mucho m谩s 煤til el parque tem谩tico Zendal-Wanda鈥, denunciaban desde la Plataforma de Centros de Salud de Madrid.

El 16 de abril la Comunidad de Madrid amenazaba con cerrar los centros de vacunaci贸n masiva ante la falta de stock de vacunas. Ya a mediados de febrero el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Sim贸n, hab铆a explicado que no era necesario pensar en estadios o grandes infraestructuras, ya que el sistema p煤blico de salud pod铆a asumir los ritmos de vacunaci贸n prevista, por la cantidad de dosis que se estaban recibiendo.

Mientras sus planes de vacunaci贸n contin煤an, en una semana Ayuso aspira a renovar su mandato en las urnas. Su gesti贸n del coronavirus puede que le pase factura, aunque los analistas se inclinan m谩s por lo contrario. Ante una incuestionable hegemon铆a del PP en el coraz贸n del reino, y si el voto de las izquierdas no alcanza la mayor铆a por la que reman, es posible que el pr贸ximo curso pol铆tico nos depare un 2021 plagado de pol茅micas. O, si las urnas se le tuercen, quiz谩s la 鈥渆spontaneidad鈥 de Ayuso y sus ideas grandilocuentes queden para el recuerdo.

