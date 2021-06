–

Jun162021

Azory, Portugalia, Europa

Azory, Portugalia, Europa

11 czerwca 2021

(godziny i daty zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w Meksyku)

Z zamaskowan膮 twarz膮, wyszorowanym i od艣wie偶onym pok艂adem oraz naprawionymi 偶aglami, La Monta帽a opu艣ci艂a 16 maja Cienfuegos na Kubie i skierowa艂a si臋 na wsch贸d. P艂yn臋艂a wzd艂u偶 brzeg贸w pla偶y Las Coloradas, z g贸rami Sierra Maestra po lewej stronie, towarzyszy艂y jej ponownie delfiny przywo艂ane przez Durito Stalowego Chrz膮szcza, kt贸ry rzuca艂 przekle艅stwami, gdy statek mija艂 ameryka艅sk膮 aberracj臋 w Guant谩namo. Zostali powitani przez wieloryby w pobli偶u Haiti, a Durito i Koto-Pies zeszli na l膮d na wyspie Tortuga mrucz膮c co艣 o zakopanym skarbie 鈥 lub skarbie, kt贸ry ma zosta膰 zakopany. Wspieraj膮c zesp贸艂 wsparcia, Lupita, Ximena i Bernalu wymiotowali jak bracia i siostry, cho膰 鈥 jak s膮dz臋 鈥 woleliby zaoferowa膰 wsparcie innego rodzaju. W Puenta Rucia na Domikanie La Monta帽a znalaz艂a chwil臋 wytchnienia i bezpieczne schronienie przed silnymi przeciwnymi wiatrami czo艂owymi. 24 maja o 艣wicie i tylko pod 偶aglami (鈥濧by nie przestraszy膰 wiatru鈥 鈥 jak powiedzia艂 kpt. Ludwig) statek pop艂yn膮艂 na p贸艂noc. Teraz z kolei orki przywita艂y ich i pomacha艂y p艂etwami na po偶egnanie z karaibskimi wodami. Mi臋dzy 25 a 26 maja schizofreniczny statek, kt贸ry uwa偶a, 偶e jest zar贸wno statkiem jak i g贸r膮 [La Monta帽a], omin膮艂 szcz臋艣liwie Wyspy Bahama. 27 maja pop艂yn膮艂 na p贸艂nocny wsch贸d 鈥 wreszcie na otwarte morze, Duc in Altum (i).

4 czerwca 鈥 za nimi ju偶 tzw. Tr贸jk膮t Bermudzki 鈥 statek i jego szanowna za艂oga zwr贸cili twarze ku wschodz膮cemu s艂o艅cu. Mi臋dzy 5 a 9 czerwca p艂ywali za艣 tam, gdzie 鈥 zgodnie z legend膮 鈥 znajduje si臋 s艂ynna Atlantyda.

By艂a godzina 22:10:15 10 czerwca, kiedy przez mg艂臋 europejskiego 艣witu, z bocianiego gniazda La Monta帽y, mo偶na by艂o dostrzec zarysy siostrzanej g贸ry: Cabe莽o Gordo na wyspie Faial w archipelagu Azor贸w, w autonomicznym regionie tzw. Portugalii w Europie.

By艂a 02:30:45 11 czerwca, gdy wybrze偶e portu Horta pojawi艂o si臋 w zasi臋gu rzutu beretem, wywo艂uj膮c 艂zy w oczach za艂ogi i pasa偶er贸w. By艂a godzina 7:30 w g贸rach Azor贸w. O godzinie 03:45:13 motor贸wka w艂adz portowych zbli偶y艂a si臋 do La Monta帽a, aby wskaza膰, gdzie rzuci膰 kotwic臋. O 4:15:33 okr臋t rzuci艂 kotwic臋 naprzeciwko innych g贸r. O 08:23:54 policja portowa zabra艂a cz艂onk贸w za艂ogi La Monta帽a na brzeg w celu przeprowadzenia test贸w Covid PCR, a nast臋pnie odstawi艂a ich z powrotem na 艂贸d藕, 偶eby tam czekali na wyniki. Przez ca艂y czas 鈥濧utoridade Maritima鈥 (s艂u偶ba morska) portu Horta odnosi艂a si臋 do nas przyja藕nie i z szacunkiem.

Za艂oga i pasa偶erowie okazali si臋 zdrowi, 鈥瀢 dobrym humorze, szcz臋艣liwi, bez problem贸w, plotek i k艂贸tni. (W 421. eskadrze) dbaj膮 o siebie wzajemnie.鈥

Nadszed艂 czas, aby powiedzie膰 wam, kto jeszcze, poza za艂og膮, Stalowym Chrz膮szczem i 421. eskadr膮 Zapatyst贸w, odby艂 t臋 podr贸偶. Zadanie dokumentacji morskiej podr贸偶y realizuje Mar铆a Secco, niezale偶na operatorka i fotografka oraz Diego Enrique Osorno, niezale偶ny reporter. Funkcj臋 zespo艂u wsparcia dla delegacji Zapatyst贸w pe艂ni Javier Elorriaga.

Zgodnie ze zwyczajami Zapatyst贸w wymieniona wy偶ej tr贸jka, poza tym, 偶e samodzielnie ponosi koszty wyprawy, musia艂a tak偶e okaza膰 pisemne zezwolenia od swoich rodzin. Odpowiednie pisma przekazano Subcomandante Insurgente Mois茅sowi. 呕ony i m臋偶owie, matki, synowie i c贸rki pisali odr臋cznie i podpisywali swoje upowa偶nienia. To do mnie nale偶a艂o przeczytanie tych pism. Zawieraj膮 wszystko, co tylko mo偶liwe: od refleksji filozoficznych, przez uprzejm膮 pro艣b臋 dziewczynki o wieloryba, po dzieci臋ce rysunki. Nikt nie pyta艂 o Chrz膮szcza ani o Koto-Psa (1, 3) 鈥 nie wiem, czy to afront, czy ulga. W listach dzieci wyczuwa si臋 dum臋, 偶e ich ojciec lub matka musz膮 je prosi膰 o pozwolenie na wypraw臋. (jak m贸wi przys艂owie Zapatyst贸w: 鈥瀔aczki strzelaj膮 do dubelt贸wek鈥). Przypuszczam, 偶e b臋dziecie mieli okazj臋 pozna膰 perspektyw臋 Marii i Diego 鈥 ich anegdoty, refleksje i ocen臋 w艂asnego udzia艂u 鈥瀗a pierwszej linii鈥 tego szale艅stwa (oboje s膮 filmowcami). Odmienne spojrzenia s膮 zawsze mile widziane i od艣wie偶aj膮ce.

鈥

Kiedy ta wiadomo艣膰 dotar艂a do g贸r po艂udniowo-wschodniego Meksyku, spo艂eczno艣ci Zapatyst贸w wys艂a艂y wiadomo艣膰 do za艂ogi Stalowego Szczura przez jego kapitana: 鈥濪zi臋kujemy, wszyscy jeste艣cie niez艂e skurczybyki鈥 [chingones]. Nadal pr贸buj膮 przet艂umaczy膰 to na niemiecki.

鈥

Ku refleksji: motto Azor贸w brzmi: Lepiej umrze膰 b臋d膮c wolnym, ni偶 podbitym 偶y膰 w pokoju.

鈥

W oddali na wschodzie S艂upy Heraklesa (ii) 鈥 kt贸re w swoim czasie wyznacza艂y granice znanego w贸wczas 艣wiata 鈥 ze zdumieniem kontempluj膮 g贸r臋, kt贸ra przyp艂yn臋艂a z zachodu.

Po艣wiadczam.

SupGaleano

11 czerwca 2021.



(i) 鈥淒uc in altum et laxate retia vestra in capturam鈥 鈥 鈥淲yp艂y艅 na g艂臋bi臋 i zarzu膰cie sieci na po艂贸w!鈥 (ew. wg. 艣w. 艁ukasz 5, 1-11)

(ii) Jest to dawna nazwa g贸r na skraju Cie艣niny Gibraltarskiej.

