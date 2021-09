–

De parte de Peri贸dico El Roble September 21, 2021 83 puntos de vista

El Frente de Todos, lleg贸 al gobierno con la promesa de retrotraer, o al menos frenar, el ajuste del gobierno de Cambiemos sobre el pueblo trabajador. Ya en los primeros meses de su mandato, con el ajuste a los jubilados se empez贸 a traslucir que era solo otra promesa de campa帽a. Luego, ech谩ndole la culpa a la pandemia de todos los problemas, pudo recuperar parcialmente el apoyo perdido y a煤n sostiene el discurso negacionista de haber surfeado bien la gesti贸n de la crisis sanitaria.

El ajuste sin fin sobre nuestros bolsillos

A casi dos a帽os de haber asumido, ya se puede esbozar un balance de ambas pol铆ticas: el ajuste econ贸mico sobre el pueblo trabajador no s贸lo no se fren贸, sino que se profundiza; la p茅rdida del poder adquisitivo del salario, las jubilaciones y asignaciones sociales sigui贸 su curso a pesar del cambio de gobierno y del discurso pol铆tico. Un informe de Equilibra, la consultora dirigida por los economistas Diego Bossio y Mart铆n Rapetti, asegura que en el contexto actual, con el aumento de los precios y la p茅rdida de poder de compra de los salarios, se estima que un asalariado con una remuneraci贸n media del sector privado puede comprar 55 kilos de carne menos que en diciembre de 2019 y 70 kilos menos que a mediados de 2018. En pesos de hoy, el salario medio cay贸 5% respecto al de las primarias de 2019 y 14,3% en comparaci贸n a las de 2017鈥. Los economistas esperan que la inflaci贸n anualizada del segundo semestre se ubique en 39% y que est茅 en torno a 47,5% en todo el a帽o. En otro orden, indic贸 que en el mismo per铆odo se registr贸 una p茅rdida de 230.000 puestos de trabajo informales y 177.000 formales. Al respecto el indec inform贸 que la pobreza aument贸 en el segundo semestre del 2020 y alcanz贸 en todo el pa铆s el 42%, mientras que la indigencia lleg贸 al 10,5%. Estos porcentajes representan una fuerte suba versus el segundo semestre de 2019, cuando estas cifras eran del 35,5% y 8%, respectivamente.En estos meses el gobierno tirar谩 algunas migajas para decir que se 鈥渞ecupera lo perdido con Macri鈥, pero no es m谩s que una concesi贸n electoral que se esfumar谩 con los ataques posteriores a las elecciones de la mano del acuerdo con el FMI y la UIA.

驴C贸mo se gestion贸 la pandemia?

En el terreno sanitario, Alberto Fern谩ndez abandon贸 el discurso de 鈥渄efensa de la salud y la vida del pueblo鈥. Su diario/vocero p谩gina 12 titulaba el 28/8: 鈥淟a Argentina entre los que mejor gestion贸 la pandemia鈥 y dec铆a: 鈥La Argentina tuvo una gesti贸n de la pandemia en 2020 muy superior a la de Estados Unidos, Brasil, Espa帽a o Italia. Casi equivalente a la del Reino Unido, Portugal y Canad谩, y bastante mejor que el promedio mundial. La conclusi贸n surge de las estad铆sticas m谩s confiables y valederas en epidemiolog铆a para evaluar la gesti贸n de la pandemia, la base de los datos de Our World in Data鈥.

驴C贸mo llegan a semejante conclusi贸n?

Sencillo, buscan un tipo de estad铆stica que los pueda dejar bien parados, manipulando la comunicaci贸n de los resultados de las mismas estad铆sticas que proponen. 驴C贸mo? remarcan los pa铆ses importantes que nos superan en dichos n煤meros (Brasil y EEUU, entre otros) y despu茅s dicen que estamos por debajo de la media del porcentaje global.

Seg煤n el gr谩fico que ellos mismos publican en la nota dicha estad铆stica nos posiciona en el lugar n煤mero 16 entre los 193 pa铆ses del mundo, es decir que en cuanto a la gesti贸n de la pandemia hay 177 pa铆ses que obtuvieron mejores resultados que Argentina, de ah铆 a estar entre los mejores, un abismo.

驴C贸mo manipulan? agarrando el promedio mundial siendo que los primeros pa铆ses tienen porcentajes alt铆simos que hacen que ese promedio global aumente y supere nuestro n煤mero, un mamarracho.

Ahora, 驴c贸mo podemos medir con m谩s precisi贸n y n煤meros concretos c贸mo se est谩 manejando hasta ahora la pandemia en el pa铆s? Usando el mismo sitio web en la misma fecha que us贸 P谩gina 12 para tergiversar la informaci贸n: https://ourworldindata.org/ podemos ver en el apartado vacunas: que con dos dosis estamos en el puesto 93 con un 30,4% de la poblaci贸n vacunada. En cuanto a los casos Somos el 7掳 pa铆s con m谩s casos acumulados del mundo con 5.17 millones (m谩s del 10% del pa铆s) y en casos por mill贸n: 15掳 con 113.000 casos por mill贸n.Y en las Muertes 12掳 con 111 mil muertes y en muertes por mill贸n: 10掳 con 2.400 fallecidos por mill贸n de habitantes.

Esto demuestra que Argentina est谩 entre los pa铆ses del mundo con peores resultados en la gesti贸n de la pandemia y encima en la falsa dicotom铆a que supo instalar Fern谩ndez ; 鈥淓conom铆a vs Salud鈥 la ca铆da del PBI, que le cost贸 al mundo en 2020 una contracci贸n del 4% y al menos unos 5 billones de d贸lares tiene a la Argentina 4陋 en cuanto a m谩s baja del PIB, con un retroceso del 12% de acuerdo a nota del Cronista Comercial del Viernes, 03.09.2021 鈥淟as 10 econom铆as que m谩s cayeron en 2020鈥

Las crisis provocan concentraci贸n de la riqueza, esta es una ley intr铆nseca al capitalismo

Mientras para millones estos n煤meros significan empobrecimiento, precarizaci贸n, y profundizaci贸n de la miseria para un pu帽ado de capitalistas 鈥渓as crisis dan lugar a oportunidades鈥, como les gusta decir, si miramos el ranking Forbes de las mayores fortunas del mundo vemos que 5 de los 6 m谩s ricos del pa铆s se enriquecieron aun m谩s en 2020 ; Marcos Galperin, cofundador de Mercado Libre, es el m谩s rico, con 6100 millones de d贸lares y en el 煤ltimo a帽o elev贸 su fortuna nada menos que en 4000 millones de d贸lares, Paolo y Gianfelice Rocca, del Grupo Techint, con 3.700 millones, Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy, con 3.300 millones, Gregorio Perez Companc, en el cuarto lugar con 2400 millones de d贸lares ,700 millones m谩s que hace 12 meses, Alberto Roemmers, Hoy, suma 2200 millones de d贸lares, un 8 por ciento menos que hace un a帽o. Y completa la lista local el regreso de Eduardo Eurnekian, que suma 1300 millones de d贸lares, al comp谩s de la recuperaci贸n que evidencia Corporaci贸n Am茅rica Airports, su holding aeroportuario con m谩s de 50 terminales alrededor del mundo. No hay informaci贸n sobre cuanto increment贸 su fortuna de 2000 millones de d贸lares Hugo Sigman en el 煤ltimo a帽o siendo que es el due帽o de Insud laboratorio argentino que produce la vacuna AstraZeneca.

La ecuaci贸n de la desigualdad es muy simple, todo lo que suman unos lo pierden los otros.

A la baja en salarios, sobre todo con respecto al d贸lar (60% en los 煤ltimos tres a帽os) que ya es una transferencia directa de plusval铆a a manos de los empresarios hay que agregar la reducci贸n de puestos de trabajo y el salto que dio la flexibilizaci贸n laboral con el teletrabajo como insignia, pero tambi茅n hubo reducci贸n de tiempos de comedor, achique en premios, polifuncionalidad , aplicaci贸n de turno americano y otras variantes que aumentan la productividad del trabajo incrementando a su vez la plusval铆a relativa.

Unas nuevas elecciones

Estamos en pleno camino a unas nuevas elecciones, dada la actual crisis econ贸mica planetaria solo con grandes luchas podremos recuperar parte de lo perdido ninguna variante electoral podr谩 favorecer los intereses de trabajadores y pueblo pobre, las de la grieta ( Fde T y Cambiemos) ya demostraron que a pesar de algunas diferencias, no est谩n dispuestos a ir m谩s all谩 que lo que FMI y las grandes patronales demanden, los intentos fallidos de Fern谩ndez de expropiar a Vicentin o impedir los despidos en pandemia y la prioridad presupuestaria al pago de la deuda lo ponen en ese sitio m谩s cerca del macrismo que lo que discursivamente declama; los ultra liberales Milei y Espert los corren por derecha (si se puede) aprovechando las restricciones sanitarias para contraponerlas a una falsa libertad individual cuando la 煤nica 鈥渓ibertad鈥 que tenemos millones es la de estar privados de toda propiedad, poseemos la libertad de sudar valor en jornadas extens铆simas para enriquecer cada vez m谩s a unos pocos multimillonarios o lisa y llanamente vivir de la miseria que reparten con los planes para que no nos sublevemos. Randazzo es la colectora obligada que pretende ,como lo hiciera Massa a帽os atr谩s capitalizar el descontento con el gobierno de sectores peronistas y las variantes de izquierda en su ambici贸n de ocupar bancas en un devaluado parlamento burgu茅s (ser la tercera fuerza) no hacen propaganda de un programa socialista y al diversificar los sujetos de referencia al plantear un discurso hacia trabajadores/ trabajadoras, mujeres y juventud ya ni siquiera personifican un voto de clase contra clase como hace unos a帽os.

La clase antag贸nica al capital es la clase trabajadora activa o no ya que el capitalismo en su devenir arroja fuera de los m谩rgenes sociales a millones, cifras que ya exeden lo que el marxismo llama ej茅rcito de reserva, esta clase en si contiene a mujeres y j贸venes y es por su ubicaci贸n material la 煤nica clase potencialmente revolucionaria ya que sus necesidades exigen y sus condiciones hacen posible la abolici贸n de las clases sociales.

El ejemplo es la Lucha de clases misma

El auge de masas que cruz贸 el planeta a finales de 2019 y principios de 2020 puso de manifiesto por la negativa, la importancia, de la centralidad de la clase, el ejemplo ecuatoriano donde el campesinado y los pueblos originarios a la cabeza terminan cediendo la iniciativa al poder burgu茅s ya que sus intereses de clase no son irreconciliables con los de la burgues铆a. Por lo cual por reformas que le permitan seguir coexistiendo pac铆ficamente pactan y desarman la ofensiva de las masas. Y en Chile, sobre todo, donde se pone de manifiesto que sin la clase obrera organizada como sujeto, al no poder desarrollar la huelga general el movimiento no logra quebrar al gobierno, y las fuerzas reformistas toman la iniciativa program谩tica sosteniendo al r茅gimen democr谩tico burgu茅s con la alternativa de la constituyente.

驴A qui茅n votar?

El parlamento es una instituci贸n del r茅gimen democr谩tico burgu茅s, es decir parte de una maquinaria, el estado burgu茅s, administrada en beneficio de la clase dominante para imponer sus intereses, los y las trabajadoras no podemos sentar en estas instituciones confianza alguna en que legislen a nuestro favor, como ocurri贸 por ejemplo con la ley del aborto; solo puede hacerlo para legalizar conquistas impuestas por la lucha y con el doble objetivo de regularlas y controlarlas por una parte y por otra para frenar la lucha en las calles.

Los partidos que representan a nuestra clase pueden utilizar las elecciones y los cargos parlamentarios para denunciar los manejos y negociados que se producen tras bambalinas en el congreso y , sobre todo, para propagandizar que la 煤nica salida es una revoluci贸n que termine con el orden vigente e instaure un gobierno de trabajadores que socialice todos los medios de producci贸n en el camino del establecimiento del comunismo: la sociedad sin clases ni Estado, ni ninguna forma de explotaci贸n u opresi贸n.

En estas elecciones no hay fuerza que sirva para estos objetivos, es una buena ocasi贸n para romper con la mentira que el mayor derecho democr谩tico que tenemos es el voto, el derecho fundamental que conquistamos con la democracia es el de participar en pol铆tica, el de organizarnos en forma independiente de las estructuras burguesas en asambleas como lo hacemos en los lugares de trabajo, como lo hacen los ambientalistas que como en Chubut o Mendoza frenan el avance sobre los recursos naturales o como supimos hacerlo en 2001 , fortaleciendo experiencias que nos sirvan para ir construyendo poder obrero y popular.

Por Pablo Rojas.