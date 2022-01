–

Ataque a la sede del CSIF de Barcelona

La mañana del 20 de diciembre ha sido atacada la sede del sindicato CSIF situada en la calle Nà pols 118, con una pintada en la que se podía leer «Torturadores, Llibertat Presxs 27F» y una A de anarquía y se ha trincado una de las ventanas de la sede.

Este sindicato, que quiere abarcar diferentes sectores del funcionariado, está formado principalmente por carceleros y policías. Se han movilizado estos úlitmos días a las puertas de Brians I para cegar su impunidad como los carceleros que tienen un módulo de Brians confinado y se benefician de la excusa de supuestas agresiones a funcionarios. Además este sindicato forma parte de la acusación particular a lxs presxs anarquistas actuales del 27F.

Vamos con esta acción a hacer un grito a la Barcelona Salvatge, la no domesticada, a hacer acciones desde ahora hasta el 16/01/2022 para tumbar los muros de las prisiones y el sistema que las necesita.

Animémonos también a participar en las marchas del fin de año en el CIE, Wad-Ras y la de Brians el 16 de Enero.

Si concentramos fuerzas, si lo hacemos todo, ¡seremos más fuertes!

CONTRA LA DOMESTICACIÓN DE LAS LUCHAS

POR UNA BARCELONA SALVAJE

POR LA INSURRECCIÓN ANARQUISTA

Atac a la seu del CSIF de Barcelona

La matinada del 20 de desembre ha sigut atacada la seu del sindicat CSIF situada al carrer Nà pols 118, amb una pintada on es podia llegir «Torturadors, Llibertat Presxs 27F» i una A de anarquia i s’ha trencat una de les finestres de la seu.

Aquest sindicat, malgrat aplegar diferents sectors del funcionariat, està format principalment per carcellers i policies. S’han mobilitzat aquests úlitms dies a les portes de Brians per blindar la seva impunitat com a carcellers tenint tot un mòdul de Brians confinat i aprofitant l’excusa de suposades agressions a funcionaris. Ademés aquest sindicat forma part de l’acusació particular a les companyes anarquistes preses del 27F.

Volem amb aquesta acció fer una crida a la Barcelona Salvatge, la no domesticada, a fer accions des d’ara fins al 16/01/2022 per tombar els murs de les presons i el sistema que les necessita. Animem a també a participar a les marxes de cap d’any al CIE, Wad-Rass i la de Brians el 16 de gener.

Si concentrem forces, si lluitem totes, serem més fortes!

CONTRA LA DOMESTICACIÓ DE LES LLUITES

PER UNA BARCELONA SALVATGE

PER LA INSURRECCIÓ ANARQUISTA