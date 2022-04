–

De parte de A Las Barricadas April 1, 2022 92 puntos de vista



El Banco Central Europeo mantiene la calma

La inflaci贸n acumulada llega al 10%. Total. Que el BCE se ha dedicado durante d茅cadas a mantener la inflaci贸n en el 2% o menos. Para ello el BCE se ha valido de dos instrumentos: los tipos de inter茅s con los que presta el dinero a la banca, (venden dinero barato que el banco revende caro); y el control de los salarios de la purria obrera por debajo de la inflaci贸n. Traducido al castellano: que los ricos sean m谩s riqu铆simos, no afecta a la inflaci贸n; subir un 3% los salarios afecta la inflaci贸n. Ahora tenemos salarios bajos, dinero barato para la banca鈥, e inflaci贸n elevada. Resultado: fracaso del BCE. Sin dimisiones. Sin fusilamientos. Sin despidos. En cambio suben el SMI, y no veas la que se l铆a con los tertulianos. 驴Que ten铆as mil euros? Ahora son novecientos.

La prensa de la inefable izquierda, para defender el Gobierno, y la de derechas para dar una explicaci贸n a este enredo, afirma que la inflaci贸n se debe a la guerra de Ucrania que ha encarecido todo. 隆Gracias Putin! La pandemia por lo visto ya no tiene la curpa. Y yo digo que eso es falso, porque mucho antes de que estallase la guerra/operaci贸n, ya estaba subiendo la luz, el gas y la gasolina en plan bestia. Sub铆an los alquileres, sub铆an las hipotecas y el papel higi茅nico. 驴Pero es que nos hemos vuelto amn茅sicos? Todo lleva subiendo meses y meses. 驴Y por qu茅? Por la guerra de Ucrania, pues no. A ver si ahora va a resultar que Ucrania y Rusia tienen la culpa, manda narices.

Una inflaci贸n del 10%, ah铆 va, financiada por los pobres, porque el trabajador es el 煤ltimo en pagar el IVA. O sea, que el indigente que vive bajo un puente, cuando compre una barra de pan y un bl铆ster de mortadela a cuatro euros, estar谩 pagando el IVA correspondiente con el que financiar谩, no s茅, el gasoil de Transportes Hermanos del Cuerno, que necesitan una ayuda pa mandar los ni帽os a Irlanda a estudiar.

Va a peor. Hay una crisis generalizada del capitalismo en m煤ltiples frentes. 驴Qu茅 soluci贸n podremos dar a la crisis del capitalismo? 驴M谩s capitalismo? 驴M谩s realismo? Hay que verlo claro: las pol铆ticas de izquierda, son pa帽os calientes y homeopat铆a de mierda en un cuerpo con meningitis cerebroespinal. Por no decir que se han pasado a帽os hablando de problemas de idiomas, de banderas, de lo malo de la abstenci贸n, de la unidad de la izquierda desunida en grup煤sculos de trepas, de constituir una mesa, y de cosas rar铆simas que importan un carajo, mientras la gente del pa铆s se va al diablo.

En cambio, yo soy optimista: la revoluci贸n arreglar谩 este desastre. Las revoluciones son escasas, pero llegan un buen d铆a y lo barren todo. La revoluci贸n no va a hacerla el cambio pol铆tico por las urnas. Esa gente, los pol铆ticos, son los agentes del caos. La revoluci贸n tampoco la har谩n los revolucionarios. Normalmente un revolucionario prudente se encuentra siempre muy lejos de las revoluciones. La revoluci贸n la hace la gente (1): est谩 definida por la bancarrota del sistema, por el hundimiento de su 茅tica, por la idea de su necesidad, por el levantamiento generalizado de la poblaci贸n cuando menos se la espera. Y es en ese escenario, donde tendr谩 que posicionarse el anarquismo para lograr el mejor resultado posible (2). Da un poco de miedo, pero puede hacerse.

————————-

(1) A煤n a riesgo de que me llamen dinosaurio: “La Revoluci贸n no es otra cosa que el fen贸meno que da paso de hecho a un estado de cosas que desde mucho antes ha tomado cuerpo en la conciencia colectiva. Tiene la revoluci贸n, por tanto, su iniciaci贸n en el momento mismo en que, comprobando la diferencia existente entre el estado social y la conciencia individual, 茅sta, por instinto o por an谩lisis, se ve forzada a reaccionar contra aqu茅l. Por ello, dicho en pocas palabras, conceptuamos que la revoluci贸n se inicia: primero, como fen贸meno psicol贸gico en contra de un estado de cosas determinado que pugna con las aspiraciones y necesidades individuales; segundo, como manifestaci贸n social cuando, por tomar aquella reacci贸n cuerpo en la colectividad, choca con, los estamentos del r茅gimen capitalista; tercero, como organizaci贸n, cuando sienta la necesidad de crear una fuerza capaz de imponer la realizaci贸n de su finalidad biol贸gica. En el orden externo, merecen destacarse estos factores: a ) Hundimiento de la 茅tica que sirve de base al r茅gimen capitalista. b) Bancarrota de 茅ste en su aspecto econ贸mico. c) Fracaso de su expresi贸n pol铆tica, tanto en orden al r茅gimen democr谩tico como a la 煤ltima expresi贸n, el capitalismo de Estado, que no otra cosa es el comunismo autoritario. El conjunto de estos factores, convergentes en un punto y momento dado, es el llamado a determinar la aparici贸n del hecho violento que ha de dar paso al per铆odo verdaderamente evolutivo de la revoluci贸n. El comunismo libertario, objetivo de la C. N. T. Congreso Confederal de Zaragoza de Mayo de 1936.“

(2) Concepto Confederal de Comunismo Libertario 2011 en https://www.cnt.es/noticias/concepto-confederal-del-comunismo-libertario/