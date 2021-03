–

En un nuevo aniversario del 24 de marzo en Bahía Blanca la convocatoria fue de una multisectorial de Derechos Humanos entre los que la integran la CTA y partidos de izquierda, las consignas de: Los crímenes de las AAA son crímenes de lesa humanidad y Justicia por Facundo Castro, se le sumaron a las de: 30000 compañerxs detenidxs desaparecidxs presentes, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos; Juicio y castigo. Por Corresponsal popular para ANRed|Imagen: Micaela Olguin.

Como desde los inicios del accionar de las AAA, existe un continuismo institucional que da lugar a un genocidio a cuenta gotas; las fuerzas armadas y policía bonaerense operan en esta ciudad, en este sudoeste de la provincia en la que los jóvenes son desaparecidos y asesinados, como Facundo Astudillo Castro; son perseguidos y hostigados por misma policía, como los 14 jóvenes de Puan y el testigo de esta causa armada con el aval de su Ministro de Seguridad, Sergio Berni y la complicidad del poder político, de Axel Kicillof que lo sostiene, que incrementa recursos para sostener esa fuerza. Parte de ese continuismo institucional es el poder judicial bahiense, jueces y fiscales con prácticas como la persecución a familiares, el armado de causas, la revictimización de las víctimas, el montaje, la filtración de pruebas a la prensa -a la genocida Nueva Provincia y hoy también La Brújula- , o esta misma prensa genocida entregando pruebas falsas a la justicia, ciega, sorda, muda al pueblo trabajador.

En esta ciudad en estos días se está llevando adelante un juicio histórico, por el accionar de las AAA, previo al golpe y a la etapa que vino después con la instalación de campos de concentración, que fue el accionar de grupos para policiales que se demostró ya en el mismo juicio que su accionar era parte del accionar del mismo estado, con zonas liberadas por la policía de la provincia y con el accionar de las tres fuerzas armadas en los operativos, en el marco de un periodo de institucionalidad “democrática”, aún no había sido el 24 de marzo del 76, día del golpe.