Luc铆a Arnaiz tiene 26 a帽os y lleva desde su primera regla sufriendo dolores incapacitantes. Tiene endometriosis, pero hasta los 20 a帽os no fue diagnosticada. Entre medias, pas贸 por un reguero de m茅dicos y m茅dicas de atenci贸n primaria, por urgencias y por diferentes ginec贸logos y ginec贸logas para tratar su dismenorrea, como se conoce al dolor menstrual. El negacionismo era la reacci贸n m谩s com煤n. 鈥淵o soy muy delgada y me llegaron a recetar un buen puchero鈥, explica. Hoy, despu茅s de que el Gobierno haya aprobado el anteproyecto de la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva, impulsado por el Ministerio de Igualdad, que incluye bajas m茅dicas para menstruaciones dolorosas, se alegra de que su dolor se sit煤e en el centro del debate. Aunque proliferan 鈥渕achitroles鈥 que ponen en duda lo que ella ha vivido, entiende que la regla debe de salir del caj贸n del olvido.

鈥淓sta nueva medida me hubiera facilitado muchos d铆as鈥, explica Arnaiz, fundadora de la asociaci贸n Endomequ茅. 鈥淵 no es por capricho, con un dolor incapacitante no eres productiva y no tienes ganas de nada鈥, relata. Arnaiz ha estado muchos a帽os combinando tramadol con naproxeno, enantyum y nolotil, un c贸ctel de analg茅sicos como men煤 del d铆a. Eso s铆, considera que no todas las mujeres se atrever谩n a coger bajas durante cuatro d铆as una vez al mes. 鈥淧esa el miedo a ser despedida鈥, valora.

Y, para asegurar esa situaci贸n, est谩 el despido nulo que se puede aplicar en este nuevo derecho, tal y como explica la abogada laboralista Virginia Castillo, quien define la medida como 鈥減roteccionista鈥 y, por tanto, 鈥渕uy acertada porque ampl铆a los derechos de las mujeres鈥. 鈥淪eg煤n la Ley de igualdad, si t煤 me despides en base a esta baja es una discriminaci贸n autom谩tica y, por tanto, es nulo y la readmisi贸n es autom谩tica. Todas las represalias van a ser nulas y es a lo que va a tender la jurisprudencia seguramente鈥, explica Castillo, quien lo sit煤a a la altura de las bajas por embarazo.

鈥淪i la empresa ejecuta un despido por disminuci贸n de tu producci贸n y, por tanto, vinculado a esa baja m茅dica, el despido ser谩 nulo. Eso s铆, si lo justifican por otras causas desvinculadas de las bajas por dolor menstrual, el despido puede ser procedente, pero claro, siempre que demuestren esas causas鈥, explica esta abogada.

Se plantea pues un nuevo escenario para los derechos laborales de las mujeres. En la actualidad, las trabajadoras con un dolor de regla incapacitante pueden acudir a su m茅dico de cabecera para solicitar la baja. Eso s铆, explica esta letrada de Castillo y Dan茅s Abogados, los tres primeros d铆as no se cobran, salvo que el convenio colectivo lo contemple. Ahora ser谩 sufragada desde el primer d铆a al 100% por la Seguridad Social y, adem谩s, no exige un periodo m铆nimo de cotizaci贸n para solicitarla, requisito que s铆 se necesita para otras incapacidades temporales como la baja por maternidad. 鈥淓s decir, autom谩ticamente tienes una baja pagada y retribuida desde el primer d铆a sin necesidad de haber cotizado un periodo anterior鈥, concluye Castillo.

El dolor menstrual existe

Pero m谩s all谩 de esta nueva medida, preocupa la reacci贸n de odio en redes que ha espoleado la reforma. 鈥淢e est谩n cuestionando sobre mi cuerpo, sobre qu茅 me est谩 pasando, a trav茅s de Twitter. Me he dado cuenta de que hay bastante gente, incluso mujeres. La sociedad no recibe educaci贸n sobre los ciclos menstruales de las mujeres y todo lo que conllevan鈥, se queja Arnaiz.

鈥淓l dolor no se discute, si hay dolor, hay dolor, y hay que buscar el origen. Algunas veces lo encontramos, como, por ejemplo, una mujer con endometriosis, y otras veces no lo encontramos鈥, explica la ginec贸loga, obstetra y divulgadora Miriam Al Adib, quien recurre a la definici贸n formal, emitida por la Asociaci贸n Internacional para el Estudio del Dolor, para describirlo. 鈥淓s una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesi贸n tisular real o potencial. 驴Qu茅 significa esto? Que no siempre el dolor va a estar asociado a una lesi贸n, puede ser una lesi贸n que exista o el da帽o puede ser potencial, no tienes por qu茅 tener un da帽o en el tejido. Existe el dolor con lesi贸n y sin lesi贸n鈥.

Por ello, indica, puede ser que los profesionales sean capaces de llegar a un diagn贸stico o bien puede tratarse de un dolor funcional. 鈥淓n el momento de la regla hay un proceso inflamatorio detr谩s asociado. Hay una serie de mecanismos que est谩n en marcha en el sistema inmunol贸gico donde intervienen una serie de prostaglandinas, que unas son proinflamatorias y otras antiinflamatorias. Cuando hay un desequilibrio a favor de los mediadores de la inflamaci贸n vamos a tener dolor. Ese desequilibrio puede ser por mil cosas, por malos h谩bitos o por estr茅s. Esto no es una lesi贸n como tal, es un dolor funcional鈥, explica esta ginec贸loga, autora del libro Hablemos de vaginas, quien hace hincapi茅 en que 鈥渓a regla no debe de doler鈥. 鈥淐uando est谩 todo bien, la regla no duele; cuando duele hay algo que est谩 mal鈥, subraya.

La endometriosis, que padece Luc铆a Arnaiz desde hace m谩s de quince a帽os, es una enfermedad que frecuentemente se encuentra detr谩s de la dismenorrea. 鈥淯na de cada diez mujeres tiene endometriosis, eso s铆, no todas son incapacitantes. Hay mujeres con endometriosis asintom谩ticas pero hay mujeres en las que la enfermedad tiene un impacto tan negativo en su calidad de vida que tienen un mont贸n de comorbilidades asociadas鈥, explica Al Adib.

Esta afecci贸n es una enfermedad cr贸nica inflamatoria que consiste en tener el endometrio funcionalmente activo fuera de su sitio y en ese sitio genera una inflamaci贸n cr贸nica. 鈥淓l endometrio es la capa m谩s interna del 煤tero que es la que se engruesa por acci贸n de las hormonas y se afina cuando se descama, que es lo que sucede cuando tenemos la regla. Cuando ese tejido est谩 fuera de su sitio, por el est铆mulo de los estr贸genos, se multiplican esas c茅lulas, generan una reacci贸n inflamatoria cr贸nica y, dependiendo de c贸mo se distribuyan los focos de endometriosis, dar谩n m谩s o menos s铆ntomas鈥, relata Al Adib. Tambi茅n habla de otras enfermedades que pueden acarrear dolor menstrual, incluso extraginecol贸gicas, como afecciones que producen desregulaci贸n inmunol贸gica de base o algunas enfermedades vasculares como el s铆ndrome de May-Thurner.

Ampliaci贸n de derechos

M谩s all谩 de comentar la reforma de la ley, que reconoce que no es su 谩mbito, esta ginec贸loga se muestra clara: 鈥淗ay mujeres que necesitan esa baja. Hay mujeres con dismenorreas incapacitantes y no se les debe estigmatizar por ello. Si una persona tiene un dolor incapacitante, no puede trabajar. Es positivo que se haya puesto en el candelero porque hay mujeres que sufren much铆simo porque socialmente quedan como las flojas, las que utilizan la regla para no trabajar鈥 Les ponen ese estigma y, encima que lo pasan tan mal, que tengan que aguantar eso no es justo鈥, sentencia.

鈥淟a medida supone reconocer m谩s derechos a las mujeres, por eso escuece鈥, opina Virginia Castillo. Para esta abogada es adem谩s una concesi贸n que no est谩 bajo el control del empresario, ni de la mutua. 鈥淪i tienes una enfermedad com煤n y el m茅dico de cabecera te da tres semanas, la mutua te llama y puede emitir un informe de disconformidad, o la empresa puede ponerte un detective privado. Aqu铆 no va a haber esa posibilidad, est谩n perdiendo el control. Nos est谩n protegiendo m谩s鈥, concluye Castillo.

Luc铆a Arnaiz pone el foco en que hay que ir un poco m谩s all谩. 鈥淓s necesario acabar con el dolor de regla por lo que hay que invertir m谩s en investigaci贸n鈥, demanda. No en vano, seg煤n el motor de b煤squeda Pub Med, que da acceso a la base de datos de bibliograf铆a m茅dica m谩s grande que existe, se han realizado hasta la fecha 31.437 investigaciones sobre endometriosis. Para el c谩ncer de pr贸stata encontramos 196.120 resultados y para la diabetes 872.656. 鈥淪i esto les pasase a los hombres, ya estar铆a erradicado鈥, zanja.

