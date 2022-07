–

Ecoloxistas en Acci贸n de Ourense ven de solicitar un informe ambiental do encoro de Penarrubias 谩 s煤a entidade xestora CHM-S.

Ecoloxistas en Acci贸n preg煤ntase se poderiamos estar ante unha 芦malpraxe禄 hidrol贸xica?

Ecoloxistas en Acci贸n queren advertir de que este encoro non se puido utilizar para cargar hidroavi贸ns en incendios pasados pola baixada esaxerada do nivel da auga.

Lembramos: que a auga 茅 necesaria para preservar os valores ecol贸xicos do cauce, un encoro non 茅 unha ba帽eira que se pode encher e baleirar como queira, hai vida que se perde en cada baleirado.

Ch谩mase encoro de Penarrubias en Covas (Rubi谩) p贸dese localizar en Google, est谩 situado no curso do r铆o Sil (Confederaci贸n Hidrogr谩fica Mi帽o-Sil), no l铆mite entre as provincias de Ourense e a comarca do Bierzo, no a provincia de Le贸n. A entidade xestora deste encoro 茅 a Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o-Sil

Datos xerais:

R铆o: Sil.

Propietario do encoro: PRIVADO.

Destino do encoro: ENERX脥A.

Superficie do encoro (ha): 137 ha.

Volume 煤til (hm鲁): 14 hm鲁.

Volume total (hm鲁): 14 hm鲁.

Cota m谩xima da avenida (m): 395 m.

Cota normal m谩xima do encoro (m): 394 m.

Ecoloxistas en Acci贸n de Ourense v茅n de solicitar un informe ambiental 谩 s煤a entidade xestora CHM-S sobre o encoro de Penarrubias, pola s煤a extrema baixada de caudal dende principios de xullo, quedou moi turbinado nun per铆odo moi concreto, Segundo os veci帽os que viven na zona: 鈥cada ano te帽en lugar estes episodios de baleirado do encoro para facilitar a turbina, pero este ano, cando hai m谩is seca, o r铆o discorre libremente鈥.

驴Poder铆amos estar ante unha mala praxe 谩 hora de xerar electricidade a baixo custo nun momento de prezos r茅cord?

Levamos semanas falando da pouca chuvia, do moito que ten que cambiar o cidad谩n no seu d铆a a d铆a para aforrar auga, do cambio clim谩tico, pero en ning煤n momento avisan 谩 poboaci贸n do baleirado dos encoros, xerando grandes cantidades de auga. malestar entre os veci帽os por deixar a comarca sen auga.

As ecoloxistas queremos advertir que en d铆as pasados, no recente incendio que arrasou parte do enclave do Parque Natural da Enci帽a da Lastra, este encoro non pod铆a ser utilizado para cargar hidroavi贸ns pola baixada esaxerada do nivel da auga.

Advirten tam茅n que a canle do encoro NON leva caudal, a partir do 22 de xullo segue baleira , a canle 茅 a que transporta a auga ata o turbina.

Tanto o terreo que ocupan os pantanos e encoros como a auga que hai neles son de todos n贸s, as empresas son as encargadas da xesti贸n destes recursos e o seu deber 茅 coidalos.

Lembremos que a auga 茅 necesaria para preservar os valores ecol贸xicos do leito fluvial, tales como: