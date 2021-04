–

April 19, 2021

Extra铆do de attaque

En febrero, el encarcelamiento del rapero Pablo Has茅l y los disturbios en Linares, Andaluc铆a, tras la paliza de polic铆as de paisano a un hombre y su hija fueron la chispa de un breve momento de revuelta en el territorio ib茅rico, especialmente en Catalu帽a. Los motivos van m谩s all谩 de la libertad de expresi贸n: odio a la polic铆a, rechazo al toque de queda, situaci贸n econ贸mica y social, etc. El s谩bado 27 de febrero se produjeron disturbios en el centro de Barcelona: se destrozaron bancos y comercios, se quemaron cajeros autom谩ticos, se produjeron enfrentamientos y barricadas contra schmits, y se quem贸 ligeramente un cami贸n de la polic铆a. En el plano represivo, hubo muchos heridos, un centenar de detenidos y una docena de encarcelados, entre ellos ocho compa帽eros detenidos el 27 de febrero y el 1 de marzo por la quema del furg贸n policial.



M谩s informaci贸n: presxs27febrer.noblogs.org

27/03/2021

Hola a todos.

Soy Danilo, uno de los detenidos en la protesta del 27 de febrero. Como muchos ya saben, escribo desde Brians 1 (Martorell). Hoy se cumple un mes desde que nos detuvieron y quer铆a escribir antes, pero ten铆a que hacerme una idea de lo que iba a pasar, tanto para m铆 como para los dem谩s, tambi茅n para recibir noticias del exterior, etc.

Dicho esto, quiero empezar agradeciendo los numerosos gestos de solidaridad que hemos recibido, mucha gente se ha implicado en esto, aportando mucho, ya sea materialmente con cartas, dinero, postales, ropa, etc. o pr谩cticamente con manifestaciones, iniciativas, etc. Cada una de estas contribuciones ayuda mucho a mantener la moral alta y a sentirse apoyado, lo que es muy importante aqu铆, as铆 que 隆gracias!

En resumen, para quien no lo sepa, se nos acusa de intento de homicidio, atentado a la autoridad, des贸rdenes p煤blicos, da帽os continuados y pertenencia a grupo criminal. Recientemente, la compa帽era acusado de incendiar el camtar de la urbana [el ayuntamiento de Barcelona] fue puesto en libertad bajo fianza. Lo cual es estupendo en s铆 mismo, y tambi茅n pensamos que tal vez sea una se帽al de que este caso empieza a ser desmontado.

Sin embargo, sigue siendo muy complicado predecir nada, dado el absurdo y pat茅tico circo medi谩tico que han montado, adem谩s de la gravedad de algunas de las acusaciones, as铆 que personalmente prefiero hacerme a la idea de que vamos a tardar un tiempo relativamente largo en salir de aqu铆. 隆No es que no me guste la idea, simplemente prefiero tener buenas sorpresas que decepciones, roerme la cabeza con el tiempo, etc., hasta ahora me ha funcionado, y puedo decir que a pesar de todo estoy sereno!

Sobre nuestra detenci贸n, debo decir que me sorprendi贸 que no nos golpearan de mala manera, esto es algo que preve铆a cuando nos esposaron en la calle, pens茅 que era el protocolo ordinario en estas situaciones (a煤n lo creo), o quiz谩s es la excepci贸n que confirma la norma. De hecho estoy desconcertado, y finalmente he llegado a la no conclusi贸n de que quiz谩s el hecho de que los medios de comunicaci贸n lleven d铆as hablando de 芦intervenciones desproporcionadas禄, como ellos las llaman, de los mossos, o que quieran evitar nuevos 芦m谩rtires禄 que den fuerza a las manifestaciones鈥 No s茅, la verdad, pero 隆bien por nosotros! No lo s茅, pero bien por nosotros. Hemos tenido insultos y amenazas. 芦隆Te veremos en la calle en Matar贸 cuando salgas, cerdo, a ver si nos tiras piedras! 芦, me dijo un erudito en el c贸mico de Matar贸 antes de que nos llevaran esposados a Luca, Albo, Hern谩n y a m铆 al teatro tan cutre que hicieron para registrar el Nabat, una casa ocupada donde viv铆amos algunos, con los antidisturbios haciendo una pose delante de los periodistas, en medio de la carretera, antes de llevarnos de nuevo a la celda, 隆pff!

Ahora, algo muy positivo, adem谩s de la liberaci贸n de Sara, que no esperaba, es que estamos todos aqu铆 en Brians 1, distribuidos en tres m贸dulos diferentes. Los que estamos en el mismo m贸dulo nos vemos todos los d铆as en paseos (6 horas diarias, 4 por la ma帽ana, 2 por la tarde) mientras que de un m贸dulo a otro nos escribimos y las cartas tardan 芦s贸lo禄 unos tres d铆as en llegar, adem谩s de poder tener comunicaciones, charlas internas, etc. Todo esto es muy bueno, nos apoyamos mutuamente y eso ayuda mucho.

El m贸dulo 4, donde estamos Albo, Luca y yo, es el m谩s tranquilo, como se dice, 芦el patio del colegio禄, 芦m贸dulo de respeto禄 para los funcionarios. La mayor铆a est谩n aqu铆 por estupideces (tr谩fico), robos y gilipolleces, luego hay algunos que en otros m贸dulos no durar铆an ni un d铆a (delitos sexuales) y un mont贸n de chivatos, por eso este m贸dulo es tan tranquilo, algunos presos son m谩s guardias que los guardias, incluso m谩s que en otros m贸dulos a la m铆nima te mandan al especial y luego a un m贸dulo de conflictos. Al final, afortunadamente te encuentras con gente agradable, podr铆a ser mucho peor.

Otra cosa, antes de terminar, quiero expresar mi total desprecio hacia los medios de desinformaci贸n del r茅gimen, una vez m谩s est谩n a la altura en su empe帽o por manipular a la opini贸n p煤blica con sus mentiras, sensacionalismo y gilipolleces, apoyando la represi贸n, serviles carro帽eros que se aprovechan del malestar ajeno, 驴es eso un trabajo? Siempre ofreciendo un soporte sobre el que el aparato represivo pueda construir sus represalias. Cada vez que son amenazados, intentan vender la misma historia: detr谩s del malestar social generalizado y de las revueltas s贸lo hay un grupo de conspiradores, para aplicar un castigo ejemplar, dos piedras a la vez: por un lado golpean a los que molestan con sus luchas y reivindicaciones y por otro intentan asustar a los que piensan salir a la calle a protestar. Fingen sorprenderse cuando una multitud de j贸venes estalla de rabia, identificando a los mismos (polic铆as, periodistas, bancos, multinacionales, grandes empresas) como responsables de unas condiciones de vida cada vez m谩s precarias y miserables y de unos sistemas de control social cada vez m谩s asfixiantes. Se hacen pasar por v铆ctimas, como hacen los peores verdugos, 隆lobos con piel de cordero! Quer铆a dejar claro a los que nos apoyan que esto es lo que pienso, creo que es importante. 隆Que se jodan los aparatos represivos y sus estados! No voy a renunciar a mis ideas por miedo a que sean criminalizadas.

En fin, perdona si me he extendido demasiado, pero hab铆a mucho que contar sobre este mes y no quer铆a hacerlo al estilo de un telegrama o comunicado de prensa aburrido.

隆Un abrazo enorme para todos! Espero poder contestar pronto. Y una vez m谩s, 隆gracias por todo!

隆Mucha fuerza y solidaridad tambi茅n para los dem谩s reprimidos en las c谩rceles de todo el mundo!

隆Libertad para todos!

Abajo los muros de la prisi贸n

Y 隆viva la anarqu铆a!

Danilo

Para la correspondencia

Danilo Infantino

C.P. Brians 1, M贸dulo 4

Apartado de correos 1000

08760 MARTORELL (Barcelona)

ESPA脩A

