–

De parte de Kurdistan America Latina September 5, 2022 52 puntos de vista

El abuso de los kurdos a manos del Estado turco no termina con su muerte. Como es habitual en todos los reg铆menes que brutalizan a sus ciudadanos, residentes o vecinos, y niegan su identidad, la deshumanizaci贸n contin煤a incluso cuando el ser humano ya no existe. Recientemente, los restos de un hombre kurdo asesinado durante un asalto de las fuerzas estatales turcas a una ciudad del sur de Turqu铆a, de mayor铆a kurda, hace siete a帽os, fueron finalmente devueltos a su padre: los huesos fueron entregados sin ceremonias y, asombrosamente, en una bolsa de pl谩stico.

Estos incidentes no son s贸lo subproductos accidentales de la indiferencia de Turqu铆a hacia las vidas de los kurdos. M谩s bien, est谩n calculados para subrayar el hecho de que, para Turqu铆a, no existe en absoluto la 鈥渧ida kurda鈥.

La pol铆tica de retener restos humanos, o de manipularlos para obtener beneficios pol铆ticos, no es exclusiva de Turqu铆a. Israel retiene los restos de al menos 80 palestinos, y recientemente ha decretado que sus fuerzas de seguridad retendr谩n los restos de cualquier persona sospechosa de haber cometido un atentado terrorista.

Los ataques a los funerales han sido una imagen habitual desde la Irlanda del Norte ocupada por los brit谩nicos hasta la Sud谩frica del apartheid, mientras que la profanaci贸n de tumbas y de los cuerpos de los muertos en la guerra son tambi茅n atrocidades cometidas regularmente por las fuerzas de seguridad. En Turqu铆a, junto a otras decenas de casos de cuerpos retenidos por el Estado o incluso devueltos a la familia por los servicios de correos, se ha denunciado la profanaci贸n de casi 3.000 tumbas por parte de las fuerzas del Estado entre 2015 y 2020, con casi 1.700 completamente destruidas. Las feas im谩genes de soldados turcos o de sus apoderados del Ej茅rcito Nacional Sirio (ENS) mutilando y violando los cuerpos de las combatientes kurdas asesinadas tambi茅n a帽aden un elemento mis贸gino de g茅nero a la violencia.

Todas estas t谩cticas pretenden enviar un mensaje claro. Por un lado, sirven como acto de violencia contra la comunidad al impedir los procesos de duelo adecuados. Este tipo de violencia es especialmente grave en un pa铆s de mayor铆a musulmana como Turqu铆a, donde los kurdos musulmanes sun铆es no pueden cumplir con los ritos funerarios adecuados y se les puede negar el acceso a una mezquita, a un im谩n o el derecho a lavar el cuerpo si uno de sus familiares muere bajo custodia policial turca. En t茅rminos m谩s generales, la ca铆da de las porras de la polic铆a sobre los dolientes o el hecho de que una tumba quede vac铆a impiden que comunidades enteras lloren y den sepultura a sus muertos.

Lo particular del 煤ltimo incidente, y las horribles im谩genes de un padre con cara p茅trea saliendo del juzgado con los restos de su hijo en lo que es poco m谩s que un saco de transporte, es su anticl铆max. Aqu铆 no vemos a soldados con botas de goma pisoteando un cementerio y derribando l谩pidas, sino un acto de indiferencia ociosa, casi absurdo por lo mundano y cotidiano hasta que se revela el contexto. Este es un Estado que no s贸lo utiliza la violencia contra los kurdos cuando luchan por sus derechos: es un Estado que fundamentalmente no ve a los kurdos como seres humanos en absoluto. Vemos este enfoque reflejado en otros lugares; por ejemplo, cuando el Estado turco permite que se construyan villas de lujo sobre las tumbas de cientos de kurdos asesinados.

Los ataques a las tumbas son ataques a la historia, al pasado, intentos de borrar lo que est谩 escrito en piedra para que todos lo vean. Los ataques neonazis a los cementerios jud铆os o partisanos son habituales porque el neo-nazismo es un intento de reescribir la historia. Al entregar los huesos de un joven kurdo en una bolsa de pl谩stico, Turqu铆a intenta reescribir su historia personal, diciendo que no era nada ni nadie, que no importaba.

Por supuesto, esto no es cierto. El dolor en el rostro de su padre nos muestra que se trataba de una persona real, que viv铆a, amaba y sufr铆a en una tierra real, hogar de gente real, que no ser谩 borrada de los libros de historia. Su nombre era Hakan Arslan, y no debemos olvidarlo.

FUENTE: Robin Fleming / Medya News / Traducido por Rojava Azadi Madrid / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>