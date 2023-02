–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 27, 2023 212 puntos de vista

Esta traducción proviene del capítulo titulado “Bangladesh: Civil Resistance in the Struggle for Independence, 1948–1971″ escrito por Ishtiaq Hossain en el libro “Recuperación de la historia noviolenta. La resistencia civil en las luchas de liberación”, editado por Maciej J. Bartkowski en Lynne Rienner Publishers.

Ishtiaq Hossain era profesor en la Universidad Islámica Internacional de Malasia. Departamento de Ciencias Políticas y Doctor en Filosofía.

Bangladesh está en Asia del Sur. Su capital es Dacca y su extensión es de más de 148.000 km2. Tiene una población de más de 151 millones de habitantes, el octavo país más poblado del mundo. Su Índice de Desarrollo Humano es de 0’661, considerado medio y en el puesto 129 de 191 países.

El ejército paquistaní en el este de Pakistán (ahora conocido como Bangladesh) se rindió a un comando conjunto de las Mukti Bahini (Fuerzas de Liberación de los bengalíes) y el ejército indio en Dhaka el 16 de diciembre de 1971, marcando el final de una lucha armada de nueve meses por independencia. La lucha armada había comenzado poco después de la medianoche del 25 de marzo de 1971, cuando las fuerzas pakistaníes lanzaron la Operación Searchlight contra la población civil bengalí en las principales ciudades del este de Pakistán, con el objetivo de reprimir la resistencia civil lanzada el 3 de marzo de 1971. El movimiento buscaba forzar el gobierno de Islamabad para honrar los resultados de las primeras elecciones para los paquistaníes Asamblea Nacional, celebrada en diciembre de 1970, en la que un partido político bengalí, la Liga Awami (AL), había obtenido la mayoría absoluta.

Cuando se creó Pakistán como la patria de los musulmanes en el subcontinente indio, los bengalíes del este de Pakistán, en su mayoría musulmanes, pronto aprendieron que la religión no era una base suficiente para la unidad de Pakistán. En cambio, los gobernantes de Pakistán Occidental ignoraron los derechos políticos, económicos y culturales de los bengalíes. Los bengalíes, el 55 % de la población, estaban subrepresentados en el ejército y el servicio civil del país y, económicamente, Pakistán Oriental (Bangladesh) se convirtió más en una «colonia interna» controlada y restringida por la clase empresarial de Pakistán Occidental. Lo más alarmante para los bengalíes fue que su cultura se convirtió en objeto de ataques políticos, siendo vista como extranjera y excesivamente influenciado por el hinduismo y la India. El símbolo central de esto era la decisión de que el urdu sería el único idioma estatal de Pakistán.

A lo largo de la historia de Pakistán, los gobernantes paquistaníes consideraron con recelo las demandas de autonomía de los bengalíes. Cuando la AL, encabezada por el político bengalí Sheikh Mujibur Rahman (conocido en Bangladesh como Sheikh Mujib), obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones a la Asamblea Nacional en 1970, las élites militares y civiles pakistaníes se negaron a entregar el poder y declararon su intención de permanecer en el poder en Pakistán Oriental a cualquier coste y por cualquier medio necesario. El resultado final fue el surgimiento de una contraofensiva guerrillera bengalí efectiva y popular, que finalmente condujo al establecimiento de un nuevo estado en el sur de Asia. Los bengalíes recuerdan la resistencia armada con gran admiración, sin duda parte de la visión romántica de la lucha de su nación por la independencia. “Nacimiento sangriento de Bangladesh”, proclamó la portada de Time el 20 de diciembre de 1971, con una foto de combatientes de Mukti Bahini agitando armas y celebrando.

La resistencia armada contra el ejército de Pakistán durante Marzo–Diciembre de 1971 constituyó una parte significativa de la lucha del pueblo de Bangladesh por lograr su independencia. Sin embargo, a menudo se pasa por alto otro factor crítico: que desde el establecimiento de Pakistán el 14 de agosto de 1947, una y otra vez los bengalíes han recurrido a la resistencia civil y han adoptado muchos métodos noviolentos para defender sus propios derechos y su autogobierno. Tomando una visión histórica más larga de la lucha de los bengalíes por la independencia, en este capítulo me centro en el movimiento del idioma bengalí y el movimiento de resistencia civil noviolenta de marzo de 1971. Ambos movimientos estaban dirigidos contra un gobierno que repetidamente utilizó medios violentos de represión contra gente desarmada. Sin embargo, el recurso a la violencia no logró estrangular los movimientos, a menudo resultó contraproducente y, en última instancia, demostró ser contraproducente frente a la movilización noviolenta masiva. Estos dos movimientos son vistos como importantes «moldeadores» de la identidad nacional bengalí y «facilitadores» del surgimiento de un Pakistán Oriental casi independiente cuando estalló la lucha violenta el 25 de marzo de 1971.

Resistencia glorificada en armas y recuerdo de los héroes caídos

En Bangladesh, la resistencia armada es un foco central de las narrativas oficiales y no oficiales de la lucha por la independencia, que a menudo se ve reforzada por las festividades nacionales que conmemoran importantes victorias militares. El título de la historia oficial de la lucha por la independencia del país es Muktijuddher Itihash (La Historia de la Guerra de Liberación). En Savar, a doce millas de Dhaka, se erigió un magnífico monumento en honor a los luchadores por la libertad caídos, mientras que en la capital misma el Museo de la Guerra de Liberación atrae a multitud de visitantes. Los poemas, cuentos y novelas, así como los libros de texto escolares, continúan representando el heroísmo de Mukti Bahini. Películas como Ora Egaro Jon (Esos once) y Arun Udayer Agni Shakhi (Testigo ardiente del sol naciente) son inmensamente populares, creando una leyenda glorificada de resistencia armada, mientras que el musical Payer Awaj Paoa Jai (Se escuchan pasos) ha ganado reconocimiento internacional. Se han escrito literalmente miles de canciones para honrar a los luchadores por la libertad. Una de ellas se emite todas las noches antes del telediario: “Shob Kota Janala Khule Dao Na, Ora Ashbe, Chupi, Chupi” (Abran todas las ventanas, vendrán, en silencio, en silencio). Otra canción que expresa la determinación de Mukti Bahini es “Amra Ekti Phool Ke Bachate Juddho Kori” (Peleamos una guerra para salvar una flor).

También hay conmemoraciones para aquellos que sacrificaron sus vidas mientras lideraba la resistencia civil noviolenta, sobre todo Ekushey February (21 de febrero), el día en que la policía y el ejército paquistaníes mataron a varios estudiantes bengalíes que formaban parte del movimiento del lenguaje noviolento. Ekushey February es a la vez una fiesta nacional y el día de celebración de la cultura y el idioma bengalíes. Desde noviembre de 1999, este día ha sido observado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como el Día Internacional de la Lengua Materna en homenaje a los mártires del movimiento de la lengua bengalí y en reconocimiento universal de los derechos etnolingüísticos de las personas. Cada año, la Universidad de Dhaka organiza actividades literarias y culturales centradas en el Shahid Minar (Monumento a la Lengua Mártires), adornando los caminos que conducen a él con hermosas alpanas (pinturas coloridas decorativas bengalíes tradicionales). En febrero de Ekushey, multitudes de personas comunes, descalzas y cantando la canción de Ekushey, “Amar Bhaiyer Rokte Rangano Ekushey febrero, Ami Ki Bhuleti Pari” (No olvidaré el febrero de Ekushey empapado en sangre de mis hermanos), caminan hacia Shahid Minar y el cementerio de algunos de los masacrados. La Academia Bangla, establecida en 1953, organiza cada año una Feria del Libro Ekushey de un mes de duración.

Sin embargo, a pesar de tales conmemoraciones, parece haber una falta general de reflexión más profunda sobre el valor estratégico de la resistencia noviolenta en la que murieron los estudiantes. También hay pocas contribuciones escritas serias que destaquen los métodos noviolentos utilizados por los Bhasha Sainiks (soldados del lenguaje), participantes en el movimiento del lenguaje. Aunque en general se acepta que el movimiento del idioma bengalí tuvo éxito a pesar de la represión violenta, no condujo directamente a la independencia del país. En consecuencia, las acciones noviolentas estratégicas que fortalecieron la lucha por la independencia permanecen enterradas bajo las narrativas de la fase final de esa lucha, la resistencia armada de 1971.

El movimiento del idioma bengalí, 1948 y 1952

El primer movimiento político importante en el este de Pakistán exigió que el bengalí fuera reconocido junto con el urdu como idioma estatal en Pakistán, argumentando que el bengalí era el idioma nativo de más de la mitad de la población de Pakistán y el urdu de menos del 5 % (aunque ampliamente entendido en el este de Pakistán y Pakistán Occidental). El movimiento lingüístico de 1948 y 1952 provocó la primera oposición bengalí generalizada al gobierno de Pakistán, dominado por el partido Liga Musulmana con sede en Pakistán Occidental, y sentó las bases para el surgimiento del nacionalismo bengalí que desempeñó un papel importante en las subsiguientes luchas por independencia. Incluso en los meses previos a la independencia, había signos de disputa entre los intelectuales de Pakistán occidental y bengalís sobre la cuestión de si el urdu o el bengalí deberían convertirse en la lengua estatal de un Pakistán independiente. Sin embargo, después de la independencia (en agosto de 1947), el gobierno pakistaní rápidamente comenzó a utilizar el urdu en moneda, sellos y otros documentos oficiales. Los intelectuales bengalíes estaban comprensiblemente alarmados de que el gobierno tuviera la intención de hacer del urdu el idioma del estado sin ningún debate público. Abdul Matin, un participante activo del movimiento del idioma bengalí, registra que a fines de 1947, ya sea de boca en boca o a través de los periódicos, cada vez que la gente común de Pakistán Oriental se enteraba de la controversia sobre el futuro idioma estatal, expresaba su apoyo abierto por el reconocimiento del bengalí como uno de los idiomas oficiales del país. Llevaron a cabo manifestaciones y reuniones en pueblos y aldeas de todo el este de Pakistán. El historiador Ahmed Karmal, quien señala que el primer enfrentamiento entre partidarios rivales de los idiomas bengalí y urdu tuvo lugar en Dhaka el 12 de diciembre de 1947, también destaca la paradoja del apoyo generalizado al idioma en un momento en que el 85 % de la población era analfabeta.

Aunque los artículos de periódicos bengalíes y los debates entre intelectuales elevaron la conciencia pública sobre el problema del idioma, se necesitó una organización de base dirigida o apoyada por varios líderes locales para poner en marcha un movimiento de lenguaje noviolento. A partir de 1947, grupos de hombres y mujeres extraordinarios comenzaron a organizarse, estableciendo varias organizaciones socioculturales que, junto con grupos de estudiantes y partidos políticos, se involucraron en el movimiento del idioma bengalí que se desarrolló en 1947–1948 y 1952. Una de estas organizaciones, Tamaddun Majlish, establecida en Dhaka en septiembre de 1947, hizo contribuciones particularmente significativas al movimiento. En un momento en que las autoridades paquistaníes caracterizaron al movimiento lingüístico como impulsado por radicales antiestatales y comunistas, el objetivo general de Tamaddun Majlish no era provocativo ni controvertido: “revitalizar el espíritu y la cultura islámicos entre los ciudadanos de la nueva nación de Pakistán”. Sin embargo, sus actividades pronto demostraron ser fundamentales para demostrar que la mayoría de los bengalíes querían que el bengalí se convirtiera en un idioma estatal.

Tamaddun Majlish publicó el 15 de septiembre de 1947 un folleto de dieciocho páginas, Pakistaner Rashtra Bhasha: Bangla Na Urdu? (¿Idioma estatal en Pakistán: bangla o urdu?), que contenía tres artículos. Este folleto desempeñó un papel importante en la definición de objetivos claros para el movimiento: que el bengalí se convierta, junto al urdu, en un idioma estatal y en Pakistán Oriental el idioma principal de educación, oficinas gubernamentales y tribunales (con el urdu como segundo idioma y el inglés como tercer idioma). También establecía que, si el bengalí no era reconocido como idioma oficial de Pakistán, la gente tenía derecho a protestar y obtener sus derechos —y, si era necesario, a través de la secesión y la independencia— a través de un movimiento de masas. Tamaddun Majlish organizó reuniones en escuelas, universidades y en todo Dhaka para apoyar el reconocimiento del bengalí como idioma estatal. El folleto se convirtió gradualmente en una inspiración para académicos, profesores, otros profesionales, estudiantes y, en última instancia, para el público en general.

Los destacados académicos, políticos e intelectuales de Tamaddun Majlish, entre otros, Abul Kashem, Kazi Motahar Hossain, Abul Mansoor Ahmed y Syed Nazrul Islam, desempeñaron un papel clave en la creación del primer Rashtra Bhasha Sangram Parishad (RBSP; Primer Consejo Estatal de Movimiento Lingüístico) en octubre de 1947. La RBSP proporcionó la estructura organizativa necesaria para lanzar el movimiento lingüístico a finales de 1947 y principios de 1948. Además, durante 1947-1948 varias personas destacadas y organizaciones públicas y estudiantiles se unieron al movimiento lingüístico bengalí, entre ellas la Liga Gono Azadi (Liga Independiente del Pueblo) establecida en julio de 1947 y Gonotantrik Jubo League (Liga de la Juventud Democrática) establecida en agosto de 1947. Ambas organizaciones ayudaron a promover las demandas del movimiento lingüístico organizando varias reuniones y debates.

Un desencadenante de una mayor movilización fue la moción de Dhirendra Nath Dutta a la Asamblea Constituyente de Pakistán el 25 de febrero de 1948, pidiendo que el bengalí tenga el mismo estatus que el urdu como idioma del estado. El primer ministro Liaquat Ali Khan desestimó de inmediato la moción de Dutta e insistió en que el urdu sería el único idioma estatal de Pakistán. Al día siguiente, los estudiantes de la Universidad de Dhaka comenzaron a protestar.

A estas alturas, quedó claro que los bengalíes tenían que unirse para presionar de manera efectiva por sus demandas, continuar organizándose a través de actividades cívicas pero también construyendo una plataforma de apoyo político a través de las divisiones del partido. Por lo tanto, el 2 de marzo de 1948, se formó en Dhaka un All-Party Rashtra Bhasha Sangram Parishad (Consejo de Acción de Idiomas Estatales de Todos los Partidos, o Consejo de Idiomas de Todos los Partidos) en Dhaka, convocando a una huelga en todo el este de Pakistán que se llevaría a cabo el 11 de marzo de 1948, para protestar por el rechazo de la moción de Dutta antes de la inminente visita del “Padre de la nación paquistaní”, Muhammad Ali Jinnah, el primer gobernador general de Pakistán.

Los principales impulsores de la huelga, los estudiantes y profesores de Universidad de Dhaka respondieron abrumadoramente al llamado del Consejo de Idiomas de Todos los Partidos, y temprano en la mañana del 11 de marzo de 1948, se reunieron en gran número en dos de las áreas residenciales de Dhaka, Nilkhet y Plassey Barracks, para instar al gobierno y a las empresas oficinistas a sumarse a la huelga. Con el objetivo de piquetear a los funcionarios del gobierno, los líderes estudiantiles se apostaron en ambas puertas de los Edificios Eden (comúnmente conocidos como la Secretaría, la sede del gobierno provincial) y, de hecho, se les unieron algunos funcionarios. Otros donaron dinero, que luego se utilizó para hacer carteles y pancartas.

Los funcionarios gubernamentales de la Secretaría organizaron una huelga y pronto se unieron trabajadores y funcionarios del Ferrocarril de Bengala Oriental. Cuando la policía disolvió las manifestaciones, se llevó a cabo una gran reunión de protesta estudiantil en la Universidad de Dhaka y las manifestaciones se extendieron por toda la ciudad. Un gran número de personas acogió el llamado del Consejo de Idiomas de Todos los Partidos a la huelga en Rajshahi, Jessore, Khulna, Chandpur, Jamalpur, Noakhali, Dinajpur, Pabna y Bogra, y muchos se manifestaron en las calles de sus ciudades en una demostración de fuerza noviolenta. Los manifestantes fueron arrestados y arrojados a las cárceles. En Dhaka, líderes clave como Shamsul Huq, Oli Ahad, Sheikh Mujib y Abdul Wahed se encontraban entre los encarcelados. Se presentaron casos separados contra Shawkat Ali y Qazi Golam Mahbub por su acción para detener el coche que transportaba al inspector general de policía y al superintendente de policía en el portón de entrada de la Secretaría.

Bajo la presión de las huelgas y manifestaciones en curso, Khawja Nazimuddin, el primer ministro de Pakistán Oriental, firmó un acuerdo de ocho puntos con los líderes del Consejo de Idiomas de todos los partidos el 15 de marzo de 1948. Sus cláusulas más importantes eran presentar una resolución a la próxima sesión de la Asamblea Legislativa de Bengala Oriental en abril para hacer del bengalí uno de los idiomas estatales y el idioma oficial de la provincia de Bengala Oriental (en lugar del inglés) y dar a los bengalíes el derecho a utilizar su propio idioma en los exámenes competitivos para la administración estatal. Como parte del acuerdo, todos los manifestantes arrestados serían liberados el mismo día.

Cuando Jinnah llegó a Dhaka el 18 de marzo, pronunció una serie de discursos que demostraron ser de gran importancia para el tema del idioma, insistiendo en que el urdu sería el único idioma estatal. En su discurso en la Universidad de Dhaka, algunos estudiantes se retiraron mientras otros gritaron hasta que abandonó su discurso y abandonó las instalaciones. Habiendo decidido de antemano reunirse con miembros de All-Party Rashtra Bhasha Sangram Parishad, les dijo lacónicamente que rechazaba el acuerdo “firmado bajo coacción” por el Ministro Principal Nazimuddin. Desde el punto de vista de Jinnah, un país tan étnicamente diverso como Pakistán necesitaba un idioma unificador y el urdu era la opción adecuada, ya que no era el idioma dominante de ninguna provincia y, sin embargo, se entendía ampliamente tanto en el oeste como en el este de Pakistán. Los asistentes argumentaron que, si se iba a adoptar un idioma ajeno a la mayoría, ¿por qué no aceptar el inglés? También señalaron que era prerrogativa democrática de la legislatura estatal decidir sobre el tema del idioma: un edicto del gobernador general sería un procedimiento antidemocrático. La reunión terminó sin acuerdo.

El gobierno nunca implementó el acuerdo del 15 de marzo. No obstante, aunque la movilización noviolenta de 1948 no logró su principal objetivo de hacer del bengalí un idioma estatal, fue un hito importante. La movilización demostró que la lucha sería larga y difícil, que la gente tenía que estar dispuesta a hacer sacrificios supremos para conquistar sus derechos, y también que si un movimiento está unido y decidido, no puede ser aplastado ni ignorado por las autoridades, todo lo cual inspiró a los bengalíes a continuar su resistencia en los próximos años.

Durante 1950–1951, los estudiantes de la Universidad de Dhaka comenzaron a organizarse para acciones adicionales para promover la causa del bengalí. En marzo de 1950, formaron el Comité Rashtra Bhasha Sangram de la Universidad de Dhaka (Comité de Acción Lingüística Estatal de la Universidad de Dhaka). El comité recaudó fondos del público en general e hizo carteles informando a la gente cuánto dinero habían recaudado. La decisión de ser transparente sobre las actividades del comité fue estratégica y ayudó a movilizar a otros estudiantes. También decidieron distribuir carteles y folletos animando a la gente a conmemorar las manifestaciones y huelgas noviolentas del 11 de marzo de 1950.

Durante el receso universitario, se pidió a los estudiantes que realizaran reuniones en sus lugares de origen en apoyo de hacer del bengalí un idioma estatal en escuelas, universidades y bibliotecas. El Comité de Acción hizo circular un memorando entre los miembros de la Asamblea Constituyente de Pakistán, pidiendo que el bengalí sea un idioma estatal. Al leer esto en la prensa de Pakistán Occidental, los bengalíes que viven en Pakistán Occidental respondieron al Comité de Acción para prometer su apoyo.

Un nuevo capítulo en el movimiento comenzó en enero de 1952 cuando Nazimuddin se convirtió en el nuevo primer ministro de Pakistán y reafirmó que el urdu sería el único idioma oficial de Pakistán. Inmediatamente se formó un nuevo All-Party Rashtra Bhasha Sangram Parishad para organizar y coordinar el movimiento de protesta. Declaró un día de acción, el 21 de febrero de 1952, como Día del Idioma del Estado Bangla. El gobierno, decidido a frustrar las protestas, impuso la Sección 144 (una ley colonial británica) que prohibía las reuniones de más de cuatro personas en el campus de la Universidad de Dhaka y sus alrededores a partir de la noche del 20 de febrero. Miembros clave del Comité Rashtra Bhasha Sangram de la Universidad de Dhaka (Comité de Acción Lingüística Estatal de la Universidad de Dhaka) decidieron que no violarían la Sección 144, pero muchos estudiantes se mostraron más desafiantes. El estudiante activista Gaziul Huq relata su experiencia:

Alrededor de las 3 p. m. del 20 de febrero, mientras hacíamos una lista de voluntarios en la cantina de Madhu, escuchamos al gobierno hacer un anuncio por micrófono declarando el toque de queda [Ley de emergencia 144] para el día siguiente [21 de febrero]. Los estudiantes presentes resintieron la aplicación oficial de la Ley 144 en el Día del Idioma Bangla. Más tarde esa noche, en una reunión en el Salimullah Muslim Hall [un dormitorio de estudiantes] presidida por Fakir Shahabuddin, se decidió que la Ley 144 no sería tolerada. Tuvo que ser roto. Y esta decisión tuvo que pasar al Comité de Acción Lingüística del Estado de todos los partidos. Presidida por Abdul Momen, se llevó a cabo otra reunión en el Salón Fazlul Huq y se decidió que la Ley 144 tendría que ser desafiada.

Todos los relatos de la reunión de estudiantes frente a la antigua Facultad de Artes el 21 de febrero cuentan la historia de coraje y desafío de los reunidos allí. Al mediodía, varios miles de estudiantes se reunieron y gritaron consignas como “Rashtra Bhasha Bangla Chai” (Exigimos bengalí como idioma estatal). Shamsul Huq, en representación de All-Party Rashtra Bhasha Sangram Parishad, habló primero y pidió a los estudiantes que no infrinjan la Sección 144. Sin embargo, mientras Abdul Matin y Gaziul Huq del Comité de Acción de la Universidad de Dhaka defendían el desafío, llegó la noticia de que la policía usó gases lacrimógenos contra un grupo de estudiantes en el área de Lalbagh en Dhaka. Los estudiantes agitados comenzaron a gritar, decididos a desobedecer la Sección 144. Sin embargo, lo hicieron con la preocupación de evitar la violencia. En lugar de irse en masa, se dividieron en grupos de diez, creyendo que esto ayudaría a calmar a la policía mientras mantenía su propia disciplina noviolenta. Sin embargo, la naturaleza pacífica de las protestas se rompió cuando la policía comenzó a cargar con porras y lanzar gases lacrimógenos: un bote de gas lacrimógeno dejó inconsciente a Gaziul Huq. Como era de esperar, estallaron peleas y los estudiantes comenzaron a tirar piedras y ladrillos.

El camino frente a la Universidad de Dhaka se convirtió en un campo de batalla. Alrededor A las 4 de la tarde, la policía abrió fuego y mató a cinco personas: los estudiantes Mohammad Salauddin, Abdul Jabbar, Abul Barkat y otras dos personas que se habían unido a la protesta, Raifquddin Ahmed y Abdus Salam. Decenas de estudiantes también resultaron heridos. El 22 de febrero, miles de personas se reunieron en la Facultad de Medicina y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Dhaka para rezar antes del entierro de los muertos en la acción policial. Después de las oraciones, la gente salió a las calles a manifestarse, pidiendo que el bengalí sea un idioma estatal y que el primer ministro de Pakistán Oriental sea juzgado. Una vez más, la policía abrió fuego contra los manifestantes desarmados. Una multitud enfurecida atacó a los periódicos progubernamentales. A medida que la situación se deterioró, el gobierno ordenó a los militares que restauraran el orden. Algunos ministros huyeron de la ciudad y se refugiaron en el acantonamiento militar de Kurmitola.

El All-Party Rashtra Bhasha Sangram Parishad pidió un hartal (huelga general) el 25 de febrero para protestar por la represión gubernamental mientras los estudiantes erigían un Shahid Minar en el lugar donde mataron a tiros a Abul Barkat. Destruido varias veces, la última vez en la noche del 25 de marzo de 1971, Shahid Minar se convirtió en el símbolo de reunión de los bengalíes. El 24 de febrero de 1952, se otorgó plena autoridad a la policía y al ejército para restaurar el orden en Dhaka, lo que llevó al arresto de casi todos los líderes estudiantiles y políticos vinculados al movimiento lingüístico. Al día siguiente, la Universidad de Dhaka se cerró por tiempo indefinido y se les dijo a los estudiantes para salir de residencias universitarias. Ante tales medidas represivas, el movimiento perdió fuerza en la capital, pero ya se había extendido a otras localidades y distritos.

Chittagong, la segunda ciudad más grande de la provincia, se convirtió en otro lugar importante para la movilización del movimiento lingüístico bengalí. Cuando en enero de 1952, el primer ministro Nazimuddin reiteró que el urdu sería el único idioma estatal, se llevó a cabo una reunión All-Party Rashtra Bhasha Sangram Parishad en la oficina de la Liga Musulmana Chittagong Awami donde miembros de otros partidos políticos, personas de diversas profesiones, intelectuales, y representantes de los sindicatos estuvieron presentes. El 21 de febrero, la noticia de los asesinatos en Dhaka llegó a Chittagong esa noche, provocando manifestaciones y huelgas. Mahbubul Alam Chowdhury al instante escribió un poema de diecisiete páginas, “No he venido por lágrimas, sino que exijo que los cuelguen”, que se imprimió durante la noche. La policía allanó la imprenta y confiscó materiales, pero no antes de que ya se hubieran distribuido 15.000 ejemplares del poema. El 22 de febrero, este poema fue recitado en un mitin público masivo en Laldighi Maidan (Laldighi Field). Las personas estaban simultáneamente angustiadas e inspiradas por las palabras. El 21 de febrero pronto se conocería como Ekushey February, siguiendo la elegía de Gaziul Huq, “Nunca olvidaremos, nunca, Ekushey febrero”, que Altaf Mahmood (asesinado por soldados paquistaníes en 1971) convirtió en una canción popular.

El Comité de Acción formado en la ciudad de Mymensingh expresó su determinación de continuar el movimiento lingüístico en el distrito de manera noviolenta. Se organizaron manifestaciones pacíficas y huelgas. Pero cuando las autoridades locales, utilizando la Ley de Seguridad del Estado, arrestaron a dos miembros del Comité de Acción local y estudiantes de una universidad local, la situación se deterioró. Cuando la policía llevó a los estudiantes al tribunal, miles de personas rodearon el edificio exigiendo su liberación. Los manifestantes se dispersaron solo después de que el miembro del Comité de Acción Abul Mansur Ahmed, cuyos dos hijos estaban entre los arrestados, asegurara a la multitud que conseguiría la liberación de los estudiantes encarcelados.

El movimiento lingüístico se extendió a muchas ciudades más pequeñas del este de Pakistán. En Barisal, por ejemplo, en enero de 1952 se formó un Comité de Acción Distrital de Todos los Partidos de cinco miembros que organizó procesiones y reuniones callejeras en febrero, además de distribuir insignias y carteles. El 21 de febrero, estudiantes de escuelas y colegios locales formaron procesiones que se unieron a una manifestación masiva en el ayuntamiento de Aswinikumar. Una manifestación de un kilómetro y medio se desplazó desde el ayuntamiento por las principales vías de comunicación de la localidad. La noticia de los asesinatos en Dhaka apareció en ediciones especiales de los periódicos diarios de Dhaka que fueron transportados 100 millas por el río. A lo largo de la noche del 21 de febrero se produjeron manifestaciones espontáneas de indignación e ira, generalmente con mujeres al frente. A la mañana siguiente, los aldeanos de las áreas vecinas se unieron a una manifestación en el ayuntamiento. Más tarde en la tarde, miles de personas asistieron a una manifestación conmemorativa en honor a los asesinados en Dhaka. Nuevamente, en la mañana del 23 de febrero, miles de personas asistieron al Namaj-e-Janaza (el ritual islámico en honor a los muertos). Esta movilización cívica en apoyo de la lengua bengalí en Barisal estuvo marcada por su carácter noviolento y no se produjo ni un solo incidente violento por parte de los manifestantes.

Éxito del movimiento lingüístico y su impacto en la conciencia nacional

El movimiento del idioma bengalí impulsado por la gente tuvo un éxito notable, particularmente a la luz de las medidas represivas utilizadas en su contra, como arrestos policiales, palizas, hostigamiento, toques de queda y asesinatos por parte del ejército. La presión generada por el movimiento obligó al gobierno provincial a presentar una moción el 22 de febrero de 1952, aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa de Bengala Oriental, recomendando que la Asamblea Constituyente de Pakistán reconozca el bengalí como idioma oficial de Pakistán Oriental. La recomendación no se implementó de inmediato, pero el objetivo más amplio de hacer del bengalí un idioma nacional oficial de Pakistán pronto se lograría a través de la política convencional.

A raíz de Ekushey February, se hizo fácil para los partidos políticos de la oposición en Pakistán Oriental formar un Frente Unido (UF), haciendo campaña con la promesa de hacer del bengalí un idioma nacional y un idioma de instrucción en el sistema educativo de Pakistán Oriental. En la primera elección de la Asamblea Legislativa de Bengala Oriental, celebrada en marzo de 1954, el UF derrotó decisivamente a la gobernante Liga Musulmana. A partir de entonces, el bengalí se habló en la Asamblea Legislativa de Bengala Oriental y se usó oficialmente en la provincia. Finalmente, se acordó que la Constitución de Pakistán de 1956 reconocería tanto al bengalí como al urdu como idiomas nacionales del país. Estos logros fueron producto de años de movilización noviolenta y presión por parte del lenguaje movimiento y sus cientos de miles de seguidores.

Los escritores de Bangladesh reconocen ampliamente que el movimiento del idioma bengalí fue un momento decisivo en la historia de Bangladesh y sentó las bases para el desarrollo de la identidad nacional de Bangladesh, movilizandolo; establecer estructuras de apoyo para liderar protestas y manifestaciones; y, no menos importante, unir, empoderar y educar a las personas sobre su derecho a su propio idioma. A través de sus acciones colectivas noviolentas combinado con su determinación y persistencia frente a la represión violenta, la comprensión de los bengalíes de su propia separación cultural del resto de Pakistán se hizo más pronunciada. Sean hombres o mujeres, viejos o jóvenes, ricos o pobres, a través de su participación y compromiso compartieron la experiencia de luchar juntos, reforzaron su deseo colectivo de proteger y usar su propio idioma y formaron su identidad colectiva en torno al idioma y la cultura bengalíes.

Los intentos de las autoridades paquistaníes de reprimir la movilización noviolenta en el apoyo al idioma bengalí fracasó. La violencia y la represión utilizadas contra el movimiento lingüístico aumentaron el apego emocional y psicológico de los bengalíes y el derecho al uso de su lengua materna e intensificaron su autoidentificación nacional como algo distinto de ser paquistaníes. En ese sentido, el movimiento del idioma bengalí de masas estableció el idioma como un marcador del nacionalismo bengalí y esto se volvió más importante que el énfasis en el Islam como factor cohesivo en la identidad pakistaní.

Entre 1952 y 1971, muchos otros factores, como las disparidades económicas entre el este y el oeste de Pakistán, la discriminación continua y el acceso limitado a los servicios civiles y militares de Pakistán, y las crecientes demandas de mayor autonomía política reforzaron aún más la conciencia colectiva de los bengalíes. En conjunto, estos factores contribuyeron a una conciencia nacional y al deseo de un estado independiente, que dos décadas más tarde condujo a otra insurrección desarmada en marzo de 1971.

El movimiento de desobediencia civil noviolenta, 1 al 25 de marzo de 1971

Las primeras elecciones generales de Pakistán basadas en el principio de una persona, un voto se llevaron a cabo en Pakistán en diciembre de 1970. La Asamblea Nacional de Pakistán tenía 313 escaños, 169 de ellos en Pakistán Oriental, de los cuales todos menos 2 fueron ganados por la Liga Awami, dándole una mayoría absoluta. El líder de la LA era Sheikh Mujibur Rahman. Activo como estudiante en Calcuta en la lucha por la independencia de Gran Bretaña, después de la independencia de Pakistán participó en el movimiento del idioma bengalí de 1948 y 1952. Por su papel en ese movimiento, fue encarcelado por el gobierno de Pakistán Oriental. Después de la imposición de la ley marcial por parte del general Ayub Khan en 1958, cumplió más años de prisión. Sin embargo, lo que ahora le dio un estatus heroico fue un intento fallido de Ayub Khan de desacreditar a Sheikh Mujib y a otros treinta y cuatro encarcelándolos y enjuiciándolos por “conspirar” con la India. Esto provocó protestas masivas y una ola de huelgas, acciones denunciadas por Ayub Khan como gherao (rodear o asediar a funcionarios o empleadores) y jalao (quemar edificios), y protestas estudiantiles. La violencia estatal no sofocó la resistencia, pero despertó la simpatía en Pakistán Occidental, lo que en última instancia obligó al gobierno a abandonar la acusación y liberar a los prisioneros.

El programa de Sheikh Mujib se basó en un plan de seis puntos que presentó en 1966, con el objetivo de revivir la visión original de Pakistán como una federación de estados musulmanes autónomos. Propuso una nueva federación, con un autogobierno considerable para Pakistán Oriental, incluida su propia moneda, pero con políticas exteriores y de defensa comunes. El plan fue popular en el este de Pakistán y el resentimiento bengalí por la respuesta inadecuada de Pakistán al ciclón Bhola de 1970 (que azotó el este de Pakistán y áreas de la India) aseguró a la AL una victoria aplastante. Con la esperanza de que la convocatoria de la Asamblea Nacional en Dhaka el 3 de marzo de 1971 fuera seguida por la formación del gobierno federal bajo el liderazgo de AL, los bengalíes esperaban que finalmente se realizara el cambio político y social largamente esperado.

El 1 de marzo de 1971, el último día de un partido de cricket entre Pakistán, por primera vez incluyendo un bengalí, y un equipo de la Commonwealth tomó lugar en el estadio de Dhaka. Antes de que el partido pudiera romper para el almuerzo, el estadio repleto rugió de ira y la gente comenzó a arrojar varios artículos al campo. La radio acababa de informar que el presidente Yahya Khan había pospuesto la sesión de la Asamblea Nacional. Toda la multitud salió del estadio y comenzó a moverse hacia el Hotel Purbani, ubicado cerca, donde los líderes de la Liga Americana estaban trabajando en el borrador final de la constitución. Pronto, a la multitud de críquet se unieron los funcionarios de la Secretaría y los minoristas que trabajaban en las áreas comerciales cercanas. Desbordando el espacio frente al Hotel Purbani, muchos se trasladaron a Paltan Maidan, que a menudo se usaba para grandes reuniones públicas. Sus consignas incluían llamados a las armas. Cerraron oficinas y comercios alrededor del estadio y había expectación entre los miembros de la multitud de que Sheikh Mujib haría un anuncio importante después de su reunión con colegas en el Hotel Purbani.

En una concurrida conferencia de prensa, Sheikh Mujib declaró que no podía aprobar el aplazamiento de la sesión de la Asamblea Nacional por parte del presidente Yahya Khan. Salió con un programa de acción para los próximos seis días, que incluía la observancia del hartal completo en Dhaka el 1 de marzo y una huelga en toda la provincia el 3 de marzo, fecha de reunión de la Asamblea Nacional. Al pedir a la gente que mantenga la calma y la paz mientras observa la huelga, advirtió que si la radio, las estaciones de televisión y los periódicos controlados por el gobierno bloquean los informes de noticias sobre el movimiento político en el este de Pakistán, el personal bengalí debería negarse a obedecer. Sheikh Mujib anunció además el 7 de marzo en el hipódromo de Dhaka que «anunciaría el programa final». Esto inmediatamente generó expectativas de que haría una declaración unilateral de independencia de Bangladesh.

El 1 de marzo, miles de personas se reunieron en Paltan Maidan, donde los líderes estudiantiles anunciaron la formación de un Consejo de Acción y prometieron establecer un Bangladesh independiente. Esto fue recibido con rugidos de apoyo. Dhaka y el resto de la provincia se cerraron por completo debido a las huelgas entre el 1 y el 7 de marzo. Los empleados bengalíes que trabajaban en sectores públicos clave se negaron a cooperar con sus empleadores paquistaníes. El personal bengalí de Pakistan International Airlines en el aeropuerto de Dhaka se negó a manejar los vuelos desde el oeste de Pakistán que traían personal militar de Pakistán al este de Pakistán. A partir del 1 de marzo, la gente salió a las calles de las principales ciudades y pueblos de la provincia, marchando, cantando y protestando. Durante la reunión de miles de estudiantes frente a la entrada occidental del Edificio de la Facultad de Artes de la Universidad de Dhaka el 2 de marzo, los manifestantes levantaron la bandera original de Bangladesh (un mapa dorado de Bangladesh incrustado en un sol carmesí, bordeado de verde) y comenzaron a cantar consignas como “Joy Bangla” (Victoria de Bengala) y “Bir Banglai Astro Dhoro, Bangladesh Shadin Koro” (Héroes de Bengala, Tomar las armas y Liberar Bangladesh). Prometieron lealtad a la nueva bandera mientras algunos estudiantes quemaban la bandera de Pakistán. La noticia del izado de la bandera de Bangladesh se extendió rápidamente por la ciudad. Los militares fueron desplegados en las calles y estallaron enfrentamientos entre los manifestantes y el ejército en Dhaka, Khulna, Jessore, y en otros lugares. Decenas de manifestantes desarmados fueron asesinados entre el 1 y 3 de marzo y también hubo informes de disparos del ejército en Joydevpur, Chittagong, Khulna, Sylhet y Rajshahi.

El 3 de marzo, en Paltan Maidan, Sheikh Mujib anunció el lanzamiento de un movimiento noviolento de nocooperación en Pakistán Oriental. Después de esto, todos los días desde las 6 a.m. hasta las 2 de la tarde nada se movería en la provincia. Las oficinas públicas y privadas fueron cerradas por completo; los autobuses, trenes y transportes fluviales y aéreos dejaron de operar; los bancos y todas las demás instituciones financieras permanecieron cerrados. Las estaciones de radio y televisión del gobierno con sede en Dhaka quedaron bajo el control de los empleados bengalíes que protestaban y formaron Consejos de Acción. Tocaron repetidamente canciones revolucionarias y patrióticas, incluyendo “Amar Sonar Bangla” (Mi Bengala Dorada) de Rabindranath Tagore, que más tarde se convirtió en el himno nacional de Bangladesh. “Jibon Theke Neya” (Una historia tomada de la vida), una película prohibida que refleja la naturaleza autocrática del gobierno paquistaní, finalmente se mostró en la televisión de Dhaka.

Cuando las autoridades militares prohibieron la transmisión en vivo de Sheikh en el discurso de Mujib del 7 de marzo desde la estación de Dhaka de Radio Pakistán, el personal de la radio bengalí cerró la estación, lo que planteó a las autoridades un agudo dilema. La estación de radio estaba ubicada al lado del Hotel Intercontinental que albergaba a la mayoría de los periodistas extranjeros y estaba cerca del hipódromo de Dhaka. El régimen quería que el mundo creyera que, a pesar de los hartales y la interrupción, pronto se reanudaría la actividad habitual. Si el discurso no se transmitía y, como resultado, los manifestantes intentaban ocupar la estación, entonces quedaría claro para la prensa extranjera y para el mundo cuán grave era la situación. Por lo tanto, presionado por la falta de cooperación del personal de la radio bengalí y la situación volátil, el régimen permitió que el discurso se transmitiera en vivo.

Una de las acciones menos mencionadas durante el período de desobediencia fue el boicot bengalí espontáneo a los bienes económicos producidos por las fábricas de propiedad de Pakistán Occidental en Pakistán Oriental. Por ejemplo, los productos y cosméticos Kohinoor Chemical dejaron de venderse y, de repente, la pasta de dientes Piva y otros productos cosméticos producidos por Hena Chemicals, de propiedad bengalí, se volvieron extremadamente populares. La gente también comenzó a usar ropa producida localmente a partir de material khaddar (hecho de algodón). Los líderes de la Liga Awami generalmente lograron mantener la carácter noviolento del movimiento. Comprendieron el valor estratégico de permanecer noviolentos y, en varias ocasiones, mostraron su voluntad de intervenir decisivamente para detener la violencia. Por ejemplo, algunos líderes jóvenes de AL establecieron puntos de control en el área de Farm Gate de Dhaka y registraron a los pasajeros que partían hacia Pakistán Occidental, con la esperanza de encontrar joyas y dinero en efectivo. En una ocasión, condujo a la violencia. Después de este incidente, Sheikh Mujib ordenó que se desmantelaran los puestos de control.

El 5 de marzo, el presidente de Pakistán, Yahya Khan, anunció que estaba convocando una conferencia de mesa redonda de líderes políticos el 10 de marzo y una sesión de la Asamblea Nacional el 25 de marzo. Los líderes de AL respondieron que no podían asistir a tales eventos hasta que se realizaran investigaciones independientes sobre el asesinato de civiles por parte de los militares desde el 1 de marzo en la provincia cuando el 7 de marzo cuando Sheikh Mujib se dirigiría a una reunión pública en el hipódromo de Dhaka. Se estima que asistieron 3 millones de personas. El discurso de dieciocho minutos de Sheikh Mujib fue políticamente astuto. No declaró la independencia absoluta, pero dejó en claro que ese era su objetivo final. Estableció cuatro condiciones que debían cumplirse antes de considerar reunirse con el presidente de Pakistán: (1) retirar la ley marcial; (2) regresar las tropas a los cuarteles; (3) investigar el matanza de civiles; y (4) transferir el poder a los representantes electos del pueblo, según los resultados de las elecciones de diciembre de 1970.

La campaña de nocooperación debía continuar, pero de forma limitada para que pudiera ser más sostenible. Las oficinas gubernamentales, los tribunales y las instituciones educativas se cerrarían indefinidamente excepto que, para aliviar las dificultades, los trabajadores debían cobrar sus salarios, los bancos y las oficinas gubernamentales abrirían dos horas diarias para pagarlos, y el transporte funcionaría con normalidad “excepto para servir cualquier servicio o necesidades de las fuerzas armadas”. Se prohibieron las transferencias de dinero fuera de Pakistán Oriental. “A partir de hoy, hasta que esta tierra haya sido liberada, ya no se pagarán impuestos al gobierno”. Sheikh Mujib advirtió contra los provocadores, instó a la gente a ignorar a los medios de comunicación si no informaban sobre las noticias de Bangladesh y apeló a los “hermanos” en las fuerzas armadas para que regresaran a sus cuarteles. “Ustedes son nuestros hermanos. Les suplico que no conviertan este país en un infierno viviente. ¿No tendrás que dar la cara y enfrentarte a tu conciencia algún día? Si podemos resolver pacíficamente nuestras diferencias, todavía hay esperanza de que podamos coexistir como hermanos. De lo contrario no hay esperanza. . . . ¡Renuncia a cualquier pensamiento de esclavizar a este país bajo el gobierno militar nuevamente!” Para su propia gente, tenía una advertencia sobre lo mucho que había en juego: “La gente de esta tierra se enfrenta a la eliminación, así que estén en guardia. Si es necesario, paralizaremos todo por completo. . . . Si se retienen los salarios, si en adelante se nos dispara una sola bala, si no cesa la matanza de mi pueblo, os llamo a convertir cada hogar en una fortaleza contra su embate. Usa todo lo que puedas para enfrentarte a este enemigo. Hasta el último camino debe ser bloqueado”.

Del 7 al 25 de marzo, Pakistán Oriental estuvo virtualmente gobernado por el gobierno provisional de AL. El servicio civil, la policía, incluso los jueces reconocieron la autoridad de sus directivas. El presidente del Tribunal Supremo de Pakistán Oriental se negó a administrar el juramento al nuevo gobernador de Pakistán Oriental designado por el gobierno pakistaní, el teniente general Tikka Khan. A través de tales actos de no cooperación noviolenta y autoorganización, Pakistán Oriental se convirtió de facto en autónomo e independiente.

El 7 de marzo de 1971, la gente escuchó el discurso de Sheikh Mujib en el Hipódromo de Dhaka en completo silencio, rompiendo ocasionalmente en aplausos. Cerca del final de su discurso, con voz ahogada emocionalmente, anunció: “Ebarer Sangram Amader Muktir Sangram, Ebarer Sangram Amader Shadinotar Sangram” (Esta lucha es por nuestra libertad, esta lucha es por nuestra independencia). La multitud rugió. Su grito de guerra de «Joy Bangla» que siguió trajo una respuesta aún más atronadora. En este momento, se completó la transformación de las personas en una nación, no a través de la violencia sino a través de actos colectivos de resistencia noviolenta.

Conclusión

Las narrativas comunes sobre la independencia de Bangladesh destacan la lucha armada de Mukti Bahini (fuerza guerrillera bengalí) y la decisiva intervención militar de la India en diciembre de 1971. Estos factores fueron importantes para el resultado de la lucha. Sin embargo, como he mostrado en este capítulo, la resistencia civil noviolenta de los bengalíes por sus derechos políticos y culturales y, en última instancia, por su independencia, fue igualmente significativa. Los movimientos lingüísticos noviolentos de 1948 y 1952 le valieron al bengalí su debido reconocimiento como uno de los idiomas estatales de Pakistán. Más importante aún, estos movimientos ayudaron a unir a los bengalíes al definir y fortalecer su conciencia e identidad nacional. Este desarrollo del nacionalismo de base lingüística y cultural, según varios académicos bengalíes, sentó las bases para la creación de un estado-nación.

Los movimientos noviolentos de 1948, 1952 y marzo de 1971 tuvieron éxito en parte porque no se limitaron a la capital de la provincia de Dhaka. La resistencia civil fue una forma de lucha altamente participativa para una amplia variedad de bengalíes en pequeños pueblos y aldeas de todo el este de Pakistán; personas de todos los ámbitos de la vida, generaciones y niveles socioeconómicos fueron parte de la lucha noviolenta.

Cada uno de los movimientos noviolentos aplicó una rica selección de métodos bien coordinados de resistencia noviolenta, incluyendo protesta y persuasión, no cooperación social y boicots económicos, rechazo de impuestos, huelgas de trabajadores y estudiantes, huelgas, marchas y manifestaciones. Los manifestantes también establecieron canales efectivos de comunicación con la gente a través de los periódicos, la radio y, más tarde, la televisión. A mediados de marzo de 1971, los métodos de noviolencia entregaron la independencia de facto a los bengalíes con bancos y otras instituciones financieras, organizaciones educativas, oficinas gubernamentales, tribunales, puertos marítimos y aeropuertos, todos trabajando bajo la autoridad bengalí.

Los aspectos políticos, económicos y culturales de las luchas noviolentas influyeron en todas las masas bengalíes al dar forma a sus identidades para que se extendieran más allá de un concepto políticamente limitado de la provincia de Pakistán Oriental, inspirando a la gente a pensar y soñar con su propio idioma y su propio estado independiente y, finalmente, ayudándolos a sobrevivir ataques brutales y violentos que se produjeron en el período de marzo a diciembre de 1971.

Fuente: https://alternativasnoviolentas.org…