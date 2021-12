–

A Emilio Rubiera y a sus dos hijas los amarraron a la viga de su cocina y, acto seguido, prendieron fuego a la casa. Murieron abrasados. Eran de Quintes (Asturias). Eran enlaces de la guerrilla antifranquista. Algunos de los que los asesinaron llevaban camisa azul. Otros llevaban tricornio.

La infiltraci贸n que los puso en la pista de las autoridades fascistas redundar铆a m谩s tarde en uno de los grandes jalones de la represi贸n franquista de los maquis: la masacre del pozu Funeres, en la sierra de Pe帽amayor; una sima a la que fueron arrojados vivos nueve hombres llamados Erasmo, Fernando, Ferm铆n, Silvino, Jes煤s, Ceferino, Antonio, Ram贸n y Enrique. Socialistas y comunistas de los concejos de Llaviana, Bimenes y Samart铆n del Rei Aurelio, enlaces tambi茅n de la guerrilla, arrancados, tambi茅n, del mundo de los vivos por un grupo de asesinos entre los que unos llevaban camisa azul, y otros llevaban tricornio. Se cuenta que algunos no murieron de resultas de la ca铆da, y que sus gritos ag贸nicos fueron ahogados m谩s tarde con gasolina y con dinamita.

Corr铆a el a帽o 1948. Faltaban casi veinte a帽os para las masacres de Indonesia: el asesinato de entre medio mill贸n y tres millones de comunistas de aquel pa铆s por parte de milicias apoyadas por EEUU, que Vincent Bevins nos presenta como El m茅todo Yakarta que sirvi贸 de esquema de La cruzada anticomunista y los asesinatos masivos que moldearon nuestro mundo en un libro sobre la guerra fr铆a de reciente aparici贸n, publicado en espa帽ol por Capit谩n Swing, con esos precisos t铆tulo y subt铆tulo. Pero en este distante rinc贸n del mundo se practicaba ya en 1948 un m茅todo Yakarta avant la lettre: lo practicaban hombres vestidos con camisa azul, y tambi茅n hombres tocados con tricornio. Los perros llegar铆an un poquito m谩s tarde.

A un a帽o despu茅s de la masacre del Funeres corresponde la efem茅ride que la Guardia Civil conmemoraba el 12 de diciembre de 2021 de este modo en su cuenta de Twitter: 芦En 1949 se crean puestos y destacamentos con perros para perseguir de forma m谩s organizada a los bandoleros y reforzar el servicio en zonas de fronteras y costas禄. Los bandoleros eran Erasmo, Fernando, Ferm铆n, Silvino, Jes煤s, Ceferino, Antonio, Ram贸n, Enrique, Emilio Rubiera, sus hijas que se llamaban Asunci贸n y Carmina, cientos de otros hombres y mujeres comprometidos en Espa帽a con la causa de los Aliados de la segunda guerra mundial, para los que el historiador asturiano Ram贸n Garc铆a Pi帽eiro acu帽ara un nombre colectivo mucho m谩s hermoso a la par que m谩s certero en una historia monumental de la guerrilla asturiana, publicada hace unos a帽os por KRK: Luchadores del ocaso.

Suspiramos a veces en Espa帽a que, en otros pa铆ses, estos hombres y mujeres recibir铆an homenajes. Pero no hace falta conjugar el verbo en condicional: los reciben en riguroso presente de indicativo. En Francia no son una, sino seis (Par铆s, Drancy, Eubonne, La Courneuve, Le Perreux-sur-Marne y Raismes) las ciudades de las que una calle porta el nombre de Cristino Garc铆a, asturiano de Goz贸n, comunista del PCE y guerrillero heroico, teniente coronel de la Resistencia francesa, que acabada la guerra que all谩 libraba volvi贸 a librarla a la Espa帽a en la que ya la hab铆a librado como teniente del Ej茅rcito Republicano, pero en 1945 ser铆a apresado por la polic铆a franquista.

El 22 de enero de 1946 鈥攁帽o en que la ciudad de Par铆s celebraba un multitudinario homenaje funerario de tres d铆as al, all谩 fallecido, Francisco Largo Caballero鈥, Cristino se encaraba as铆 al consejo de guerra sumar铆simo que lo juzgaba y lo condenar铆a a muerte en consejo de guerra ejecutado el 21 de febrero: 芦S茅 bien lo que me espera, pero declaro con orgullo que cien vidas que tuviera las pondr铆a al servicio de la causa de mi pueblo y de mi patria禄. Dec铆a tambi茅n aquel h茅roe espa帽ol desconocido en Espa帽a y conocido en Francia esto que valdr铆a para responder hoy al community manager de la Benem茅rita del siglo XXI: 芦El fiscal nos llama bandoleros. No lo somos. Bandoleros son quienes nos acusan, quienes martirizan y matan de hambre al pueblo. Nosotros somos la vanguardia de la lucha del pueblo por la libertad禄.

Quiz谩s la intenci贸n de la Guardia Civil al escribir bandoleros en su cuenta de Twitter no fuera maliciosa, ni un ejercicio deliberado de criptofascismo: en todo caso, ejercicio oculto; por las dudas no tardaron en borrar el tuit. Pero eso no hace menos grave el asunto, sino, en realidad, m谩s: revela hasta qu茅 punto el franquismo dej贸 atado y bien atado hasta en lo sem谩ntico lo esencial de su infamia; de lo logrado merced a su m茅todo Yakarta. Victor Klemperer escribi贸 un famoso libro titulado LTI. La lengua del Tercer Reich: apuntes de un fil贸logo, precisa disecci贸n de la manipulaci贸n nazi del lenguaje: nosotros nunca dejamos de hablar la lengua de nuestro Reich.

Seguimos impregnados e impregn谩ndonos de su lluvia fina, del traicionero orbayu de su embustera sintaxis. La victoria de 1939 es, como titulaba Jos茅 Vidal-Beneyto un art铆culo de 1980, 芦La victoria que no cesa禄. Lo comenzaba as铆: 芦Una victoria para ser permanente ha de acabar con los vencidos. F铆sica o simb贸licamente. En abril de 1939, los vencedores de la 煤ltima guerra civil espa帽ola renunciaron al exterminio total y dejaron con vida cerca de veinte millones de vencidos. En junio de 1977, los vencedores y sus herederos decidieron poner remedio a esa situaci贸n acabando con la condici贸n de vencidos. Con lo que la victoria se convirti贸 en definitiva禄.

