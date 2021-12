–

En el último debate antes del ballotage del próximo domingo, los candidatos presidenciales del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, y de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fueron a la caza de los votos que necesitan para llegar al Palacio de la Moneda. En líneas generales, Kast intentó mostrarse como un candidato más moderado del que suele verse en muchas de sus declaraciones, mientras que Boric trató de remarcar el riesgo que representaría para el país un triunfo de su rival. Al respecto, el candidato de izquierda pidió “que nunca más en Chile haya un presidente que le declare la guerra a su pueblo”. Mientras tanto, su oponente de ultraderecha advirtió: “No quiero ser un presidente que levante el puño, sino uno que abra la mano y acoja”.

A la hora de imaginarse como ganador en los comicios del próximo domingo, Boric aseguró que será “el presidente que dará tranquilidad a todos los chilenos” y llamó a construir “un país más justo e igualitario”. El candidato de Apruebo Dignidad confirmó que se reunió en las últimas horas con la expresidenta Michelle Bachelet “tal como me junté con el presidente Ricardo Lagos”, argumentando que “toda generación tiene el derecho y el deber de analizar críticamente lo que hicieron nuestros antecesores”.

Cuando uno de los moderadores del debate le recordó a Kast los llamativos cambios en su plataforma en temas como medio ambiente o género, el candidato de ultraderecha sostuvo: “Sigo en la misma línea, me sigo vistiendo igual, he sido drástico con la violencia, he sido siempre un defensor de los carabineros, he hablado siempre del control de fronteras, de bajar la carga social…”. Y como un mérito, remarcó: “No he prometido nunca mar a Bolivia”.

Boric cruzó a Kast por el “respeto distinto” que el candidato republicano promueve hacia las mujeres y aseguró: “Las libertades y disidencias serán protegidas en nuestro gobierno”. El candidato de izquierda leyó una antigua declaración de su rival de ultraderecha en la que había afirmado: “Me costaría que viniera a almorzar a mi casa un amigo gay con su pareja”.

Intentando demostrar un cambio de postura, el candidato del Frente Social Cristiano aclaró que su hija se había casado y al matrimonio asistieron “parejas de mujeres”. Minutos después se refirió a la iluminación del Palacio de La Moneda con los colores de la bandera LGBTI y advirtió: “Siempre he señalado que hay solo una bandera que nos une, que es la chilena”.

En cuanto a un tema sensible como el de las AFP, Boric sostuvo que “el objetivo es subirle las pensiones a los chilenos y chilenas” porque “hay muchas personas que están trabajando hasta la muerte y eso es injusto”. En tanto, Kast planteó que los retiros del diez por ciento “son una mala política pública”, destacando que “hay más inflación y el sueño de la casa propia a algunos se les ha hecho imposible”.

“No defiendo a las AFP. Yo defiendo al sistema de capitalización individual”, remarcó Kast, un comentario que Boric retrucó con ironía: “Pero si decía, hasta hace muy poquito, que admiraba a José Piñera (ministro de Trabajo y Previsión Social y de Minería durante la dictadura de Pinochet) y lo quería poner de ministro de Hacienda…”.

Sobre la posible privatizacion de entidades como la Televisión Nacional de Chile (TVN) y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Kast no rechazó esa posibilidad y se limitó a plantear: “Estamos conversando con los directorios de los dos porque ambos tienen números azules”. En cambio, Boric garantizó que “en nuestro gobierno Codelco (Corporación Nacional del Cobre de Chile) no se va a privatizar”.

En otro tramo del debate, Boric prometió “avanzar con responsabilidad” en materia económica. “Uno no puede gastar si no tiene cómo financiarlo”, advirtió aclarando que apunta en el largo plazo a una mejor distribución del ingreso “mediante, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos, la mejora de los contratos de royalty, y terminar con las exenciones y las evasiones”. En uno de los momentos más duros de su discurso, el candidato de Apruebo Dignidad señaló: “Si quieren seguir con las mismas recetas de los últimos cuatro años, voten por Kast”.