–

De parte de CGT Capgemini Madrid February 8, 2023 29 puntos de vista

Durante estos d铆as puede que recibas o hayas recibido un correo por parte de la empresa con el asunto 鈥樷橞ack on Track Plan鈥欌. En resumidas cuentas, para los que no lo conozcan es una especie de auditor铆a por parte de tu jefe, en el que llegado al caso, si no cumples con lo establecido por 茅l, puede sancionarte o despedirte sin m谩s.

Evidentemente es un abuso, as铆 se lo hemos hecho saber a los afectados y as铆 lo hemos puesto en conocimiento de la empresa a la que por supuesto pedimos explicaciones: Esta nos respond铆a tarde, sin ni siquiera reunirse con nosotros, y coment谩ndonos que se trataba de un error del entorno de Test y que dar铆an explicaciones y pedir铆an perd贸n a los afectados.

A d铆a de hoy, nadie de la empresa se ha puesto en contacto con los trabajadores afectados, y mucho menos para pedir disculpas. Con nosotros, tampoco, no sabemos por qu茅, quiz谩s tienen cosas m谩s importantes que hacer mientras SE LANZAN AMENAZAS DIRECTAS DE DESPIDO Y SE EST脕 COACCIONANDO libremente a sus empleados. Miedo nos da qu茅 tipo de pruebas est谩n tramando.