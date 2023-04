Gemma Pasqual: 鈥淣o pensaba que encontrar铆a tantas mujeres torturadas en democracia鈥

Por Assumpci贸 Maresma Matas* en VilaWeb.

10 abril, 2023

Traducido por Leticia Palacios.

Entrevista a Gemma Pasqual, que recoge el testimonio de 22 mujeres sobre el terror de la comisar铆a de la Via Laietana de Barcelona, entre 1941 y 2019

鈥淭orturades鈥 (Comanegra) de Gemma Pasqual El libro, ser谩 un pilar fundamental de la historia de la represi贸n y, en concreto, de la tortura, de este pa铆s. Poner cara a 22 mujeres, testimonios del terror ejercido desde 1941 hasta 2019 en la comisar铆a de la polic铆a nacional espa帽ola de la Via Laietana 43 de Barcelona es un punto de inflexi贸n. Primero, y sobre todo, porque rescata del silencio y del olvido a las mujeres que han sido v铆ctimas de esta violencia institucional hasta la crueldad m谩s dif铆cil de imaginar. Pero, tambi茅n, porque ofrece una visi贸n global de c贸mo se ejerce esta violencia y cu谩les son los patrones de actuaci贸n, que funcionan de manera sist茅mica tanto en dictadura como en democracia, como un reloj que no se detiene y al que siempre el sistema, el estado, le da cuerda. Muestra c贸mo mujeres de distintas generaciones, de las mismas familias, sufren esta violencia sin escr煤pulos, sistem谩ticamente. Estremecedor.

La autora tiene claro que el libro es de las mujeres que salen en 茅l y de las que han sufrido la tortura y a煤n son an贸nimas. Es de ellas por su valent铆a, por su honestidad y tambi茅n por la generosidad de contarnos esta parte de su vida que ya habr铆an querido olvidar. Al hacerlo han tejido una imagen real, consistente, dif铆cil de olvidar. Como dice Gemma Pasqual, ahora hay que seguir con la lucha para que este edificio del terror deje de ser un s铆mbolo que utiliza el estado espa帽ol para mostrar su poder represor. Y tambi茅n hay que cuidar a estas mujeres, homenajearlas, dignificarlas y protegerlas. No pueden ser solo parte del pasado, dice la autora en esta entrevista. Son presente.

-Impresiona mucho este libro. 驴Cuando empez贸 sab铆a lo que se encontrar铆a?

-La verdad es que no. A pesar de haber investigado la tortura en Chile, Argentina y Espa帽a, cuando te cuentan en primera persona lo que les ha pasado, no es lo mismo. Cuando empec茅 a investigar encontr茅 mujeres del franquismo, pero la verdad es que no esperaba encontrar tantas mujeres torturadas en democracia. Sobre todo me impact贸 mucho conocer a X猫nia y a todas las personas torturadas en 2019 en la Via Laietana. No me lo esperaba.

-Cuenta que le impresion贸 ver a Blanca Serra y a Carles Castellanos hablando de tortura en el FAQS y que de ah铆 sali贸 un art铆culo que public贸 en este diario. Del art铆culo ha acabado saliendo el libro. Pero, aparte de eso, 驴hay algo personal que la haya tra铆do hasta aqu铆?

-Para mi escribir el libro es un ejercicio de responsabilidad. De compromiso. La Via Laietana es un s铆mbolo de la tortura. Yo quer铆a dar voz a estas mujeres, soy nieta de represaliados y eso tambi茅n cuenta. Mi abuelo me transmiti贸 unos valores que me han hecho mucho bien.

-驴Cu谩l es la herencia de su abuelo?

-脡l era de la FAI y fue represaliado. Fue condenado a muerte, estuvo en el campo de Argelers y nunca renunci贸 a los valores que ten铆a. Siempre ha sido un gran luchador. Desde muy peque帽a he mamado eso. Ten铆amos una relaci贸n muy buena. 脡l me contaba cosas de la guerra鈥 Recuerdo que en Almoines, mi pueblo, est谩bamos muy cerca del cementerio de Gandia y all铆 fusilaban gente continuamente. Cuando por Todos los Santos 铆bamos a poner flores, el abuelo me hac铆a pasar la mano por donde estaban los impactos de las balas, porque, aunque estaba pintado, se notaban los orificios. Y mi madre dec铆a: 鈥溌o le diga esas cosas a la ni帽a!鈥. Pero yo lo ve铆a como un h茅roe porque siempre defend铆a las injusticias.

-驴Le cost贸 mucho encontrar a estas mujeres?

-La verdad es que al principio, cuando llamaba a las puertas y empezaba a preguntar, me dec铆an que hab铆a muchos hombres pero que no recordaban a ninguna mujer. Es lo que suele pasar, que sabes que hay mujeres, pero siempre se habla de los hombres. Necesitaba dar voz a estas mujeres y, en este sentido, quiero que la historia de la Via Laietana tenga nombre de mujer. Es muy importante no olvidar a todas las mujeres que han pasado por all铆 y sobre todo a las grandes olvidadas: las prostitutas, las inmigrantes, las gitanas鈥 Pensemos que hablamos de torturadas con una visi贸n abierta, no de pol铆tica y nada m谩s, sino de todas estas mujeres. La tortura hacia ellas sigue el mismo patr贸n siempre.

-驴La tortura tiene sesgo de g茅nero?

-隆Por supuesto! No es lo mismo torturar a un hombre que a una mujer. La tortura de g茅nero debe reconocerse como tal, es brutal y se ve en muchas de las cosas que cuentan: cuando van al ba帽o, c贸mo los torturadores estigmatizan la regla, los tocamientos鈥 Eso los vascos lo han estudiado mucho. Aqu铆 creo que no se ha estudiado lo suficiente. Estar铆a bien hacer un simposio sobre la tortura en la Via Laietana y hablar de todos los temas que rodean este horror.

-驴La violaci贸n tambi茅n forma parte de estas torturas?

-En la Via Laietana se ha violado a muchas mujeres. Mis testigos han visto c贸mo se ha violado a otras mujeres, sobre todo a las prostitutas.

-Me imagino que remover estos recuerdos en las mujeres torturadas no ha sido f谩cil para nadie.

-Recordar es muy duro. De hecho muchas han estado en silencio durante mucho tiempo, pero han confiado en m铆 y se lo agradezco much铆simo. Me he vestido de periodista, aunque no lo sea, para mantener la distancia. La parte m谩s dif铆cil era cuando sal铆a de all铆 o cuando hac铆a el retrato, porque es terrible todo lo que han pasado estas mujeres. En el primer contacto hablaba de lo que hab铆a pasado en la Via Laietana. Hab铆a mujeres que me quer铆an atender aunque no quer铆an salir en el libro, pero su testimonio tambi茅n ha sido importante para que lo pudiera escribir. En realidad solo dos han dicho que no. Yo siento una gran responsabilidad ante ellas. Ya no es mi libro, es su libro.

-A la hora de contarlo ha utilizado la t茅cnica del docudrama.

-He intentado mantener la medida justa de todo. No quer铆a cargar las tintas en el dolor, que existe y es inmenso, porque el libro no trata de eso. En este libro yo reivindico la memoria, la justicia y la reparaci贸n. El docudrama es para que se sepa lo que pasa, que no sea s贸lo un relato period铆stico, sino que los lectores se pongan en la piel de estas mujeres.

-En el libro sale con frecuencia que la Via Laietana es la casa del terror. 驴Qu茅 simboliza ese edificio?

-隆Esta ciudadela que mantienen en el centro de Barcelona tendr铆a que convertirse en un memorial ahora mismo! Acabar con esta pesadilla ser铆a tan f谩cil como eso. En cambio te encuentras con que en 2019 todav铆a torturan all铆 y se te cae el alma a los pies. Yo pongo cara a lo que ha pasado en este lugar horrible. Hablo de 22 mujeres que son una muestra, pero detr谩s de ellas hay miles. All铆 ha habido asesinatos y no pasa nada.

-驴Cree que el libro puede ayudar a abrir los ojos a mucha gente que est谩 convencida de que aqu铆 no existe la tortura?

-A veces nos creemos que todo el mundo sabe que aqu铆 se tortura y se ha seguido torturando, pero eso, como dices, no es cierto. Mucha gente no sabe que all铆 se torturaba. Y de los que lo saben, muchos creen que eso se termin贸 cuando acab贸 el franquismo. La gente que tiene ideolog铆a lo sabe porque ha conocido gente involucrada que lo ha sufrido. Yo, por ejemplo, conoc铆 de cerca las torturas del 92. Pero la gente que no tiene implicaci贸n pol铆tica no se lo imagina. En el 92, la gente no se lo cre铆a porque en su cabeza no entra que el estado maltrate a las personas en democracia. Y cuando se lo muestras todo el mundo se sorprende. Para mi, la mejor manera de que la gente visualice el terror es poni茅ndole cara y que se vean las personas, que algunas son muy mayores y si no hacemos justicia ahora, ya no se har谩. Con cifras es muy dif铆cil. Cuando hablamos de las cloacas del estado se trata de eso: que todo va por debajo. Yo he levantado la alfombra y he dicho: aqu铆 est谩.

-En el libro dedica un cap铆tulo a los represores.

-Son muchos, yo he identificado a 57 a partir de los trabajos de investigaci贸n period铆stica que se han publicado. El estado espa帽ol ha sido denunciado y condenado much铆simas veces por los organismos que velan por los derechos humanos. De las diez veces que la Uni贸n Europea ha condenado al estado espa帽ol, siete han sido para Grande-Marlaska. Este dato solamente ya es brutal. 驴D贸nde protestaremos? Muchos de los polic铆as que salen tienen medallas, que encima significan dinero que pagamos entre todos. Est谩 el caso de Trapote, que durante la dictadura mat贸 a un dem贸crata y se benefici贸 de la ley de amnist铆a sin que pasara nada. Y encima, el 1 de octubre era el jefe de la polic铆a. 脡l mismo minti贸 al juez cuando le pregunt贸 si hab铆a tenido algo con la justicia. Dijo que no. La realidad es que se sienten totalmente impunes. He podido verificar que a la mayor铆a de los condenados por torturas o maltratos el estado los indulta enseguida, como si el propio estado asumiera que han torturado en su nombre.

-驴Desde los a帽os cuarenta del siglo pasado hasta ahora siguen siempre el mismo patr贸n?

-Son inamovibles, siempre siguen el mismo patr贸n. Por ejemplo, a Matilde y a X猫nia Garcia, que son de 茅pocas distintas, les hacen lo mismo. Las dos eran muy j贸venes, una iba a un concierto de Pete Seeger, en 1971, la otra a la manifestaci贸n contra la sentencia de 2019. Las paran en una manifestaci贸n e intentan inculparlas colocando supuestas pruebas dentro de sus bolsas, cosas que no son suyas. Es el patr贸n del sistema. Ellos, con la tortura, la multa y la condena quieren conseguir atemorizar, que esta gente no vuelva a manifestarse. A X猫nia incluso le prohibieron acudir a manifestaciones. No ten铆a sentencia firme ni nada y el juez se atreve a decirle que lleguen a un acuerdo: si no vuelves a ir a una manifestaci贸n, te dejo libre. Eso no puede ser.

-驴Las secuelas son muy fuertes?

-A muchas de estas mujeres las han anulado a consecuencia de las torturas. Las pol铆ticas tienen una fuerza, pero la gente que no es pol铆tica con frecuencia no acaba de encontrar su sitio despu茅s de algo tan grave.

-Algunas de estas mujeres de las que habla no entran una sola vez a la Via Laietana sino muchas, incluso reconocen a los torturadores.

-Algunas entran dos y tres veces. El da帽o que hace el sistema es end茅mico, persiguen a los padres y a los hijos. El caso m谩s flagrante es el de N煤ria Cadenes y su madre, Teresa Alab猫rnia, cuando el polic铆a le dice a N煤ria: 鈥淗ombre, mira, la hija de Teresa Alab猫rnia鈥. O tambi茅n el caso de Manuela Rodr铆guez y su hijo. Qu茅 tortura puede haber peor que ver que torturan a tu hijo, un hijo que ya hab铆a nacido en la prisi贸n. Ver c贸mo maltratan a tu hijo y no poder hacer nada es una doble tortura. Manuela, que es una mujer tan luchadora que ya hab铆a hecho la guerra, a煤n tiene que volver a entrar en la Via Laietana, despu茅s de haber pasado por situaciones horribles en los a帽os ochenta porque se manifestaba a favor del derecho al aborto. No se detienen nunca. Eso lo hace el sistema, lo hacen en dictadura y lo hacen en democracia, les es igual. En democracia todav铆a lo hacen: lo hemos visto en Euskadi y lo vemos aqu铆. Son los mismos. El se帽or Marlaska y toda su gente tendr铆an que explicar por qu茅 torturan a unos chicos el 18 de octubre de 2019 en la Via Laietana, por qu茅 hay manchas de sangre en las paredes. 驴Vivimos en una democracia imperfecta o a煤n estamos en el postfranquismo? Yo la democracia no la veo por ninguna parte.

-La Comissi贸 de la Dignitat y otros colectivos se manifiestan cada quince d铆as para que cierren esta comisar铆a

-Cuando la Comissi贸 para cada quince d铆as la Via Laietana todos deber铆amos estar all铆. Lo que hace la Comissi贸 de la Dignitat es muy importante, porque siempre nos recuerdan que es el edificio del terror. La gente que pasa por all铆 en coche no lo quiere ver. Podr铆an poner una plaquita que dijera que en la 茅poca de Franco se hac铆a eso, pero no ser铆a verdad, porque a煤n se tortura y el estado quiere mantener esta ciudadela en pleno centro de Barcelona. Es su forma de hacer que sintamos su castigo. Es el s铆mbolo del poder que tienen como represores.

-Una de las primeras mujeres de las que habla es Vict貌ria Pujolar, la voz de R脿dio Pirenaica.

-Es una mujer incre铆ble, es la primera que se escapa mientras la trasladan. Es una mujer muy importante porque demuestra que se puede huir. Tiene la fuerza de huir y coger un tren e irse a Francia. Podr铆an haberla matado de un tiro. Despu茅s de escaparse contin煤a la lucha contra el franquismo desde Ruman铆a, donde est谩 exiliada. Quiz谩 la gente joven no sabe lo que es la Pirenaica, pero yo la o铆a de peque帽a, bajita. Ella era la voz catalana.

-Me ha impresionado mucho el relato en primera persona escrito por Montserrat Tarrag贸.

-Ese relato es el 煤nico que no es m铆o. Dicen que Montserrat Tarrag贸 fue de las mujeres m谩s torturadas en democracia y lo que le hicieron es muy duro. C贸mo destrozan la vida de una persona por nada. Ella no tiene ning煤n cargo, ni en el caso Bult贸, ni nada鈥 Su relato no lo he tocado porque pens茅 que era tan desgarrador que ten铆a que dejarlo como ella lo hab铆a escrito. Me impresion贸 mucho.

-En el libro habla tambi茅n de las torturas que les hacen a muchas mujeres, no s贸lo a las pol铆ticas. 驴El caso de la Rampova es un ejemplo?

-La Rampova me toca muy de cerca porque era de Ploma 2, un grupo que conoc铆 en Val猫ncia. Se mov铆an mucho por el barrio del Carme y la conoc铆amos. La Rampova era una mujer que te llamaba la atenci贸n. Todo el mundo comentaba que hab铆a sufrido mucho, pero no me imaginaba que hab铆a estado en la Via Laietana. Con 16 a帽os se enamora de un hombre y la detienen, la encierran, la violan y le hacen de todo. Cuando sale le aconsejan que venga a Barcelona porque parec铆a que estar铆a m谩s segura. En el cine Princesa la enga帽an y se la llevan a rastras hasta la Via Laietana. All铆 le pegan, la maltratan, la vuelven a violar. Cuando se habla de la tortura no se hace referencia a los colectivos de homosexuales, lesbianas, prostitutas, sin embargo, son v铆ctimas de tortura constantemente. Les dan palizas, les hacen de todo, sin ninguna defensa.

-Tambi茅n retrata la tortura que recibe la etnia gitana, cuenta el caso de Carmen Gonz谩lez.

-El trato hacia los gitanos era pura maldad y crueldad. A Carmen la cogen ya de jovencita. Siempre la acusaban de lo que hac铆an sus hombres. El estado tiene que respetar los derechos de estas personas, no puede justificar que les peguen y maltraten por haber cometido un delito. Lo que le hicieron es鈥 no tengo palabras. Acababa de tener un ni帽o, ten铆a el pecho lleno de leche鈥 y cuando llega a la Trinitat las monjas la tratan a煤n peor.

-驴Las monjas de la Trinitat son c贸mplices de las torturas?

-Son lo peor. Ellas hacen de carceleras. Cuando las chicas llegan deshechas por las torturas de Via Laietana se encuentran con estas monjas. No tienen nada de humanidad, ni siquiera llaman a los m茅dicos. Es el caso de Carme Travesset, que lleg贸 all铆 con los pies destrozados y no pod铆a ni andar por las torturas que hab铆a sufrido y ellas la llevan arrastrando. No tienen ning煤n miramiento. Pero act煤an a煤n peor con las presas comunes, porque las pol铆ticas se organizaban e intentaban defenderse con huelgas de hambre o con ayuda del exterior. Las presas comunes son v铆ctimas de todo tipo de maltratos. Todo parece de la edad media, como si fuera un mundo paralelo.

-驴Se conseguir谩 que cierren este edificio?

-Creo que s铆, no debemos abandonar. Tambi茅n tenemos que invocar a la responsabilidad de nuestros pol铆ticos. Es verdad que se ha aprobado en todas partes que hay que cerrar esta comisar铆a de la Via Laietana, pero tendr铆an que seguir luchando. Cuando ellos tienen la sart茅n por el mango, tienen que ponerlo sobre la mesa. No se entiende por qu茅 todo sigue igual si Barcelona est谩 gobernada por los socialistas y los comunes, que son los mismos que gobiernan en el estado. Parece que no les interesa lo suficiente. Creo que nadie quiere tocar a la polic铆a. La polic铆a da miedo.

-驴Tambi茅n est谩 el caso de Mireia Comas?

-La persecuci贸n de Mireia pone los pelos de punta. Sufre la persecuci贸n del famoso Jordi. La persiguen porque planta cara y pone una denuncia. Una denuncia que por primera vez es aceptada. Eso no lo soportan y la vuelven a encerrar y a torturar. Ella no puede m谩s y no le queda otra opci贸n que retirar la denuncia, y hace bien. Son personas, no s铆mbolos y no las protegemos lo suficiente. Es fot贸grafa, hace fotos de los movimientos sociales. Es un testimonio vivo que quieren aniquilar porque no quieren que se vea lo que ella ense帽a.

-驴Hablamos de Blanca Serra?

-Blanca es la culpable del libro, como he dicho antes. Ver lo que ella contaba me impuls贸 a escribir el art铆culo en Vilaweb y despu茅s el libro. A Blanca y a Eva -porque Blanca me insiste en que Eva va siempre primero- las torturaron mucho, much铆simo. En la Via Laietana y en Espa帽a. Si te fijas, los propios polic铆as les dicen: 鈥淵a est谩n aqu铆 otra vez las hermanas鈥︹ Ellas son un s铆mbolo porque siempre est谩n ah铆. Con ellas no han tenido 茅xito. Ni con ellas, ni tampoco con las dos Teresas, ni con Montserrat, ni con N煤ria鈥 Con ninguna de estas mujeres luchadoras, vaya. Ellas tendr铆an que tener las medallas que les han dado a los polic铆as, son las grandes defensoras de la democracia. No se rinden nunca. 驴C贸mo puede ser que con las torturas pidan pruebas si ellos las tienen todas? Y, encima, las han destruido. Mira, Mart铆n Villa quem贸 todo lo que pudo.

-N煤ria Cadenes es amiga suya. Habr谩 sido m谩s dif铆cil escribir su relato.

-Ha sido dif铆cil, no voy a negarlo. Escuchar a una amiga contando c贸mo la torturaban. De hecho, las he dejado -a ella y a Teresa, su madre- para el final porque son amigas las dos y por el s铆mbolo que ha representado N煤ria para mostrar que no hab铆a democracia en el estado espa帽ol.

-Si todos los relatos impresionan, el de N煤ria Cadenes tiene el a帽adido de que, pese a ser tan joven, planta cara para defender sus derechos. Los tiene clar铆simos. No se rinde nunca.

-Tiene unas convicciones muy fuertes.

-Isabel L贸pez, que trabajaba en la SEAT, tambi茅n es de una firmeza impresionante.

-Isabel L贸pez es una gran mujer, de CCOO. Tozuda y valiente. Va a prisi贸n porque no quiere que le paguen las multas. Piensa que hay gente m谩s importante que ella. Se encarnizan con ella. Al final consigue una gran victoria. Tienen que soltarla porque hay una manifestaci贸n de mujeres en la puerta y el presidente de SEAT llama a la polic铆a para que la liberen y las mujeres vuelvan a trabajar.

-Usted tambi茅n es una gran luchadora.

-No debemos abandonar nunca. Yo tengo la herencia de mi abuelo, pero tambi茅n se la dejo a mi hijo. En el estado espa帽ol no he visto el cambio hacia la democracia. Cada uno tiene que enfocarse en lo que puede hacer. Yo soy escritora y escribo libros, todo el mundo puede hacer algo. Nos quieren apol铆ticos, nos quieren callados. Mira lo que pasa en Francia, all铆 la gente sale a la calle.

-Para acabar, hablemos un poco de c贸mo se hizo escritora.

-Un d铆a escribo una historia y Guillem, mi marido, me dice que es una novela y me la publican, cosa que no suele pasar. Ten铆a 27 a帽os. Hice otra, que es 鈥淢arina鈥, una novela juvenil, y los bibliotecarios me dieron un premio. Y pens茅: 驴y si escribo otra? Es cuando escribo 鈥淩ecord a Amanda鈥, que fue cuando entr茅 en contacto con la tortura en Chile. Y despu茅s escrib铆 鈥淟鈥檜ltim vaixell鈥, que es cuando contact茅 con Tomasa Cuevas y esta gente. Ya ves que al final todo est谩 conectado. Y ya me di cuenta de que me gustaba mucho escribir y me dediqu茅 a ello. Yo era inform谩tica por casualidad; me dieron una beca porque en casa se necesitaba dinero. En cierta manera mi padre iba eligiendo lo que ten铆amos que ser. Cuando mi marido me pregunta: 驴y t煤 qu茅 quieres ser?, le respond铆 sin dudar que quer铆a ser escritora. A pesar de tener que pagar hipotecas, me dijo: 鈥溌enga!鈥. Lo dej茅 todo y me di de alta en aut贸nomos como escritora. Pagaba m谩s de lo que cobraba. Pero fui tozuda. Y ahora, mira, mis libros van por todo el mundo鈥

-Y hace muchos a帽os que vive de escribir.

-隆Vivo de escribir y vivo muy bien! No soy J.K. Rowling pero me saco un sueldo muy decente.

-Es una autora muy le铆da y muchos de sus libros est谩n vivos despu茅s de muchos a帽os鈥

-Los tengo a todos vivos. De 鈥淴猫nia鈥 he vendido 200.000 ejemplares, pero de 鈥淢arina鈥 habr茅 vendido 100.000. Y de 鈥淰iure perillosament鈥 ya llevamos cinco ediciones. Me leen en todos los Pa茂sos Catalans, pero fuera tambi茅n. En Madrid, en Colombia, en M茅xico, en Italia. Ahora, por ejemplo, uno de mis 煤ltimos libros 鈥淟ike. Blau鈥 lo leer谩n todos los ni帽os del pa铆s. Y eso es muy bonito.

-Dice que lleva los valores incorporados, pero los Pa茂sos Catalans tambi茅n鈥

-Mucha gente puede pensar que los Pa茂sos Catalans son una utop铆a. Yo lo respeto, pero es necesario que lo tengamos claro: los Pa茂sos Catalans existen. Hablamos el mismo idioma, tenemos el comercio. Mis libros, nadie podr谩 decir que no se venden en todos los Pa茂sos Catalans. Creo en los Pa茂sos Catalans o la Catalunya grande, como dec铆an. Somos mucha gente y podemos hacer grandes cosas. S贸lo tenemos que cre茅rnoslo.

-Dir谩n que es muy positiva, optimista.

-Yo no lo he tenido f谩cil en esta vida, pero la propia vida te ense帽a. No soy positiva. Lo que pasa es que estar todo el d铆a lament谩ndome no me aporta nada. Adem谩s, es aburrido. Es mejor actuar. M谩s que protestar a mi me gusta reivindicar. Eso s铆, no paro.

-驴Quiere decir algo m谩s?

-S铆, que estas mujeres que salen en el libro y las que a煤n quedan en el anonimato deber铆an estar m谩s reconocidas. Y tambi茅n m谩s cuidadas. Todas, las pol铆ticas y las no pol铆ticas. Todas han sido unas grandes luchadoras por la libertad. Son un s铆mbolo que tenemos que proteger. No pueden ser parte del pasado y ya est谩. No puede ser.

