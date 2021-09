–

De parte de SAS Madrid September 6, 2021 47 puntos de vista

Los grandes bancos europeos mueven y atesoran unos 20.000 millones de euros al a帽o en para铆sos fiscales, lo que corresponde a un 14% de sus beneficios totales. Esas son las principales conclusiones a las que ha llegado la nueva investigaci贸n del Observatorio fiscal de la UE (EUTAX), organismo de investigaci贸n independiente con sede en Par铆s y dirigido por el economista Gabriel Zucman, Have European banks left tax havens? Evidence from country-by-country data. En dicho informe, se analizan los datos de los 36 bancos sist茅micos que existen en Europa y que est谩n obligados a presentar el informe Pa铆s por Pa铆s, donde deben informar d贸nde obtienen el beneficio, qu茅 cantidad de impuestos pagan en cada territorio y qu茅 n煤mero de trabajadores emplean en cada uno. Los datos analizados van desde 2014 hasta el 煤ltimo a帽o disponible, 2020. Adem谩s, se帽ala el informe, ese porcentaje ha sido estable desde el inicio del periodo, no variando significativamente dicho porcentaje incluso cuando los bancos han sido obligados a mostrar dicha informaci贸n.

En cuanto a los para铆sos fiscales, la organizaci贸n ha realizado basado en dos variables: el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades pagado en los diferentes pa铆ses donde operan y el ratio de beneficio obtenido por cada empleado. Bajo esos criterios, la EUTAX se帽ala como para铆sos fiscales los territorios de Bahamas, Bermuda, Islas V铆rgenes Brit谩nicas, Islas Caim谩n, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Kuwait, Luxemburgo, Macao, Malta, Isla Mauricio, Panam谩 y Qatar.

Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell y Bankia han pagado un 17% de tipo impositivo efectivo sobre beneficios. La Caixa ha sido excluida del estudio debido a la 鈥渓imitada informaci贸n de su informe鈥

Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell y Bankia son los bancos que han sido analizados por el informe. La Caixa ha sido excluida debido a la 鈥渓imitada informaci贸n de su informe鈥. Seg煤n las cifras extra铆das de sus informes, los cuatro bancos espa帽oles han pagado un tipo impositivo efectivo del 17% de media desde 2014 hasta el a帽o pasado. Adem谩s, la investigaci贸n ha calculado tambi茅n la presencia de los bancos y su evoluci贸n diferenciada en dos periodos, 2014 a 2017 y un segundo periodo de 2018 a 2020. Dichos datos muestran que Banco Santander y BBVA han aumentado su presencia y sus beneficios en dicho periodo. El Santander ha pasado de tener el 0,5% de sus beneficios anuales en dichos territorios entre 2014 y 2017 a atesorar el 1,3% de sus beneficios all铆. El BBVA, el banco sist茅mico con una mayor presencia en para铆sos fiscales seg煤n el informe, ha aumentado su presencia y sus beneficios en los para铆sos fiscales de 0,9 a 1,9%.

Si ponemos el punto de mira en los beneficios, las sedes en los para铆sos fiscales se llevan el premio gordo. Durante el periodo del estudio, los m谩rgenes de beneficios oscilan entre el 20 y el 26% en el mercado propio nacional de cada banco y entre el 34 y el 35% en mercados extranjeros que no son para铆sos fiscales. En cambio, las sedes en para铆sos fiscales de dichos bancos tienen un beneficio que oscila entre el 52 y el 58% anual. Seg煤n el informe, 鈥渓a discrepancia observada puede explicarse por el hecho de que los bancos se benefician de los elevados dep贸sitos en los para铆sos fiscales o por el hecho de que podr铆an estar realizando una transferencia de beneficios鈥, esto 煤ltimo prohibido por la OCDE.

Empleados muy rentables

Otra de las medidas calculadas e investigadas por la organizaci贸n es comprobar la rentabilidad por empleado de los bancos, comparando lo rentables que son los empleados en para铆sos fiscales, en mercados externos y en los mercados internos donde los bancos tienen su sede fiscal central.

El informe encuentra grandes variaciones entre el porcentaje de beneficios y el porcentaje de empleados. Mientras la media del beneficio de este grupo de bancos se sit煤a en el 14% del total, solo trabajan en los para铆sos fiscales el 4% de la plantilla.

Cada empleado que tiene la banca en un para铆so fiscal es cuatro veces m谩s rentable que el resto de empleados en otros pa铆ses

Pero ese desajuste es mucho mayor cuando comparamos la rentabilidad por empleado. La rentabilidad media de cada uno de los empleados en los para铆sos fiscales es de 283.000 euros, mientras que la rentabilidad de cada empleado en mercados externos es de 68.000 euros y en los mercados nacionales es de 63.000 euros. Lo que significa que cada empleado que tiene la banca en un para铆so fiscal es cuatro veces m谩s rentable que el resto de empleados en otros pa铆ses.

Seg煤n apuntan los investigadores, esta diferencia 鈥渟ugiere que los beneficios contabilizados en los para铆sos fiscales se trasladan principalmente fuera de otros pa铆ses donde se produce el servicio鈥. Adem谩s, apoyando dicha teor铆a, apuntan que alrededor del 25% de los beneficios obtenidos por los bancos europeos de la muestra se contabilizan en pa铆ses con un tipo impositivo efectivo inferior al 15%.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (07/09/2021).