De parte de Pozol May 14, 2021 71 puntos de vista

AZQUELTÁN LLAMA A PRONUNCIARSE CONTRA LA IMPUNIDAD

Al pueblo de México

A los pueblos del Mundo

A las organizaciones de derechos humanos

A la Sexta Nacional e Internacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Desde el fondo el Cañón de Bolaños, en la comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco. Hacemos del conocimiento de las personas y colectivos honestos y solidarios en México y el mundo que

CONSIDERANDO:

Que el pasado 25 de abril, dimos a conocer desde el patio ceremonial en nuestra comunidad, donde pagamos a los dioses y la madre tierra el inicio de la Campaña Nacional e Internacional por la Justicia y el Territorio en Azqueltán, que inició ese día y concluirá el 24 de agosto de 2021.

Que tras numerosas agresiones físicas a comuneros y autoridades de nuestra comunidad que han tenido la finalidad de arrebatar nuestras tierras con violencia, tras ataques armados, amenazas de muerte y despojos descarados, se han abierto numerosas carpetas de investigación que solo han costado desgaste a la comunidad y ha garantizado impunidad a los agresores. Así mismo como represalia se ha criminalizado a algunos de nuestros comuneros a los que se les acusa falsamente de crímenes por los cuales incluso han llegado a ser encarcelados, cuando el reclamo es legítimo y viene de la comunidad nos ignoran, pero cuando es falso y viene del poderoso nuestros comuneros son juzgados con crueldad.

Que tras el intento de homicidio perpetrado el 3 de noviembre de 2019, encabezado por el cacique Fabio Flores Sánchez, junto un grupo violento que lo acompañó para agredir a nuestra gente, y que son J. Guadalupe Javier Flores Sánchez, Eduardo Flores Mendoza, así como el menor Juan Manuel Gómez Frausto, se abrió la carpeta de investigación 522/2019 y la causa penal 120/2019. Estos dos últimos fueron detenidos en diferentes momentos y puestos en libertad por el Juzgado de Control y Juicio Oral del XI Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con Sede en el municipio de Colotlán, tras reclasificar el delito como lesiones, mientras que Fabio Flores Sánchez no ha sido detenido pese a que se pasea con impunidad por el municipio y a que la fiscalía lo ha sabido todo el tiempo, e incluso a manera de provocación, también por nuestros terrenos comunales, donde no es ni será nunca bienvenido. Pareciera que estos criminales están siendo protegidos por algún alto mando de gobierno que los quieren hacer invisibles a quienes debieran garantizar la justicia.

Esas acciones judiciales han tenido lugar pese a que los compañeros fueron dejados inconscientes y al borde de la muerte, donde de no haber sido rescatados por la propia comunidad, nuestros compañeros hubieran perdido la vida. Incluso, debiendo ser trasladados de urgencia a Zacatecas y después a Guadalajara, donde estuvieron graves ante las múltiples fracturas en el cráneo y todo el cuerpo y de lo cual siguen con secuelas de las que no se han podido recuperar.

Todo esto fue público, ampliamente documentado por medios de comunicación, consta en los expedientes médicos y fue declarado ante las autoridades judiciales correspondientes.

Nuestra comunidad indígena, por acuerdo de la asamblea general y siguiendo la palabra de nuestros dioses, que nos llaman a proteger y defender a nuestra madre tierra,

CONVOCAMOS

A las organizaciones y colectivos de derechos humanos tanto nacionales como extranjeros, a los grupos de abogados honestos, a los pueblos originarios de México y el mundo y a todas las personas de buen corazón a expresar públicamente la exigencia de que Fabio Flores Sánchez, alias La Polla y su grupo violento sean enjuiciados de manera justa y sean castigados por todos los delitos, el robo de tierras y el sufrimiento que han causado a nuestro pueblo.

Atentamente

A 13 de mayo de 2021

Nunca más un México sin Nosotros

Comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán

Municipio de Villa Guerrero, Jalisco

