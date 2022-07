–

Amalia, la sempiterna Directora de alasbarricadas, me rega帽a porque llevo casi que un mes sin publicar, y me exige que diga algo referente a la pol铆tica institucional鈥 Total, que leo en el peri贸dico que Macarena Olona, que se present贸 por un partido de ultraderecha a las elecciones andaluzas pa gobern谩, se retira de la pol铆tica por razones m茅dicas. La verdad, lo lamento mucho. Una abogada del Estado, con una pintaza de mala hostia que no veas. Y pa una persona interesante que no disimula lo que es, resulta que se coge la baja m茅dica despu茅s de jurar el cargo. Y digo yo鈥 驴No podr铆an haberle hecho los de su partido un sicot茅cnico y una revisi贸n antes de anunciarla a bombo y platillo como la esperanza andaluza venida de Alicante? En realidad yo creo que la han defenestrado los de su propio partido haci茅ndole un cartel electoral en el que parece estar sobre un campo de lechugas, con un aspecto de Reina Malvada de Blancanieves y sus Enanitos.

Pero en fin, diga lo que diga Amalia, me importan un pito los devaneos de los parlamentarios de aqu铆 o de all铆, y como siempre os invito a seguir al diputado o diputada que sea de vuestro agrado en sus intervenciones, para que ve谩is que no hacen ni el huevo. La ultraderecha nacionalista, xen贸foba, mis贸gina, tr谩nsfoba, hom贸foba, fundamentalista cristiana, militarista y depredadora en general, tras el fiasco del ex-juez Serrano y de la se帽ora Olona, vuelve a buscar a alguien con carisma… No tardar谩n en aparecer voluntarios. Fachas con cara de mala hostia y sensaci贸n de impunidad, hay m谩s que botellines de la Cruzcampo. Y ah铆 est谩n los Fratelli d’Italia pa demostrarlo.

Por a帽adir algo de actualidad: Financial Times (que no es precisamente de izquierdas) considera que la hist贸rica bajada del paro por debajo de tres millones de personas, es debida a la Reforma Laboral de Yolanda y a los pactos y componendas con el patronariado y los sindicatos al uso. Es una relaci贸n causa-efecto que a煤n deber铆a de estudiarse, a煤n no la veo yo clara. Y por a帽adir mi grano de arena, tras largas meditaciones, digo que se hace visible que mientras m谩s calor hace y m谩s sube la inflaci贸n (10,8%) y el precio de todo, m谩s disminuye el desempleo en Espa帽a. As铆 que lo mismo es por eso.



Pol铆tico de baja m茅dica