Bakunin, en Dios y el Estado, atribu铆a la creencia en un ser supremo abiertamente a la ignorancia; la imposici贸n del trabajo, la falta de ocio y de medios intelectuales conducen a la aceptaci贸n acr铆tica de las tradiciones religiosas. Sacerdotes y gobernantes, para el anarquista ruso, son los que mantienen artificialmente esa dependencia mental y moral, de tal manera que resulta a menudo m谩s poderosa que el buen sentido natural. Existe otro motivo para explicar la creencias absurdas del pueblo y Bakunin, en la l铆nea de Marx, la atribuye en gran medida a las penosas condiciones econ贸micas a las que se ve condenado. Solo existe un medio no ilusorio para salir del estado de necesidad material y es la revoluci贸n social, la cual acabar谩 con todo rastro de h谩bitos y creencias absurdos. Bakunin considera que opresores y explotadores de la humanidad, aunque no sean verdaderos creyentes en su fuero interno, necesitan que el pueblo se aferre a una religi贸n; hacen buena, as铆, la m谩xima de Voltaire: 芦Si Dios no existe, habr铆a que inventarlo禄. Adem谩s, el fil贸sofo anarquista se帽ala otro tipo de creyentes, aquellos intelectualmente incapaces de aceptar los dogmas, pero que dejan intacto el absurdo m谩ximo de la religi贸n: se aferran a la existencia de Dios; no es ya el ser omnipotente y brutal de la teolog铆a cl谩sica, pero siguen creyendo en un ser supremo, nebuloso e ilusorio, hasta tal punto que es plenamente identificable con la nada.

Bakunin todav铆a se帽ala a otro tipo de personas, entre los cuales se encuentran autores ilustres. Son aquellos que tratan de legitimar las creencias en base a su antig眉edad y universalidad; sin embargo, nada hay tan inicuo y antiguo como lo absurdo. Bakunin se muestra aqu铆 de una actualidad innegable al se帽alar valores como la verdad y la justicia como menos universales y m谩s j贸venes. Las tradiciones hay que observarlas como fen贸menos hist贸ricos construidas desde el momento en que el ser humano avanza dejando atr谩s su animalidad; desde ese punto de vista, la esclavitud divina seria un estado intermedio entre la bestialidad y la humanidad del hombre, el cual debe seguir marchando en pos de la realizaci贸n de la libertad. As铆, Bakunin considera que altas metas como la fraternidad no se encuentran al principio de la historia, sino al final; hay que mirar hacia adelante y el pasado solo es v谩lido para comprobar lo que se ha sido, cre铆do y pensado y lo que no debemos ser, creer ni pensar ya m谩s. Respecto a la universalidad de una creencia, Bakunin considera que lo que demuestra es la similitud de toda la especie humana hasta el punto de convertir un error en hist贸ricamente necesario. Se reclama aqu铆 la comprensi贸n sobre c贸mo se produjo la idea de un mundo sobrenatural y divino para luego desenvolverse en la historia y en la conciencia humana, precisamente para, no solo se帽alarla como absurda, sino tambi茅n destruirla definitivamente. En otras palabras, hay que ir a la ra铆z de los absurdos que atormentan al mundo para acabar con ellos y que no generen nuevos problemas. El anarquista ruso explica as铆 la ca铆da, una y otra vez, en el absurdo religioso.

Bakunin recoge la herencia del gran Feuerbach al decir que el para铆so ultraterreno no es m谩s que un reflejo idealizado y magnificado de la propia existencia del hombre. A lo largo de la historia, cada vez que el ser humano descubr铆a una fuerza, cualidad o defecto lo atribu铆a a seres sobrenaturales. As铆, el cielo cada vez se fue enriqueciendo m谩s en perjuicio de la existencia terrenal hasta el punto que Dios acab贸 siendo la causa, raz贸n, 谩rbitro y dispensador absoluto de todas las cosas: el hombre se convirti贸 en nada ante Dios, su propia creaci贸n. Para Bakunin, el cristianismo representa la esencia de todo sistema religioso: 芦el empobrecimiento, el sometimiento, el aniquilamiento de la humanidad en beneficio de la divinidad禄. Dios supone la abdicaci贸n de la raz贸n humana y de la justicia, la negaci贸n de la libertad a todos los niveles. El desaf铆o que lanza el fil贸sofo ruso a la creencia religiosa es el siguiente: 芦Si Dios existe, el hombre es esclavo; ahora bien, el hombre puede y debe ser libre: por consiguiente, Dios no existe禄. La cr铆tica de Bakunin es feroz y no deja t铆tere con cabeza entre idealistas y metaf铆sicos, por muy sinceros que se muestren: el Dios positivo de la tradici贸n deja paso al ser supremo de Robespierre y Rousseau, al Dios pante铆sta de Spinoza o al Dios inmanente y confuso de Hegel. Todos esos autores se muestran cautos a la hora de otorgar una condici贸n positiva a su Dios, simplemente lo nombran como una abstracci贸n que simbolice lo grande, lo bueno y lo noble en la humanidad. Para Bakunin, la contradicci贸n est谩 en separar la idea de Dios de la humanidad, algo que supone su destrucci贸n mutua. Si se quiere salvar la existencia de Dios en nombre de aspiraciones como la libertad humana es porque se coloca otra palabra junto a ella: la autoridad. Al referirnos a la autoridad no hablamos de las leyes naturales manifestadas en la sucesi贸n de fen贸menos, tanto en el mundo natural como social; frente a esas leyes, la rebeld铆a resulta imposible, ya que constituye la base misma de la existencia humana.

Tal y como lo observa Bakunin, la sumisi贸n a esas leyes naturales no es ninguna degradaci贸n, ya que forman parte del ser humano, le son inherentes y, puede decirse, constituyen nuestro ser. De hecho, el conocimiento y aceptaci贸n de esas leyes, y no la imposici贸n por parte de una fuerza externa, son parte del camino hacia la emancipaci贸n humana. Por lo tanto, el rechazo a la autoridad se produce solo en la medida en que supone una imposici贸n, por parte de los hombres o de la divinidad; desde este punto de vista, la sumisi贸n a la autoridad externa es una p茅rdida de libertad y de dignidad. Por otra parte, en el mundo humano no existe tampoco una autoridad fija e inmutable, sino un cambio continuo de autoridad y de subordinaci贸n mutuas, temporales y, sobre todo, voluntarias. Aunque Bakunin reconoce la autoridad de la ciencia, a priori de forma absoluta, pasa a continuaci贸n a matizar que se rechaza la infabilidad y universalizaci贸n de los que la ejercen; frente a los que observan la perfecci贸n como un ideal abstracto, se considera aqu铆 la perfectabilidad continua de la acci贸n humana sin llegar nunca a la realizaci贸n absoluta. En otras palabras, la ciencia entendida como reproducci贸n exacta del universo y como el sistema o coordinaci贸n de todas las leyes naturales no se realizar谩 nunca de manera plena; as铆, Dios no se substituir谩 por la ciencia y la libertad humana no se compromete en absoluto.

Capi Vidal