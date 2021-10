–

As铆 consta en un informe hecho p煤blico ayer en el que se muestra c贸mo los grandes bancos est谩n financiando proyectos en los asentamientos israel铆es en Palestina que han sido declarados ilegales en base al derecho internacional. Otra empresa espa帽ola participante en estos proyectos es ACS, la constructora de Florentino P茅rez.

Jos茅 Antonio G贸mez / Manuel Dom铆nguez Moreno

Nuevo esc谩ndalo de Banco Santander y del resto de grandes entidades financieras mundiales. El banco c谩ntabro ha financiado con 4.750 millones de d贸lares proyectos de infraestructuras y construcci贸n que, seg煤n el derecho internacional, son ilegales.

As铆 se indica en una investigaci贸n que ha tenido como consecuencia la publicaci贸n del informe 芦Don鈥檛 buy into occupation: Exposing the financial flows into illegal israeli settlements禄 (No compre en la ocupaci贸n: los flujos financieros en los asentamientos ilegales israel铆es).

La investigaci贸n, a la que Diario16 ha tenido acceso, se帽ala que 674 bancos, entre los que se encuentra entidades espa帽olas como Santander, BBVA o Ibercaja, entre otras, proporcionaron 114.000 millones de d贸lares en pr茅stamos y suscripciones, adem谩s de mantener inversiones por un total de 141.000 millones en acciones y bonos de las empresas que realizan proyectos en los asentamientos ilegales de Israel.

Seg煤n el informe, Banco Santander se encuentra en el s茅ptimo lugar (de 674 entidades financieras) de financiaci贸n de estos proyectos en los asentamientos ilegales de Israel. En concreto ha financiado un total de 4.750 millones de d贸lares a empresas como ACS Group (Florentino P茅rez), Alstom, Cemex, CNH Industrial, eDreams ODIGEO, HPE, MAN Group, Motorola Solutions, Siemens, Terex y Volvo Group.

En el Top 10 se encuentran viejos conocidos del Santander como HSBC o BNP y otras grandes entidades como Barclays, Deutsche Bank o ING.

Human Rights Watch declar贸 como cr铆menes de lesa humanidad la ocupaci贸n ilegal de Palestina por parte de Israel, no s贸lo por la violencia ejercida por parte del Ej茅rcito, sino tambi茅n por la construcci贸n de las colonias ilegales que suelen ser ocupadas por fan谩ticos ultrasionistas que act煤an contra el pueblo palestino del mismo modo que hicieron los nazis contra el pueblo jud铆o durante el Holocausto.

Los asentamientos israel铆es son ilegales seg煤n el derecho internacional y constituyen actos que incurren en responsabilidad penal individual como cr铆menes de guerra y cr铆menes de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). El Santander est谩 financiando, en consecuencia, proyectos que van en contra del derecho internacional y que podr铆an ser calificados como cr铆menes de lesa humanidad.

Tanto Santander como el resto de las entidades financieras contin煤an invirtiendo miles de millones en empresas que participan activamente en proyectos de asentamientos israel铆es. Estas empresas e instituciones financieras desempe帽an un papel fundamental para facilitar el crecimiento de la viabilidad econ贸mica de los asentamientos israel铆es. 驴Por qu茅 S谩nchez y el resto de los presidentes de la democracia espa帽ola, socialistas y populares, siguen protegiendo a este banco vinculado con actividades como las denunciadas en el informe?

El pr贸logo del informe est谩 redactado por Michael Lynk, relator especial de la ONU sobre la situaci贸n de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967. 芦La participaci贸n de estas corporaciones en los asentamientos, a trav茅s de inversiones, pr茅stamos bancarios, extracci贸n de recursos, contratos de infraestructura y acuerdos de suministro de equipos y productos, les proporciona [a los colonos israel铆es] el ox铆geno econ贸mico indispensable que necesitan para crecer y prosperar禄, afirma Lynk en el pr贸logo.

Por otro lado, el informe es claro al afirmar que estas empresas, acreedores e inversionistas tienen la responsabilidad de garantizar que no est茅n involucrados en violaciones del derecho internacional y no sean c贸mplices de cr铆menes internacionales, adem谩s de abordar cualquier impacto adverso sobre los derechos humanos que surja de sus actividades comerciales y relaciones financieras, seg煤n el informe.

El Santander y el resto de las entidades financieras internacionales mencionadas en la investigaci贸n, tienen la responsabilidad de utilizar su apalancamiento para garantizar que sus empresas participadas act煤en de forma responsable y de conformidad con las normas del derecho internacional, y, por supuesto, de desinvertir de aquellas que no pueden o no quieren hacerlo.

As铆 lo han hecho recientemente el Kommunal Landspensjonskasse (KLP) y el Fondo de Pensiones Global del Gobierno de Noruega (GPFG).

KLP es el fondo de pensiones m谩s grande de Noruega. En julio de 2021 se separ贸 de 16 empresas vinculadas a los asentamientos ilegales de Israel. De manera similar, GPFG anunci贸 en septiembre de 2021 que excluir谩 a tres empresas que participan activamente en los asentamientos israel铆es.

Las 19 empresas excluidas por KLP y GPFG se incluyeron en la base de datos de la ONU de empresas involucradas en actividades relacionadas con los asentamientos ilegales israel铆es en los territorios.





