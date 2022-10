El 30 de septiembre ser├í recordado por el pueblo baluche de Ir├ín como el ÔÇťviernes sangrientoÔÇŁ. Ese d├şa, las fuerzas de seguridad iran├şes lanzaron una represi├│n total en la provincia de Sist├ín y Baluchist├ín, en el sudeste del pa├şs. Desde que comenzaron las masivas protestas contra el r├ęgimen de Teher├ín, luego de la muerte de la joven kurda Jina Mahsa Amini -ocurrida el 16 de septiembre tras ser arrestada por la ÔÇťpolic├şa moralÔÇŁ-, los y las baluches se convirtieron en un blanco predilecto de la persecuci├│n oficial. En Zahed├ín, capital de la provincia, las movilizaciones en contra del poder central iran├ş se multiplicaron con el paso de los d├şas.

Seg├║n diferentes organizaciones de derechos humanos, entre ellas, Amnist├şa Internacional (AI), ese viernes, al menos 66 personas fueron asesinadas (ni├▒os y ni├▒as incluidas) por las fuerzas de seguridad. Despu├ęs del ÔÇťviernes sangrientoÔÇŁ, otros 16 ciudadanos y ciudadanas cayeron por el accionar represivo.

This is Zahedan, Balochistan

Iranian regime using gun and in return unarmed Baloch are using stones. pic.twitter.com/uTZabnyAgc

ÔÇö Fazila Baloch­čî║ԜǴŞĆ (@IFazilaBaloch) October 6, 2022