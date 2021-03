–

Benvolguts i benvolgudes

Catalans per la Independència ha programat pel proper dia 21 de Març a Barcelona a l’esplanada del Mercat de les Flors (Plaça Margarida Xirgu) un acte on volen fer visibles alguns d’entre els més de 3.000 represaliats anònims i desconeguts, els coneixerem, com es diuen, a que es dediquen, …. els hi posarem cara, per que de fet, tots hi estem exposats, i el proper pot ser qualsevol de nosaltres.

Tindrem en compte els represaliats més coneguts, però ens volem centrar en aquests que no ho son, per fer arribar a la gent la realitat de la repressió de l’estat espanyol, fer-lo encara si pot ser, més proper.

Ens agradaria molt que volguessin compartir una hora amb nosaltres, i ells de ben segur també agrairan la vostra presència i suport.

L’acte té previst començar a les 12.00 i el final serà sobre les 13.00 ja que no volem que ningú arriba tard al dinar de diumenge.

Us hi esperem, sereu molt benvinguts

SI us plau confirmeu assistència a

catalansxlaindependencia@gmail.com