#ANRedMundial | 隆La Selecci贸n Argentina a octavos de final en el Mundial Qatar 2022! El mi茅rcoles 30 de noviembre con goles de Alexis Mac Allister y Juli谩n 脕lvarez, los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 2-0 sobre Polonia, obteniendo as铆 el pase a la siguiente fase donde enfrentar谩 a Australia. Y ahora s铆, nos volvimos a ilusionar. En el barrio Las Tunas de Tigre se vivi贸 con intensidad el partido, y al t茅rmino les j贸venes que asisten al Bachillerato Popular Ra铆ces 鈥 CEIP concurrieron a las aulas para concluir el a帽o lectivo. En charla con docentes y estudiantes, profundizamos sobre esta experiencia de educaci贸n popular que ya cumpli贸 15 a帽os. Por Ernestina Arias.

Tarde calurosa y lluvia pronosticada en la zona norte del conurbano bonaerense, m谩s precisamente en Tigre. La calle es un hervidero de gente celeste y blanca, todes corren apresurades conectando estaci贸n de tren con bondis. Mucho viento levantando polvareda y en el colectivo, a pesar de los m谩s de 30 grados, se cierran las ventanillas. Desde Carup谩 hasta Las Tunas se va llenando el 720 y a pesar de que faltan dos horas para que Argentina y Polonia jueguen, ya es hora pico.

Al llegar, en Las Tunas las banderas blanquicelestes en las casas son la bienvenida al barrio. Mucha expectativa puesta en el cierre de la tercera fecha del Grupo C de la primera fase. Llego a casa de Mat铆as, docente del Bachillerato Popular Ra铆ces 鈥 CEIP y uno de los primeros estudiantes en graduarse en el 鈥淏achi鈥. Nos preparamos unos mates para aprestarnos a ver el partido decisivo que coloc贸 a la selecci贸n argentina en octavos de final de la Copa Mundial en Qatar. Dos gritos en el barrio, dos goles esperados, un primer puesto en el grupo, que determina que se jugar谩 contra Australia, dos eliminados, M茅xico y Arabia Saudita. Afuera, la lluvia solo amag贸.

A pocas cuadras, cruzando el arroyo hom贸nimo al barrio, en Callao y Sargento Cabral, se encuentra el Bachi. Vamos caminando escuchando los festejos de les vecines, y al llegar, les estudiantes ya est谩n sacando las mesas y sillas para tener las clases en el patio. Es el momento de las 鈥渄evoluciones鈥, la forma en que se eval煤a colectivamente el desempe帽o en cada materia de les estudiantes y docentes de los tres cursos. Momento de girar la palabra en un intercambio de pareceres, y de ahondar en los puntos flojos que determinen quienes vuelven en diciembre y febrero a seguir completando el a帽o. Momento en que se escuchar谩n propuestas para mejorar el traspaso y generaci贸n de conocimientos. La educaci贸n popular en el barrio.

鈥淨uince a帽os de construcci贸n colectiva. Volvimos de la pandemia convencidos de la necesidad de seguir apostando al pensamiento cr铆tico, a luchar con el otro. En un mundo donde el 鈥渟谩lvese quien pueda鈥 es promovido cada vez m谩s como la 煤nica soluci贸n posible, y los privilegios individuales se disfrazan de meritocracia, proponemos la organizaci贸n colectiva como una necesidad, como la posibilidad de hacer frente a estos tiempos de disgregaci贸n social鈥, sostiene Mat铆as, en el reciente festejo por un nuevo aniversario de la recuperaci贸n del terreno para construir con vecinas y vecinos 鈥渘uestra escuela鈥.

En el a帽o 2007 un grupo de educadores que ven铆an transitando la experiencia dentro de los bachilleratos populares, desde la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP), decidieron junto a una organizaci贸n social del barrio dar inicio a la escuela secundaria. Una necesidad de los vecinos y vecinas para reiniciar o iniciar los estudios. A帽os m谩s tarde, el 20 de junio de 2009, un predio vac铆o, pretendido y disputado en t茅rminos inmobiliarios fue recuperado y se concret贸 el sue帽o del espacio propio.

鈥淪ostenemos que la educaci贸n no es neutral, sino una apuesta pol铆tica. Porque no creemos en la ausencia de ideolog铆a, y porque sabemos que cuando la ideolog铆a no se asume como tal es porque est谩 tan segura de su dominio que se pretende 鈥渘atural鈥. Los sectores dirigentes, los medios de comunicaci贸n nos dicen 鈥渁s铆 son las cosas鈥, como si no hubiese otro mundo posible 鈥 transmite Mat铆as 鈥 sin embargo las desigualdades se profundizan cada vez m谩s a extremos nunca vistos. Se saquen los territorios bajo una l贸gica extractiva que solo deja pobreza y despojo. El sistema capitalista en su voracidad por explotarlo todo nos va rodeando de muros y nos deja afuera de lo m谩s b谩sico: el acceso a la vivienda, a la tierra para vivir, a la salud, a la educaci贸n, al trabajo digno. Lo m谩s elemental se ha vuelto un lujo, alimentarse un privilegio鈥.

En el Bachillerato Popular Ra铆ces, frente a ese panorama, proponen 鈥渦na forma de hacer las cosas que transforme la lucha individual por la supervivencia en la organizaci贸n colectiva para la transformaci贸n social. Creemos en la prefiguraci贸n de otro mundo. Lo prefigurativo asume su dimensi贸n en la construcci贸n de una forma distinta de hacer las cosas, en la que no prime el inter茅s individual ni la b煤squeda de prestigio o dominio, sino una construcci贸n cotidiana con el otro鈥, afirman.

La escuela se construye con el barrio, ha sido siempre desde su creaci贸n la premisa de docentes y estudiantes en pos de la de construcci贸n de un poder popular que sirva para transformar las desiguales relaciones sociales. 鈥淧ensar la escuela como organizaci贸n social es pensarla como un espacio abierto al barrio, como parte de su territorio. En ese sentido el trabajo cotidiano en el aula nos permite considerar el conocimiento como parte de una reflexi贸n colectiva que nos permita desnaturalizar la desigualdad, trascender el individualismo para encontrarnos con el otro como un compa帽ero de lucha鈥, relata Mat铆as.

La tarea es ardua, de lunes a viernes, en el horario de 18 a 22, exige mucho de cada estudiante, pero vale la pena, al concluir el a帽o y ver el camino recorrido. Un t铆tulo secundario, la posibilidad de seguir estudiando una carrera, la posibilidad de cumplir un requisito en el trabajo.

鈥淪eguimos con la fuerte convicci贸n de que una educaci贸n cr铆tica que se proponga conocer la realidad para transformarla es hoy m谩s que nunca una necesidad de la clase trabajadora en su proceso de organizaci贸n para construir otro mundo鈥, se despiden desde el Bachi.

Pronto habr谩 novedades acerca de las inscripciones para el ciclo 2023, si viv铆s en el barrio o en Tigre y quer茅s terminar tus estudios secundarios, ac茅rcate al Bachi, un lugar para aprender, compartir e intervenir para transformar la realidad.

