–

De parte de Socialismo Libertario May 19, 2022 214 puntos de vista

El 16 de mayo la presentación en la Casa del Libro de Barcelona del libro «Nadie nace en el cuerpo equivocado», escrito por José Errasti y Marino Pérez Álvarez y editado por Deusto, ha sufrido un boicot violento por parte de Crida LGTBI y Sororidad trans.

La protesta, contrariamente a lo que afirman sus convocantes, no ha sido nada pacífica. No fue una legítima protesta hacia una iniciativa cuyos contenidos no se comparten sino un intento de impedir su realización: tratando de ocupar la librería y cerrar por la fuerza el acto, hostigando a sus participantes y hasta amenazando, según lo referido por los Mossos a la Casa del Libro, con atacar con material incendiario la propia librería. Se ha tratado de un ataque explícito e intencionado a la libertad de expresión.

No merecería la pena detenerse sobre la motivación que lo «justificaba», es decir, la de tratarse de un libro «transfóbico». Este es el cómodo epíteto que emplean los que pretenden de esa manera legitimar su afán de «cancelación» evitando, a la vez, todo tipo de diálogo. Este libro introduce en su subtítulo: Éxito y miseria de la identidad de género, su objeto: no niega evidentemente razones y derechos de las personas trans sino que aborda una crítica de la llamada «teoría queer» desde un punto de vista biológico, situándola en el contexto cultural de su nacimiento, analizando visiones y contradicciones de sus principales referentes, como Judith Butler y Paul Preciado, denunciando los peligros que la legislación vigente a propósito de las «transiciones» supone para niños y adolescentes. Nos detenemos sobre los contenidos de esta obra por el interés que tiene, incluidas las carencias que podamos encontrar o las discrepancias que podamos tener.

La presentación, introducida, además que por sus dos autores, por Silvia Carrasco, presidenta de Feministas de Catalunya, se había desarrollado tranquilamente, con una participación de cerca de setenta personas, durante casi una hora, cuando la librería ha comunicado, recogiendo la indicación de los Mossos d’Esquadra, la suspensión del acto ante el peligro de que los manifestantes pudieran atacar a los asistentes y causar, como decíamos, daños a la propia librería. Las y los asistentes han sido obligados a salir escoltados por la policía e increpados por los manifestantes. Éstos, cerca de unas treinta personas, jóvenes en su mayoría, a pesar del talante y de las intenciones agresivas, no daban sin embargo, por número y consistencia, la impresión de estar en condiciones de continuar con sus belicosas y hasta incendiarias intenciones. Cuesta imaginar que el imponente dispositivo policial desplegado, ante una amenaza de boicot conocida y concretada luego de manera tan minoritaria, no haya estado en condiciones de prevenir los problemas, permitiendo la presentación del libro y a la vez la celebración de la protesta contra él, sin recurrir a la violencia. En cambio, no sólo la ha empleado hacia unos pocos manifestantes que intentaban entrar en la librería, sino que ha obligado a los asistentes a dejar el local, impidiendo su legítimo deseo de manifestarse contra los agresores.

Parece que las autoridades catalanas, que este año, recordemos, han asignado el premio Catalunya a Judith Butler, ante una amenaza y una acción violenta contra la libertad de expresión estén más preocupadas por aparecer complacientes hacia el trans activismo violento que garantizar los derechos básicos de sus víctimas. Es también indicativo del clima «cultural» de Barcelona el hecho que dos librerías tan significativas como Abacus y la Central se nieguen a exponer y vender el libro «Nadie nace en el cuerpo equivocado». En este marco se sitúa también el «boicot» amparado por las autoridades académicas sufrido por la profesora Juana Gallego, además de los intentos constantes de agresión física de sectores trans activistas a las manifestaciones feministas.

Expresamos nuestra denuncia ante estas actitudes totalitarias y nuestra solidaridad con los autores del libro, las organizadoras del acto y sus asistentes.

19 de mayo de 2022