–

De parte de Periodico Anarquia July 18, 2021 75 puntos de vista

Un nuevo informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrici贸n en el 2020(1), dice que una de cada 10 personas en el mundo sufre de desnutrici贸n, El 9,9% de los habitantes del planeta (unos 811 millones de personas) sufr铆an desnutrici贸n en 2020 y el 30% de la poblaci贸n mundial viv铆a en situaci贸n de inseguridad alimentaria grave o moderada. La situaci贸n ya ven铆a en aumento a mediados de la d茅cada y se agrav贸 en los 煤ltimos tiempos con la reestructura del capitalismo.

No podemos hablar de una resistencia global que si bien existe, tomando en cuenta que la historia del Estado-capital es la historia de la resistencia a su dominio, no despunta a煤n sus banderas de batalla para detener el asesinato continuado del sistema.

Lo que si podemos, am茅n de pensar la resistencia globalmente, es fortalecer localmente nuestras resistencias. Nuestros escudos no se han hecho hoy, vienen arm谩ndose batalla tras batalla. Lxs anarquistas podemos mostrar como la autoorganizaci贸n y la ofensiva permanente abren las posibilidades.

Las revueltas son y ser谩n una constante en un mundo cada vez m谩s atomizado, fragmentado y bajo asedio. No podemos ni debemos esperar los momentos m谩s desesperados, por el contrario, los de 鈥渃alma鈥 capitalista nos exigen m谩s trabajo. Preparar, continuar y fortalecer las pr谩cticas y los terrenos en disputa al capital. Preparar, continuar y fortalecer donde la anarqu铆a se hace viva. Hay que prepararse para una lucha a largo aliento, eso exige potenciar nuestro 鈥渁c谩 y ahora鈥.

El pueblo de la bandera negra no se rinde, es por eso que lxs anarquistas deben proyectarse.

R.M.

1. Hecho por la OMS, la agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentaci贸n (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agr铆cola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).