Las jornadas serán abiertas a todas las personas interesadas. También se puede acudir a charlas concretas de forma independiente. Participan ponentes de la talla de Guillermo Rendueles, Mariano Hernández Monsalve o Carmen Cañada, y colectivos como la editorial Irrecuperables. Se abordará, entre otros temas, el sufrimiento y el malestar psíquico en la sociedad (algo mucho más extendido de lo que suele pensarse) y el aumento de “trastornos” y de medicación en los últimos años. Te contamos el programa de las jornadas acto a acto.

VIERNES 11

Las jornadas darán comienzo el viernes día 11 a las 18:30 con una charla introductoria sobre las diferentes corrientes críticas en psicología. Todas las charlas contarán con un tiempo para preguntas y debate. Una hora después, tendrá lugar otra que abordará el aumento de diagnósticos de trastornos de todo tipo que se ha producido en la última década y media en nuestro país y “que se corresponde en parte con la facilidad y superficialidad con la que se diagnostican trastornos relativamente nuevos (TDAH, hiperactividad, trastorno límite de la personalidad, depresión, etc) pero también con el concepto de enfermedad mental en sí”. Ya son muchas las voces que señalan que los criterios a menudo son ambiguos y que el diagnóstico cambia de un psiquiatra a otro, por lo que, por ejemplo, dependiendo del profesional un niño pueda estar medicado desde los 8 años y de por vida o, por el contrario, no considerarse que deba medicarse.

Por otra parte, los llamados psicofármacos (fármacos utilizados por la psiquiatría, tales como el prozac o los somníferos) tienen importantes efectos adversos y generan dependencia, de tal manera que cuando dejan de tomarse a menudo se puede ser más disfuncional que antes de tomarlos. Algunos de los ponentes apuntan que ese es precisamente uno de los temas de los que se hablará, “se están tratando con fármacos problemas que antes se solucionaban con apoyo de las personas cercanas, con amistades, con un tejido social (o con actividades o con terapia cuando era necesario) pero en una sociedad que tiende hacia el individualismo eso es cada vez más difícil, incluso se intenta medicar la depresión, la soledad o el nerviosismo. Las causas de esos problemas tiene que ver con nuestra sociedad y la solución no puede ser química, aunque para algunos sea muy cómodo recetar y desentenderse” afirman. Esta primera actividad correrá a cargo de Fernando Barrios, psicólogo.

A las 20:30 tendrá lugar la charla impartida por Víctor Sánchez, miembro del Eje de salud comunitaria de La Ingobernable (Madrid) y de un Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) en salud mental. Los GAM son colectivos o espacios creados para afrontar el sufrimiento psíquico desde lo colectivo. Pretenden “una transformación integral de la comprensión de la locura, que posibilite la recuperación, elección de tratamientos, la construcción de un proyecto propio y el respeto a la diversidad”. Así mismo, los Grupos de Apoyo Mutuo cuestionan la visión de la industria farmacéutica “que menoscaba la salud y fomenta la pasividad y la dependencia; al igual que el modelo psiquiátrico paternalista, excluyente y opresor”. Son una comunidad de lucha contra las etiquetas, la marginación social, la manipulación y la violencia. Y desarrollan su activismo desde espacios donde “nos cuidamos y nos organizamos para la acción política en defensa de nuestros derechos y la consecución de nuestra emancipación”.

Este acto tratará sobre el “cuerdismo”, que es similar al capacitismo pero, en palabras de la twitera Antropóloga trastornada, divulgadora de temas como este, “el cuerdismo está más relacionado con el control sociopolítico de lo anormal y no-normativo desde el punto de vista de la distinción entre lo racional y lo irracional, las conductas socialmente tolerables y ‘razonables’ y las que no lo son”. Así, se puede manifestar de múltiples formas: asociar locura a peligrosidad, estigmatizar a las personas locas, trivializar su sufrimiento psíquico, utilizar la palabra “loca” (o etiquetas diagnósticas) como insulto hacia personas cuerdas, bromear con la violencia psiquiátrica a la que se les somete,considerar que lo que dicen no debe ser tenido en cuenta debido a que no son capaces

de razonar, etc.

Tras la charla, se realizará un micro abierto en el que recitar o leer o de manera alternativa, una jam session; después una cena colectiva y por último la proyección de la película Hombre mirando al sudeste. Además de la cena del viernes por la noche, se podrá comer y cenar en el espacio el sábado, a precios populares.

SÁBADO 12

El sábado las actividades arrancarán a las 11:30 con un debate abierto sobre la salud mental durante el confinamiento y durante la pandemia en general, cuyos efectos perduran a día de hoy y previsiblemente lo harán durante más tiempo. Se trata de analizar “cómo nos ha afectado a la población a nivel emocional y psicológico la pandemia, incluyendo por supuesto las medidas tomadas por las autoridades, un tema que ha sido escamoteado y que se ha evitado abordar de forma seria por parte de las mismas”.

Diversos actores sociales señalan a este respecto que “la única medida tomada por el gobierno en marzo del año pasado fue ampliar la cobertura para la compra y fabricación de psicofármacos para la población, previendo los efectos del encierro domiciliario”.

También se analizará en el debate la reforma sanitaria en salud mental que se está preparando.

A continuación tendrá lugar la presentación de Irrecuperables, un proyecto editorial autogestionado y sin ánimo de lucro, especializado en libros de psicología crítica y en el psicoanálisis no desligado de lo social, que ha reeditado clásicos como La revolución sexual, La institución negada de Franco Basaglia o Némesis médica de Iván Illich, los cuales presentarán brevemente.

Tras la comida y ya por la tarde, participantes del colectivo Enea, de Albacete, hablarán de sufrimiento psíquico en relación a la creatividad y presentarán su disco de música Cartografías de voces y delirios, grabado por personas psiquiatrizadas, con canciones como esta. Este colectivo está formado por personas que, haciendo de su diversidad virtud, luchan juntas contra el rechazo y el olvido desde sus experiencias, desde la apertura de nuevos lenguajes y la acción social. Todo ello, para pensar y construir en colectividad una noción pública de ‘arte’, como herramienta contra la exclusión social y, a la vez, como puerta hacia otro mundo más justo.

La última actividad de la tarde será la ponencia (vía videoconferencia) de Guillermo Rendueles, reconocido psiquiatra y ensayista español. Su obra se centra en la crítica de la psiquiatría ortodoxa, desde la teoría social y la política radical. Tras ello, se abrirá un turno en el que los asistentes podrán preguntarle o plantear lo que quieran. Rendueles participó, junto a otros como Enrique González Duro, Carlos Castilla del Pino o Hernández Monsalve, en el movimiento antipsiquiátrico* en la Transición, el cual promovió la transformación total de la asistencia a los enfermos mentales, cuestionando los psiquiátricos como lugares de encierro, lo que provocó la represión del gobierno franquista y conflictos con las autoridades ya en democracia.

Rendueles ha desarrollado un versión anticapitalista de la psicología comunitaria, muy hostil a las versiones débiles de la identidad personal. Según él, la ampliación del campo de intervención de la psicología clínica es un correlato importante de la desactivación de los proyectos radicales de transformación social y política. Así, una característica significativa de las sociedades actuales sería el tratamiento de los problemas sociales únicamente desde sus manifestaciones psicológicas e individuales. Desde este punto de vista, existiría una retroalimentación entre la economía neoliberal, que produce una creciente fragilidad de los vínculos sociales, la crisis personal de grandes masas de individuos que carecen de un tejido social de referencia por otro lado y las pretensiones de la psiquiatría de solucionar una gama de problemas cada vez más amplia. Entre sus libros, encontramos obras de la altura de Las esquizofrenias, Las psicosis afectivas, Las neurosis, Egolatría, o más recientemente, Las falsas promesas psiquiátricas (editorial Linterna sorda), libro para público general que se centra en el malestar social y su relación con problemas sociales como por ejemplo la precariedad laboral.

A continuación, intervendrá Mariano Hernández Monsalve, quien ha ocupado la secretaría general y la presidencia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. De todos los proyectos en los que se ha implicado, destaca por ejemplo aquel que emprendió con otros compañeros en pro de la salud mental de las personas sin hogar (a nivel europeo, y madrileño) en los años noventa y a la cuestión de la salud mental en los procesos penal-penitenciarios.

Mariano hablará de psiquiatría desde una perspectiva crítica, así como de tratamiento ambulatorio involuntario (ingresos forzosos, medicalización forzosa, etc.). También explicará la situación de los presos con sufrimientopsíquico o trastornos mentales.

Alrededor del 40% de la población penitenciaria padece algún tipo de trastorno mental, la mayoría derivados de haber vivido situaciones traumáticas durante la infancia, o en la misma prisión, o del uso abusivo o la adicción a sustancias.

Familiares, médicos, psiquiatras y los mismos presos solicitan ser tratados fuera de las cárceles, y que se acabe con la sobremedicación. En las cárceles españolas, “no existen salas específicas para albergar a las personas con enfermedades mentales” como explican desde el colectivo anticarcelario Tokata.

Tras la cena se proyectará la película Había una vez una ciudad de locos, basada en la experiencia italiana de Franco Basaglia.

DOMINGO 13

El domingo empezará con otro debate abierto que tomará como punto de partida el artículo En el ring del malestar: terapia versus política, sobre cómo y por qué muchos espacios activistas o politizados se están terapeutizando sin ninguna resistencia.

Las jornadas han querido tener en cuenta la cuestión de género como un eje clave de la salud mental, cómo se vive el sufrimiento psíquico o algunos trastornos siendo mujer. Por ello, Carmen Cañada, psiquiatra de la sanidad pública, hablará de discriminación porgénero en la sanidad, de crisis social y sanitaria. Pero también de cuidados y de de salud mental en general poniendo la atención en las mujeres y en las soluciones comunitarias.Pondrá el broche a las jornadas, la charla de Roberto Rodríguez sobre la subjetividad neoliberal en nuestra sociedad, utilizando como ejemplo los libros y discursos de autoayuda, que resultan “una falsa solución, por resultar individualizantes de las causas y las soluciones al malestar personal”. Roberto Rodríguez ya abordó este tema en el libro de autoría colectiva Contrapsicología (editorial Dado), uno de las publicaciones recientes sobre la psicologización de la sociedad. Roberto es profesor de Psicología social en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha estado vinculado a la psicología crítica desde sus años de estudiante y ha participado en diversos colectivos de psicología crítica.

INFORMACIÓN SOBRE LAS JORNADAS

Entre acto y acto habrá un descanso de 10 minutos. Igualmente se puede permanecer en el espacio sin acudir a todas las actividades. Así mismo, las jornadas se realizarán prestando atención a las medidas sanitarias, se intentará que todas las charlas se realicen al aire libre, siempre que el tiempo lo permita. Y en cualquier caso, en espacios amplios.

Eso sí, aunque no es imprescindible para acudir, los organizadores piden que todas las personas que tengan pensado hacerlo confirmen asistencia para calcular los recursos necesarios. La organización también ha pensado en las personas que quieran acudir el fin de semana completo y sean de fuera de Badajoz, para quedarse a dormir deben inscribirse previamente. Habrá espacio para aparcar y no está permitida la entrada de animales.

Las jornadas se realizarán en el CSOA La Algarroba negra, espacio autogestionado de Badajoz, ubicado en la Urbanización Las Rozas, en la carretera de Córdoba, a las afueras de la ciudad.

La Asociación Extremeña de Comunicación Social (AECOS) realizará entrevistas en audio a todos los ponentes que después publicará en su web.

