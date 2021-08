–

Mientras desde abajo se est谩n levantando los pinceles cargados de pintura en memoria de Facundo A. Castro sobre paredones de la ciudad, Berni publicita un libro, tendencioso y con informaci贸n sesgada confirmando la operaci贸n medi谩tica para garantizar impunidad comandada por 茅l mismo como Ministro de Seguridad de la provincia, de la mano de Germ谩n Sasso (periodista del medio La Br煤jula) y Marcos Herrero, el perito recibe amenazas de muerte. Por corresponsales populares ANRed.

El pasado viernes 20 de agosto se realiz贸 una muraleada en memoria a Facundo Castro, desaparecido en abril del 2020, luego de ser retenido por la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires en el acceso a la localidad de Mayor Buratovich. Meses antes se habia realizado otro, en un parque de la ciudad (Parque Boronat) organizado por la CTA Bah铆a Blanca. En aquella oportunidad coincid铆a con los 9 meses de desaparici贸n de Facundo y los 13 a帽os del asesinato de Giuliano Gallo en manos de la polic铆a bonaerense, un caso emblem谩tico de impunidad y violencia policial en la ciudad.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3718488871520211&id=516942928341504&sfnsn=scwspwa

Esta vez , el viernes 20 fue convocada desde el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores). El mural est谩 ubicado en Bah铆a Blanca, en el barrio Esteban Napal, en la plaza de Undiano y Emilio Rosas.

Adri Zaris (19), militante de la Juventud Socialista que particip贸 de la pintada nos cont贸 por qu茅 eligieron esa ubicaci贸n:

芦Elegimos ese lugar porque Facu vivi贸 en este barrio, el Estaban Napal. Y a un a帽o del hallazgo de su cuerpo sin vida, adem谩s de que ma帽ana es su cumplea帽os y teniendo en cuenta que Germ谩n Sasso hizo un libro a pedido de Berni defendiendo al Estado y al aparato represivo.禄

Curiosamente, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo v铆al en el mismo sector de la muraleada. Al respecto una vecina nos dec铆a: 芦De los a帽os que vivo ac谩, nunca vi un operativo policial en 茅sta esquina. Adri agregaba 芦Justo 鈥榙a la casualidad鈥 de que el d铆a que se llam贸 a pintar un mural pidiendo verdad y justicia por la desaparici贸n seguida de muerte de Facu Castro, aparecen varios m贸viles polic铆ales y polic铆as vestidos de civiles con arma encima a hacer un 芦control de tr谩nsito禄. Cuando precisamente la frase que pintamos y sostenemos es: Estas calles te vieron pasar hasta que la polic铆a te desapareci贸 y asesino鈥. el estado es responsable, Justicia x Facu Castro禄

芦El objetivo de este operativo fue intimidarnos y causar miedo para parar la lucha, cosa que no van lograr porque seguiremos luchando por Facu y todes, pintaremos y marcharemos todas las veces que haga falta hasta lograr Justicia.禄

芦Es por eso que nos pareci贸 simb贸lico e importante, hacer un mural en pedido de verdad y justicia, y que vayan presos los culpables materiales e intelectuales. En este contexto nosotres seguimos sosteniendo que Berni, Kicillof y la polic铆a son responsables. Que la jueza Marr贸n y el Fiscal Ulpiano Mart铆nez se aparten de la causa porque lo 煤nico que est谩n haciendo es defender a los imputados. Somos defensores del Nunca M谩s y seguiremos luchando para que no desaparezca y asesinen a m谩s pibis.芦

En tanto Marcos Herrero el perito que viene trabajando con sus perros en la causa recib铆a una amenaza de muerte. 芦Recib铆 una carta que dejaron en el buz贸n de mi casa, con una figura de Nisman y una figura con mi persona y mi perro, que dec铆a la frase 鈥極 te suicidas o te suicidamos, perro muerto no ladra m谩s鈥.. Hice la denuncia en la Polic铆a y me dieron un mont贸n de vueltas, fui a la Fiscal铆a y tuve que determinar que el Procurador General me tomara esa denuncia. Hoy estoy expuesto a una situaci贸n en donde no s茅 si estoy resguardado por la propia Polic铆a de R铆o Negro鈥.. 芦Esa amenaza yo no s茅 si es provincial, si es nacional, si fueron mis ex compa帽eros, porque yo he tenido amenazas dici茅ndome 鈥楳arcos, si vos segu铆s molestando te subimos al Falc贸n verde y te hacemos desaparecer a vos y a tu perro鈥.Marcos Dario Herrero, entrenador de perros rastreadores. Forma parte de la Polic铆a de R铆o Negro pero tambi茅n es perito independiente en causas que, en ocasiones, implican investigar a las fuerzas de seguridad. Marcos particip贸 en casos como el de Facundo Castro, Santiago Maldonado, Araceli Fulles y Micaela Ortega.

https://www.noticiasnet.com.ar/nota/2021-8-18-10-7-0-te-suicidas-o-te-suicidamos-grave-amenaza-contra-marcos-herrero-adiestrador-de-canes-de-viedma?fbclid=IwAR2Wb0GvZH5bH2LmYZ02w5kpvagTLAWwZg1V5obnqK_7FIxFLLbhHaLZnUA