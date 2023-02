–

De parte de Briega February 28, 2023 226 puntos de vista

鈥淭res polic铆as se acercaron a menos de un metro de mis compa帽eros. Les preguntaron los nombres, les dijeron 鈥榲ais a morir鈥, y abrieron fuego鈥. La escena que describe Joseba Merino sucedi贸 el 22 de marzo de 1984 en Bah铆a de Pasaia, a unos 7 kil贸metros de Donostia. Ese d铆a, efectivos policiales hicieron una emboscada a un grupo de los Comandos Aut贸nomos Anticapitalistas. Dispararon y mataron a dos de ellos, despu茅s ejecutaron a dos m谩s dispar谩ndoles a bocajarro. Solo qued贸 vivo Joseba Merino, 煤nico testigo de los hechos, que denunci贸 el asesinato de sus compa帽eros, pero, a帽o tras a帽o, la investigaci贸n judicial ca铆a una y otra vez en el archivo. Durante 39 a帽os, detr谩s del uniforme, qued贸 el anonimato, como cantaba Barricada.

El pr贸ximo 28 de marzo, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha ordenado a siete agentes de la Polic铆a Nacional a comparecer en una rueda de reconocimiento ante Merino. Si son reconocidos como los agentes que participaron en la operaci贸n de Pasaia, ser谩n investigados en la causa penal que desde hace d茅cadas impulsan, como acusaci贸n particular, los familiares de las v铆ctimas y, como acusaci贸n popular, el Ayuntamiento de Azpeitia, localidad de donde eran dos de los asesinados. Joseba Merino, 煤nico superviviente, es el principal testigo. Lleva desde 1986 declarando ante los juzgados y solicitando que se investigue qu茅 pas贸 ese d铆a. Como respuesta, un archivo tras otro bajo el argumento de que no se puede identificar a los agentes de polic铆a.

Fue al poco tiempo de que comenzara la guerra sucia contra ETA, con los GAL creados tan solo un a帽o antes y con ocho asesinatos y el secuestro de Segundo Marey a sus espaldas. Unos a帽os en los que la vida val铆a muy poco. Un mes antes, el 23 de febrero de 1984, los Comandos Aut贸nomos Anticapitalistas mataron, en su casa, a Enrique Casas, secretario de organizaci贸n del PSE-PSOE y secretario general del partido en Gipuzkoa, a quien los Comandos culpaban, junto a Ricardo Garc铆a Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya, Jos茅 Barrionuevo, Rafael Vera, Txiqui Benegas, Juli谩n Sancrist贸bal y Ram贸n J谩uregui de organizar la guerra sucia contra grupos independentistas, una acusaci贸n que Damborenea confirm贸 durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo durante el juicio por el secuestro de Segundo Marey.

22 de marzo de 1984

El 22 de marzo, los miembros del Comando Aut贸nomo Joseba Merino, Izar Badiola 鈥楶elitxo鈥, Dionisio Aizpurua 鈥楰urro鈥, Rafael Delas 鈥楾xapas鈥 y Jos茅 Mar铆a Izula 鈥楶elu鈥 fueron a la bah铆a de Pasaia para intentar pasar la muga. 鈥淟legamos y, de lejos, a unos 50 metros, se ve铆a todo normal; vimos que Rosa estaba en el lugar habitual haciendo las se帽ales con la linterna y nos dirigimos tranquilamente hacia all铆鈥, explica Joseba Merino en declaraciones recogidas en el libro Emboscada en Pasaia (Virus, 2008), en el que se detalla todo lo ocurrido ese d铆a. La presencia de Rosa en el lugar era la se帽al de que todo iba bien, pero no era as铆. Rosa Jimeno hab铆a sido detenida dos d铆as antes por agentes de Polic铆a, que la torturaron hasta que les dio informaci贸n del d铆a y lugar de la cita, despu茅s de que los agentes le aseguraran que solo iban a detener a sus compa帽eros. Poniendo una pistola en la nuca, la obligaron a contactar con Kurro, su pareja y concertar la cita, y hasta all铆 la llevaron los agentes atada.

鈥淣osotros llegamos a la bocana, la entrada del puerto, donde estaba esperando Rosa Jimeno. Yo llevaba la embarcaci贸n. En primer lugar desembarcaron Pelitxo y Kurro. Y en tercer lugar iba a desembarcar yo, pero antes cog铆 a mi perra Beltza. La segunda vez que dije 鈥楰urro, coge a Beltza鈥欌 se escuch贸 un disparo. O铆 鈥榓lto, polic铆a鈥, y empezaron a disparar cientos de tiros鈥, recuerda Joseba Merino a El Salto. Hubo un disparo inicial, que sirvi贸 de se帽al al resto de agentes para que barrieron la zona a balazos.

Agentes de la Polic铆a Nacional, unos 20 seg煤n calcula Merino, les hab铆an hecho una emboscada. No para detenerles, sino para matarles. 鈥淪e encontraban en el lugar agazapados. Yo, por instinto, solt茅 a la perra y me tir茅 al agua por babor. Cuando sal铆 a la superficie todav铆a segu铆an disparando, estaba todo iluminado鈥. La versi贸n oficial de la polic铆a afirmaba que fue un tiroteo iniciado por los miembros del comando. Para ello, usaron la declaraci贸n de dos testigos, una pareja de novios que estaba en el lugar y a los que tuvieron detenidos, esposados, con el pecho contra el suelo.

鈥揕os utilizaron para justificar su actuaci贸n de cara a la opini贸n p煤blica, para afirmar que ellos se hab铆an visto obligados a disparar. 驴C贸mo los utilizaron? De la siguiente forma: cuando a esta pareja la llevan al juzgado y les preguntan si escucharon 鈥渁lto, polic铆a鈥, ellos dicen que s铆, pero ellos son testigos auditivos, no visuales. La pareja dijo que oy贸 鈥渁lto, polic铆a鈥 y que enseguida hubo disparos. Y la versi贸n de la polic铆a fue que, al 鈥渁lto, polic铆a鈥, disparamos nosotros, lo que no es cierto.

鈥揕a polic铆a dijo que sus disparos fueron en respuesta a los vuestros, pero todos los disparos que se oyeron realmente fueron de los polic铆as.

鈥揈fectivamente.

En cuanto acabaron los disparos, Merino vio c贸mo de la orilla de enfrente llegaban dos embarcaciones del grupo de actividades subacu谩ticas de la Guardia Civil. 鈥淣os encontraron en seguida, nos obligaron a subir a las rocas鈥. Cuando Merino subi贸 a las rocas vio a Kurro con las manos en la cabeza. Estaba ileso. Rosa no estaba, la hab铆an subido a un lugar apartado. Los agentes siguieron buscando al resto. Cuando encontraron a Txapas, que en el momento de la emboscada estaba detr谩s de Merino, le hicieron subir tambi茅n a las rocas. 鈥淓st谩bamos Txapas, Kurro y yo por este orden, con las manos en la cabeza y desarmados鈥, contin煤a Merino. Los polic铆as siguieron buscando a los miembros del comando que faltaban, Peritxo y Pelu, pero ya estaban muertos, al igual que la perra de Merino.

Los agentes se dirigieron a Merino y a sus dos compa帽eros. 鈥淣os preguntaron los nombres, empezaron por m铆. Les dije que era Jos茅 Luis Merino, uno de ellos me dijo 鈥榯煤 eres el Coronel鈥; le contest茅 que no, que era Yosua. Estaban muy nerviosos, y, con insultos y amenazas, me dijeron que me separara unos metros鈥. Continuaron con Txapas y Kurro. 鈥淓staban a menos de un metro, les dijeron 鈥榲ais a morir鈥 y abrieron fuego, punto. Fue como en las im谩genes de la guerra de Yugoslavia. No hubo m谩s historia鈥. El informe realizado d铆as m谩s tarde por el m茅dico forense Paco Etxebarr铆a cont贸 hasta 113 orificios de bala y de postas repartidos entre los cuerpos sin vida de los cuatro miembros de los comandos asesinados.

Ya el d铆a siguiente de los hechos, un testigo desminti贸 la versi贸n policial de lo que hab铆a ocurrido en bah铆a de Pasaia, seg煤n un art铆culo publicado el 23 de marzo de 1984 por El Pa铆s. Por entonces, Merino estaba detenido, a espera de juicio por la ekintza de Enrique Casas. Merino est谩 convencido de que, si no le mataron tambi茅n a 茅l ese d铆a, fue porque era una de las personas identificadas en la ekintza de Casas y quer铆an sacarle informaci贸n sobre d贸nde pod铆a estar escondido un comando que hab铆a escapado el d铆a anterior.

鈥撀縏e torturaron tras tu detenci贸n?

鈥揅laro.

鈥撀縔 lo denunciaste?

鈥揇enunci茅 que me torturaron, pero, si ahora es in煤til, en aquella 茅poca m谩s, se limpiaban el culo con la denuncia.

Lleg贸 el a帽o 86 y con 茅l el juicio de Merino, que fue condenado a 53 a帽os de c谩rcel por el asesinato de Enrique Casas. La persona identificada como autor material de la muerte de Casas, Pablo Pego Gude, alias 鈥楢ntxon el Grande鈥, result贸 muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil en agosto de ese a帽o. A Jimeno tambi茅n la hab铆an condenado.

Fue el momento en el que Merino declar贸 en sede judicial sobre lo que pas贸 el 22 de marzo de 1984 en Pasaia, desde la c谩rcel de Meco. En su declaraci贸n, ratificada una y otra vez en los siguientes a帽os, detall贸 que los agentes dispararon con subfusiles Ingram y Uzi, y otro con una escopeta, y que iban con la cara descubierta. Eran los mismos que despu茅s le torturaron en comisar铆a cuando fue detenido. 鈥淧ero el juzgado archiv贸, nadie hizo nada鈥, lamenta.

Pasaron m谩s de diez a帽os hasta que, seg煤n explica Merino, lleg贸 el abogado Santiago Gonz谩lez y le propuso 鈥渕over el tema鈥. 鈥淢e volvieron a tomar declaraci贸n desde la c谩rcel de Santo帽a, y despu茅s desde Donostia, a finales de 1999, y de nuevo en 2001, y desde entonces palos en las ruedas, un boicot constante, ning煤n inter茅s por investigar, cada vez que Santi ped铆a una diligencia, pasaba mucho tiempo y despu茅s la rechazaban, y archivaban la investigaci贸n, y recurr铆amos, y la volv铆an a abrir鈥︹. En 2001 fue tambi茅n el a帽o en el que los familiares de las v铆ctimas de Pasaia y el Ayuntamiento de Azpitia se personaron como acusaci贸n particular y popular en la causa, que instru铆a el Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 2 de Donosti, que archiv贸 una y otra vez la causa por no encontrarse 鈥渁utor conocido鈥. Tambi茅n la archiv贸 la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, y el Tribunal Constitucional tambi茅n rechaz贸 que se reabriera la investigaci贸n, en 2017, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2018.

Pero s铆 que hab铆a forma de identificar a esos polic铆as, y de hecho hab铆a ca铆do en las manos de Merino a帽os antes, en 1986. 鈥淓n mis manos y en las de todo el mundo que comprara la revista鈥, apunta Merino.

Identificaciones en papel couch茅

Octubre de 1986. ETA mata al gobernador militar de Gipuzkoa, Rafael Garrido Gil, a su esposa y a uno de sus hijos poniendo una bomba en su coche, en Donosti. La televisi贸n y las publicaciones impresas publican reportajes sobre el atentado, con im谩genes del suceso. 鈥淐uando vi las im谩genes me dije 鈥榣eches, pero mira qui茅nes est谩n aqu铆鈥. Merino explica que en las im谩genes del suceso aparec铆an varios de los polic铆as que participaron en la emboscada y fusilamientos de bah铆a de Pasaia. Se lo coment贸 a Santiago Gonz谩lez, el nuevo abogado que retom贸 el caso en 2001, poco antes de que Merino saliera de la c谩rcel tras 17 a帽os y medio, y acordaron que, cuando la investigaci贸n de la masacre de bah铆a de Pasaia se archivara definitivamente 鈥撯減orque d谩bamos por hecho que se acabar铆a archivando definitivamente, que no iban a investigar鈥, puntualiza鈥 hicieran p煤blicas las im谩genes al menos para se帽alar socialmente a los agentes de polic铆a que hab铆an masacrado al comando.

鈥淗ubo unas diligencias en el juzgado en 2002, fueron citados varios polic铆as, el juez les pregunt贸 sobre los sucesos de Pasaia y ellos, pues nada, con toda su cara dijeron que ellos no sab铆an nada, que no estaban, que al detenido ese d铆a se lo pasaron otros compa帽eros, y que ellos ni saben ni vieron ni nada. Y la juez, pues no hizo nada, lo archiv贸 y ya鈥, recuerda Merino. 鈥淓n el 2007 hubo otra comparecencia de polic铆as y fue m谩s de lo mismo: 鈥楴i s茅, ni me acuerdo, ni nada鈥. Y volvieron a archivar鈥, a帽ade.

Siguieron solicitando, una y otra vez, que se reabriera la investigaci贸n. Ya llevaban 22 a帽os de batalla judicial, y en 2020 lo volvieron a archivar. Parec铆a que iba a ser ya el archivo definitivo, ya hab铆an pasado por el Constitucional, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y no hab铆a servido para nada, por lo que se dijeron que era el momento de hacer p煤blicas las im谩genes, 鈥渁l menos para que la opini贸n p煤blica sepa鈥, a帽ade Merino. 鈥淭odos los polic铆as que salen en las fotos participaron en la emboscada, y uno de ellos es el que particip贸 en los fusilamientos鈥, a帽ade.

鈥淵o no cre铆a ni creo en la justicia espa帽ola, nunca cre铆 que lo fuera a investigar ni castigar. Otra cosa es que puede que haya, que lo hay, jueces y juezas que son honrados, decentes, que buscan la verdad, con posibilidades muy limitadas de poder hacer su trabajo correctamente鈥, afirma Merino poniendo por ejemplo a la juez que instruy贸 el caso Tom谩s Linaza. No fue la esperanza en la justicia lo que hizo que Merino enviara al juzgado las im谩genes de esa revista de octubre de 1986 antes de hacerlas p煤blicas. Fue una 鈥渟imple formalidad鈥, apunta.

鈥淐re铆mos que nos iban a decir 鈥榥os es imposible identificar a estas personas que ustedes se帽alan en las fotograf铆as y en los v铆deos鈥, y, a continuaci贸n, ya ser铆amos libres de presentarlo ante la opini贸n p煤blica, pero cu谩l ha sido nuestra sorpresa que la juez ha pedido la identificaci贸n de estos polic铆as. Y no solo eso, sino que tambi茅n han aceptado que haya unas ruedas de reconocimiento de algunos de ellos, de los que salen en las fotograf铆as鈥, se帽ala Merino.

鈥撀縌u茅 esperas que pase tras la rueda de reconocimiento del pr贸ximo 28 de marzo?

鈥揂unque se haya llegado a este punto, no quiere decir que esto vaya a ir m谩s lejos, porque nosotros conocemos c贸mo funciona la llamada justicia: la juez no tiene posibilidad de saber si los polic铆as que vengan ahora a la rueda de reconocimiento sean los de las fotograf铆as, ni la juez ni mucho menos nosotros, pueden mandar a otros agentes. Yo con esto a lo m谩s que aspiro es a mantener viva la memoria de estos cr铆menes, y que la gente haga preguntas y sepa, y ayudar a que se recuerde lo que ocurri贸, la impunidad con la que aqu铆 se fusila, porque hablan de privaci贸n de derechos humanos en otros sitios y resulta que aqu铆 pues la clase o la casta pol铆tica, me da igual unos que otros, son c贸mplices de esto, como de las torturas como de mil cosas.

鈥撀縔 si al final se consigue que esos polic铆as sean juzgados y condenados?

鈥揈so es otra cosa: los polic铆as son los ejecutores en este como en otros hechos similares. Son solamente el brazo ejecutor. Si los polic铆as actuaron as铆 es porque los mandos, siguiendo las indicaciones del jefe pol铆tico de turno, han autorizado o indicado a actuar de esta forma. La sociedad no reacciona y acepta que haya cr铆menes de Estado en nombre de la democracia.