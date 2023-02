–

Los últimos meses en la Región del Kurdistán de Irak (RKI) han estado marcados por continuas operaciones terrestres turcas y una escalada de ataques con cohetes y drones iraníes. Estos tuvieron lugar mientras tanto en Turquía como en Irán se intensificaban contra sus poblaciones kurdas en sus propios territorios.

Desde 2005, Irak ha sido el único país de Medio Oriente en reconocer formalmente a la nación kurda y el idioma kurdo. En la RKI existe el único gobierno autónomo kurdo legalmente reconocido en la región. Como resultado, uno podría haber imaginado que la KRI e Irak serían relativamente seguros para los kurdos de otras partes de Kurdistán.

Sin embargo, dada la escalada de la acción militar turca e iraní y la represión transnacional, incluidas las amenazas y los asesinatos selectivos, es evidente que no es el caso. Como resultado, muchos observadores han preguntado qué puede hacer la RKI para cambiar este statu quo y proteger mejor su territorio y su gente.

Centrándose principalmente en el papel de Irán, este análisis concluye que incluso en el mejor de los casos de cambio político democrático total en la RKI, las realidades del sistema internacional ponen el poder para prevenir la intervención maliciosa de los estados vecinos, en gran medida, fuera de las manos locales.

La agresión iraní contra las poblaciones kurdas en todo el Medio Oriente se ha intensificado en los últimos meses. Desde que comenzaron las protestas en todo el país, tras el asesinato de la kurda Jina Amini, de 22 años, a manos de la “policía de la moral” iraní en septiembre del año pasado, las regiones kurdas de Irán han sido escenario de algunas de las acciones más sostenidas, incluidas manifestaciones masivas y huelgas.

En un intento por generar divisiones entre los kurdos y otros grupos iraníes, y debilitar el levantamiento, el Estado iraní ha atacado a los partidos de oposición kurdos, en un esfuerzo por tildar a los kurdos de “separatistas” e instigadores violentos. En realidad, todos los principales partidos de oposición kurdos iraníes apoyan un Irán federal y democrático con los mismos derechos culturales y políticos para las minorías. Ninguno ha estado involucrado en un conflicto armado con el gobierno iraní durante las protestas, y todos han enfatizado el carácter civil del levantamiento.

Sin embargo, la República Islámica está llevando la guerra a su puerta. Los primeros ataques militares tuvieron como objetivo las bases y sedes políticas de varios partidos de oposición kurdos iraníes en el Kurdistán iraquí, el 28 de septiembre de 2022. Murieron 13 personas y al menos 50 más resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran civiles. El más joven era un bebé llamado Wanyar, que sobrevivió solo unas pocas horas fuera del útero de su madre después de que ella sucumbiera por sus heridas. Una foto de su padre herido sosteniéndolo frente a las cámaras se volvió viral.

Muchos esperaban que los líderes de Bagdad y Erbil se opusieran a estas flagrantes violaciones de la soberanía. Sin embargo, este no ha sido el caso. Irán lanzó varias rondas de ataques posteriores y ha amenazado con iniciar una invasión terrestre si Irak no pone fin a las actividades de los partidos de oposición kurdos en su territorio. Lo que ayuda a Irán no es solo la debilidad objetiva de las dos administraciones profundamente preocupadas en Erbil y Bagdad, sino también la dependencia del camino relacionado con la intromisión política iraní que el Partido Democrático del Kurdistán (PDK), la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) y el establecimiento político chiíta en Bagdad comparten.

La intromisión iraní en la lucha kurda iraquí se remonta a décadas. La dirección del PDK residió en el exilio iraní durante años. Recibieron apoyo militar del Sha (de Irán) en su lucha contra Saddam Hussein hasta 1975, cuando Irán e Irak llegaron a un acuerdo en Argel. La Revolución Islámica no puso fin a los lazos Teherán-Erbil. La UPK siguió al PDK al utilizar el respaldo iraní como palanca estratégica en su lucha contra el régimen iraquí y en las disputas internas kurdas con el PDK. Después del establecimiento de la región autónoma kurda, en 1991, Irán mantuvo relaciones con ambos partidos kurdos iraquíes, mientras aplastaba los movimientos de oposición kurdos locales y los enviaba al exilio al otro lado de la frontera.

Como resultado, el Kurdistán iraquí nunca ha sido seguro para los kurdos iraníes. Desde 1991, casi 300 kurdos iraníes han sido asesinados allí. Uno de los casos recientes y más destacados fue la muerte de Ahmad Bigham. Bigham, originario de la ciudad kurda iraní de Sardasht, había pasado un tiempo en prisión por su activismo en Irán y luchó contra ISIS en Siria. Fue encontrado muerto en su casa en Erbil el 1 de enero de 2022 después de repetidas amenazas. No se llevó a cabo ninguna investigación exhaustiva e independiente al respecto. Dos días después, los principales políticos de la RKI se reunieron en Sulaymaniyah para conmemorar el segundo aniversario del asesinato del jefe del IRGC (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, de Irán), Qasem Soleimani, lo que ejemplifica la influencia que Irán tiene en la región. Ante la creciente presión del régimen y los pocos lugares a los que pueden huir fácilmente, los kurdos iraníes siguen estando en peligro.

La influencia iraní es aún más prominente en el resto del Irak federal. El Hashd-al Shaabi, la organización paraguas respaldada por Irán de grupos armados en su mayoría chiítas establecida para luchar contra ISIS, ejerce un poder e influencia desproporcionados. Irán utiliza Irak como puerta de entrada a los mercados internacionales, eludiendo las sanciones e inundando el comercio local con productos de baja calidad a precios con los que los productores locales no pueden competir.

A nivel político, Irán tiene una influencia significativa en las élites chiítas: por ejemplo, aquellos alineados con el Partido Dawa tienen una larga tradición de colaboración directa con Teherán. Debido al sistema político iraquí basado en cuotas, el puesto de primer ministro lo ocupa tradicionalmente un político chiíta. Como resultado, el sistema clerical de la República Islámica de Irán ha tenido una influencia directa e indirecta significativa en la política iraquí. Expandir la revolución es un objetivo explícito de la República Islámica, que se ve a sí misma como la vanguardia del Islam político.

Por lo tanto, en el contexto de los actuales ataques iraníes, no sorprende que las reacciones tanto de los políticos kurdos en la RKI como de los políticos iraquíes se limitaran a gestos simbólicos. El presidente de la RKI, Masoud Barzani, y su sobrino Nechirvan Barzani, primer ministro de la RKI, emitieron condenas, pero no se implementaron respuestas políticas reales. El recién nombrado primer ministro iraquí, Mohammed Shia Al Sudani, también denunció los ataques y presidió una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el 23 de noviembre, tras la cual anunció que se movilizarían las fuerzas fronterizas iraquíes para proteger la soberanía del país. Sin embargo, cuando fue llamado a Teherán seis días después, el mismo primer ministro prometió luchar conjuntamente contra el “terror” con Irán. La narrativa de Sudani es que Irak no debería ser un campo de juego para las “guerras de otros pueblos”. Esto le permite responder a la creciente ira iraquí por la influencia iraní mientras enmarca al pueblo kurdo como el “otro”. Parece que la violación de la soberanía territorial de todas las partes es aceptable siempre que los ataques tengan como objetivo a los kurdos.

Desde la Revolución Islámica de 1979, es más que evidente que ningún acontecimiento político en Irak ha tenido lugar sin algún grado de influencia iraní. Por lo tanto, el debate sobre cómo la RKI e Irak deberían contrarrestar los ataques iraníes debe plantear la cuestión de si pueden hacerlo.

Bajo los marcos legales internacionales actuales, un Estado reconocido debe oponerse a los ataques militares contra su territorio como una violación de su soberanía. Irak no parece ver los ataques contra los kurdos de esta manera. En cambio, ve a los kurdos iraníes como intrusos y las bajas civiles kurdas como daños colaterales. Cuando Turquía bombardeó un centro turístico en Zakho, en julio de 2022, la respuesta inusualmente fuerte del gobierno iraquí probablemente solo ocurrió porque las víctimas eran árabes, la ira pública era alta y el país estaba en medio de una crisis política después de las elecciones, en las que la interferencia extranjera fue un factor importante para los votantes. El sistema de derecho internacional centrado en el Estado-nación no protege a las poblaciones cuyos propios gobiernos no quieren o no pueden protegerlas. No existe el casus foederis de la ONU ni el R2P para las personas que son legal o políticamente parte de una entidad representada en la ONU.

Las instituciones políticas de Bagdad y Erbil tienen cierta responsabilidad. Han facilitado y se han beneficiado de la interferencia extranjera, creando redes político-económicas que se benefician del uso estratégico de Turquía e Irán como patrocinadores hegemónicos en disputas internas. Esto les ha traído miles de millones de dólares y ha permitido que un puñado de élites consolide el poder.

Sin embargo, incluso si Irak y la región del Kurdistán experimentaran una democratización total y el fin de la corrupción, Irán y Turquía conservarían tanto la capacidad de intervenir como los enfoques securitizados de la “cuestión kurda” que impulsan la intervención. Las potencias globales como Estados Unidos probablemente mantendrían su aquiescencia a la participación iraní en Irak a pesar de la oposición retórica.

A medida que aumentan las guerras transfronterizas turca e iraní, la RKI seguirá pagando el precio. El número de civiles muertos está aumentando, la infraestructura está siendo destruida, miles se ven obligados a huir de sus hogares, y la lucha para derrotar a grupos como ISIS y estabilizar Irak y Siria, están en peligro. Las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas deben adoptar un enfoque transnacional competente de la guerra en Kurdistán.

Dado que los gobiernos de los estados en los que viven los kurdos no consideran a sus poblaciones kurdas como comunidades con derecho a la integridad física, es más probable que estos estados utilicen su soberanía para enmarcar a “los kurdos del otro lado” como una amenaza que justifica la agresión militar, que a defenderlos. A medida que Turquía y Siria parecen avanzar hacia la normalización, es muy probable que se produzca un escenario similar de cooperación entre el Estado-nación y la exención mutua de la soberanía con el fin de abordar militarmente la cuestión kurda.

Las limitaciones políticas y prácticas que enfrentan la RKI y el gobierno iraquí, el posicionamiento de los kurdos como una amenaza a la soberanía en lugar de un pueblo que merece su protección, y la naturaleza del derecho internacional actual significan que los kurdos iraníes tienen pocas vías de protección sin importar a dónde vayan; y que los kurdos de todas partes seguirán enfrentando las consecuencias de la falta de voluntad de Irán y Turquía para abordar sus problemas kurdos.

FUENTE: Dastan Jasim / Kurdish Peace Institute / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

