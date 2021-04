–

El pasado lunes 8 de marzo de 2021, se realiz贸 una nueva conmemoraci贸n del d铆a internacional de las mujeres trabajadoras, en medio de nuevos llamados regionales a organizar un paro internaci贸n de mujeres de parcial acogida. En Colombia bajo la consigna del estallido feminista nacional, se presentaron movilizaciones en Bogot谩, Medell铆n, Cali, Barranquilla, Cartagena, C煤cuta, Pereira y Bucaramanga, as铆 como concentraciones en Tunja y otras poblaciones.

En la capital nacional, la marcha unitaria preparada por la Coordinadora Feminista, reuni贸 unas 10 mil personas en el centro oriente de la ciudad. La marcha que integro participantes reunidas en 5 cuadras compactas, parti贸 sobre las 3:00 pm del Parque Nacional, se desplaz贸 por la carreta s茅ptima hacia el sur encabezada por personas con capacidades diversas, y se concentr贸 sobre las 7:00 pm en la Plaza de Bol铆var donde se presentaba un acto cultural que llego a reunir hasta 15 mil personas.

En el recorrido fue muy importante el paso por el Centro de Atenci贸n Inmediata (CAI) de la polic铆a del sector de San Diego, lugar donde fueron denunciadas violaciones y abusos sexuales contra mujeres durante las explosivas jornadas de protestas juvenil contra la brutalidad policial del 9 y el 10 de septiembre de 2020, lugar donde las participantes entonaron cantos contra la violencia machistas y realizaron actos de arte p煤blico. M谩s adelante a la altura de la avenida Jim茅nez, se presentaron algunos choques entre manifestantes que arrojaron objetos contra la fachada de la Iglesia de San Francisco, lo que gener贸 una embestida policial con gases lacrim贸genos, que sin embargo no logro desarmar la movilizaci贸n, que continuo su rumbo.

Se destacaron m煤ltiples colectivos y agrupaciones de mujeres con una gran presencia juvenil y estudiantil, la presencia de sectores de izquierda socio pol铆tica, delegadas de organizaciones sindicales y el bloque transfeminista con cerca de un centenar de participantes al que se sumaron la Colectiva Severas Flores y del que tambi茅n participamos activistas de Mujeres En Lucha-Organizaci贸n feminista de tendencia libertaria, Aquel-arde grupo de estudiantes de las licenciaturas de artes de la Universidad Pedag贸gica, la Coordinadora de Procesos de Educaci贸n Popular (CPEP) En Lucha y el Grupo Libertario V铆a Libre.

La jornada mostro que el gran crecimiento del movimiento feminista local contin煤a, aunque ahora a ritmos m谩s lentos frente a la explosi贸n de participaci贸n de los a帽os pasados. Sin embargo, el n煤mero de participantes de esta jornada en Bogot谩 tiende a mantenerse o disminuir ligeramente frente a 2020, en parte en raz贸n de la pandemia o las dificultades de coordinaci贸n de las actividades con horarios laborales.

Reflexiones

En la nueva situaci贸n mundial producida por la pandemia del coronavirus, simplemente no podemos renunciar a la lucha social, y dentro de ello a m煤ltiples expresiones de acci贸n colectiva y protesta callejera. Sin embargo, la defensa pol铆tica de la vida digna y una 茅tica del cuidado, la empat铆a y la solidaridad con las otras personas, nos deber铆a llevar a priorizar en tiempos de crisis socio sanitaria, la implementaci贸n activa y continua de elementos m铆nimos de bio seguridad, como el tapabocas y la distancia social, que muchas personas no respetaron en esta movilizaci贸n y es habitual que no se respeten en general en las convocatorias juveniles.

Como es habitual, la combinaci贸n de un movimiento de mujeres fuertemente juvenil y el car谩cter a煤n patriarcal del movimiento sindical, produjo que el elemento del trabajo y la especificad de las mujeres trabajadoras, tuviera menos importancia que otras importantes demandas del movimiento de mujeres en esta jornada, como lo son los derechos sexuales y reproductivos o el cese de la violencia patriarcal. Seguimos en mora de profundizar las luchas y reflexiones sobre la desigualdad en salarios y labores, la lucha contra el acoso y la marginaci贸n en los centros de trabajo y la feminizaci贸n de la pobreza y la precariedad, sin descuidar otras importantes dimensiones. En ese mismo sentido es clave fortalecer la vinculaci贸n del movimiento con las mujeres trabajadoras adultas y de las mujeres populares que asumen el trabajo del hogar.

Por otra parte, muchos de los sectores de la izquierda socio pol铆tica que se movilizaron en esta jornada entienden las reivindicaciones feministas solo hacia afuera, en t茅rminos de demandas y reivindicaciones frente al Estado y la sociedad. Sin embargo, muchas organizaciones y sectores son por acci贸n y omisi贸n reproductores constantes a su interior de estructuras patriarcales, pol铆ticas h铆per masculinizadas, pr谩cticas machistas y ejercicios de violencia contras las mujeres y las disidencias, al tiempo que defienden y legitiman liderazgos machistas altamente cuestionables, especialmente grave entre las organizaciones progresistas, comunistas y guevaristas. Es claro sin embargo que todas las organizaciones mixtas y no mixtas, incluidas las de mujeres, pueden reproducir estas din谩micas patriarcales, y es solo un esfuerzo auto cr铆tico y auto reflexivo sostenido el que puede empezar a modificar estos patrones.

La participaci贸n de las mujeres trasns aunque minoritaria en estas convocatorias es fundamental para fortalecer el movimiento de mujeres y disidencias sexuales, y abrir el campo a todas las mujeres en su diversidad, as铆 como desarrollar luchas contra la violencia hacia ese colectivo y las pol铆ticas de identidad restrictiva y a favor de la plena inclusi贸n laboral trans. Mantener la empat铆a y amplitud del movimiento y sostener la cr铆tica contra los sectores transf贸bicos, que combinan un discurso fuertemente colonial mal traducido del ingl茅s, con valores tradicionalistas conservadores sobre 鈥渓a mujer鈥, sigue siendo relevante.

As铆, seguimos aportando y aprendiendo de la lucha feminista, fortaleciendo la actividad y la organizaci贸n de las mujeres y las disidencias sexuales y construyendo un mundo m谩s justo y m谩s libre para las mujeres y la sociedad toda.

隆Arriba las que luchan!

Grupo Libertario V铆a Libre