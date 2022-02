–

De parte de La Haine February 10, 2022 31 puntos de vista

Benvolguts amics i amigues,

El proper dissabte 12 de febrer, la COESPE (Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema P煤blic de Pensions ha convocat concentracions i manifestacions arreu de l’Estat espanyol en defensa de les reivindicacions dels pensionistes.

A Barcelona, la manifestaci贸 anir脿 des del Banc d’Espanya fins a la Pl. sant Jaume.

Com ja sabreu, les nostres principals reivindicacions s贸n:

– la revaloritzaci贸n de les pensions segons l’IPC real.- l’increment de les pensions m铆nimes i no contributives fins a l’SMI- el rebuig de la privatitzaci贸 de les pensions mitjan莽ant els plans d’empresa-