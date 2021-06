–

Hace un tiempo que estamos d谩ndole vueltas a este art铆culo y, probablemente, no es casual que nos hayamos atrevido a escribirlo justo cuando le hemos cambiado nombre y extensi贸n a la secci贸n. A pesar de que desde El Topo le d谩bamos espacio a visiones alternativas de la econom铆a, el asunto nos impon铆a demasiado, el Homo economicus nos daba m谩s miedo que el coco y tem铆amos que lo que fu茅ramos a decir careciera de inter茅s

De lo que queremos hablar 鈥攏o sabemos si lo conseguiremos鈥 es precisamente de aquellos aspectos de la econom铆a m谩s apegados a nuestro d铆a a d铆a. De nuestras finanzas y precariedades, de nuestra relaci贸n con lo laboral. Consideramos que en nuestro relato hay elementos que, en mayor o menor medida, nos atraviesan a muchas, pues son generacionales: la incertidumbre o la precariedad econ贸mica y laboral. Otros forman parte de nuestros privilegios: poder acceder a trabajos en blanco o que en el alquiler nos pueda avalar alg煤n familiar. Otros son elegidos: una b煤squeda incesante de maneras y estrategias para poder vivir m谩s y trabajar menos.

Nuestra generaci贸n es esa de la que dicen que tiene fragilidad financiera, p茅rdida de poder adquisitivo y mucha dificultad en el acceso (y mantenimiento) a la vivienda y al mercado laboral.

A veces nos cansamos de que todo gire en torno al trabajo, todo o casi todo dependa de lo laboral. Una vida en la que hay que amoldarse a 茅l, entregarle un tiempo y unas energ铆as desmedidas (a veces todo tu tiempo y toda tu energ铆a), mudarse a donde est茅 el curro, aunque suponga dejar atr谩s tu red de amistad o familiar, tus aficiones, tu sitio, soportar jerarqu铆as dentro de la empresa en la que trabajes y fuera de ella al tener que jerarquizar tu vida (ocio, relaciones, militancia, etc.) en pos del trabajo鈥 El empleo se convierte en la piedra angular, en lo que ordena el resto de facetas de la vida. Y sacrificas algunas si hace falta.

Y por esto, elegimos no dejarnos llevar, no meternos en la vor谩gine de una vida asalariada en la que no nos sentir铆amos nosotras. Elegimos vivir, vivir en comunidad, y pensar y so帽ar con un futuro m谩s autogestionado y aut贸nomo. Y, movi茅ndonos entre la precariedad sist茅mica y la elegida, apostamos por economizar nuestra existencia e intentamos poner en pr谩ctica la reutilizaci贸n (intercambiamos ropa con las amigas, por ejemplo), el arreglo (alguna somos m谩s manitas que otras, pero todas vamos aprendiendo) o la creatividad y el hazlo t煤 misma. Ya que, si la vida parece estar ordenada en torno al trabajo, evidentemente tambi茅n lo est谩 en torno al dinero, con el que mezquinamente nos recompensan cuando producimos.

Todo esto nos permite dedicar tiempo a cosas que nos importan: nuestra salud, los v铆nculos afectivos, la

militancia, etc. Atendernos a nosotras, a nuestros cuerpos y procesos, a la forma en la que entendemos la salud y la de las nuestras. Poder parar, pensar, mirarnos y entender, o intentarlo, qu茅 nos est谩 pasando. Eso s铆, cuando para cuidarnos necesitamos pagar por los servicios de especialistas o de alguien m谩s preparada que nos gu铆e en el proceso, la cosa se complica. Ahorramos para poder ir a terapia o, aun m谩s, para el dentista. 隆Parece que poder tener dientes sanos es cosa de ricxs!

No podemos obviar que esas elecciones que hacemos tambi茅n nos traen aparejadas preocupaciones, desencuentros y limitaciones. Seg煤n en qu茅 ambientes, el no trabajar o, m谩s a煤n, el rechazar un trabajo o dejarlo, es un motivo de cr铆tica o poco entendimiento. A nosotras mismas, a veces, nos atrapan los miedos. Por ejemplo, miedo a llegar a ser una adulta mayor precaria; ser j贸venes nos ayuda a tener esta forma de vida, pero 驴la queremos para siempre?; 驴podremos o, mejor dicho, querremos irnos a vendimiar cuando nuestra edad no empiece por 3?

A veces tambi茅n extra帽amos la estabilidad y la seguridad de un trabajo o un hogar en propiedad. El descanso mental que supone no andar echando cuentas, poderte permitir unos cuidados o cierta comodidad, saber que de donde vives, en principio, no te van a echar 鈥攄ecimos en principio, porque aunque est茅s de alquiler y puedas pagarlo, tambi茅n puede ser tu bloque objeto de una especulaci贸n tur铆stica que eleve brutalmente el precio o que convierta tu piso en un apartamento tur铆stico鈥.

Cada vez m谩s j贸venes vamos a terapia. Privada, por supuesto, ya que la opci贸n de la Seguridad Social es escas铆sima, y resulta ser pr谩cticamente un privilegio para quien puede apartar cada mes un dinerito en su particular cuenta la vieja. Adem谩s de congratularnos por la ruptura del tab煤 de 芦ir al psic贸logx禄 que supone ese aumento, tambi茅n cabe preguntarnos si al menos parte del mencionado aumento se explica por esas precariedades, incertidumbres, exclusiones y explotaciones del capitalismo neoliberal que nos aplasta a muchas. Consideramos que una buena salud mental est谩 muy ligada a que tu trabajo te permita desarrollar tu proyecto vital 鈥攜 no al rev茅s: que tu proyecto vital se doblegue a tu situaci贸n laboral鈥.

Pero entonces tambi茅n nos acordamos de que esta precariedad en la que surfeamos no es solo la nuestra, es tambi茅n la de todo un sistema capitalista que explota, que intenta constre帽ir la vida, que escatima el derecho a la vivienda y que no deja, o pone muy dif铆cil, salirse de lo establecido. Y tambi茅n tenemos presente que nuestra situaci贸n parte, como dec铆amos al principio, de bastantes privilegios, pues como mujeres cis, blancas, no discapacitadas y con estudios, ya tenemos bastantes obst谩culos salvados, podemos salir a la calle y participar de la vida y la sociedad sin que nos acosen, agredan o discriminen por la orientaci贸n sexual, la diversidad, la raza o la expresi贸n de g茅nero.

Al final, como en todas las facetas de nuestra disidencia, buscamos la forma de compaginar nuestras ideas con la sociedad/sistema en la que vivimos, siendo fieles, reflexivas y profundas. Intentando no volvernos locas y asumiendo las contradicciones. Unas veces estamos peleonas, muy seguras de nuestras convicciones, y otras nos dejamos llevar, cansadas de pensar, de darle vueltas a la cabeza.

Y pensando en el futuro, y en ese miedo que nos asalta, fantaseamos con proyectos propios, que nos motiven y enriquezcan, pero tambi茅n que nos aporte en lo econ贸mico. Solemos imaginarnos con las amigas en proyectos colectivos y fuera de la ciudad. Algo hemos probado, pero hay que confesar que el bloqueo y la inseguridad juegan malas pasadas.

Al final de nuestra peque帽a reflexi贸n, lo que queda claro es que 芦es la econom铆a, est煤pidx禄 aquello que, desgraciadamente y aunque no le queramos hacer mucho caso, sigue marc谩ndonos las posibilidades, los miedos o los proyectos vitales; y tambi茅n que 芦no es solo la econom铆a, est煤pidx禄, porque siempre defenderemos la idea y la pr谩ctica de que hay grandes cosas o cositas que podemos hacer para escabullirnos de sus tent谩culos y topetazos.