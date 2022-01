–

De parte de CGT January 17, 2022 69 puntos de vista

Desde la CGT vemos con preocupaci贸n la situaci贸n de los servicios m茅dicos de atenci贸n primaria. Denunciamos la constante depauperaci贸n que han venido sufriendo los centros sanitarios durante los 煤ltimos a帽os, cuesti贸n que se evidencia m谩s todav铆a en estos momentos, donde se baten records a diario a causa de los contagios de la sexta ola por la variante Omicron de la COVID 19.

Las distintas Comunidades Aut贸nomas, que tienen transferidas las competencias, muestran soluciones dispares y no demasiado claras en relaci贸n a asuntos tan importantes como la remisi贸n de partes de baja. En la mayor铆a de los casos se est谩 valorando la posibilidad de emitir, junto al parte de baja, un parte de alta autom谩tico a los siete d铆as, pero no se prev茅n medidas de acompa帽amiento que garanticen que la persona afectada est谩 en plenas condiciones para poder volver a trabajar, con lo que sin duda se est谩 vulnerando el derecho fundamental a la salud de las personas afectadas. Hay comunidades aut贸nomas, como Arag贸n, que solicitan que este tr谩mite de dar bajas y altas por contingencias comunes los puedan realizar las Mutuas, con las evidentes implicaciones que ello conlleva, o incluso hay comunidades aut贸nomas que est谩n valorando la posibilidad de incorporar al Sistema P煤blico de Salud a estudiantes de medicina que a煤n no han concluido sus estudios.

La precarizaci贸n de los servicios p煤blicos era ya una cuesti贸n m谩s que evidente desde que, hace a帽os, vimos c贸mo los trabajadores y trabajadoras de la sanidad se organizaban en sus propuestas en torno a los distintos colectivos en defensa de la sanidad p煤blica. La pandemia no ha hecho m谩s que multiplicar exponencialmente aquella problem谩tica. Sin embargo, desde las instituciones se sigue recurriendo a la improvisaci贸n, se sigue sin realizar una gesti贸n seria y se sigue sin dotar econ贸micamente de forma adecuada a estos servicios p煤blicos, fundamentales, que deber铆an ser el sost茅n de la salud de todos y todas y que deber铆an de garantizar una calidad y condiciones m铆nimas a toda la ciudadan铆a

Por una sanidad p煤blica de calidad para todas

Fuente: Secretariado Permanente del Comit茅 Confederal de la CGT