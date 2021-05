–

De parte de Nodo50 May 16, 2021 80 puntos de vista

Agencia Mp3. LQS. Mayo 2021

Masiva manifestaci贸n en Barcelona para exigir el establecimiento inmediato de un gobierno independentista en Catalu帽a. Las elecciones del 14 de febrero trajeron la mayor铆a absoluta de los independentistas, pero las diferencias internas entre los partidos lo han impedido hasta ahora

Miles de personas se han reunido este domingo ante el Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume de Barcelona, convocadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para reclamar a ERC y Junts que conformen Govern: 芦Ten茅is una 煤ltima oportunidad禄

As铆 lo ha indicado la presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, que a diez d铆as de agotarse el plazo para investir presidente ha lanzado una seria advertencia a ambas fuerzas: 芦Si nos llev谩is a nuevas elecciones, o repet铆s un Govern sin ning煤n plan para avanzar, la ANC ya no estar谩 m谩s de vuestro lado禄.

Ha defendido que el resultado de las elecciones del 14 de febrero 芦legitima, en t茅rminos del derecho internacional, que un proceso de independencia unilateral sea hoy mucho m谩s grande que en 2017禄.

Sin embargo, ha lamentado que los independentistas est谩n, a su parecer, decepcionados y desanimados por los desacuerdos que ven entre partidos y las 芦luchas por la hegemon铆a electoral y las hambrunas de poder auton贸mico禄.

En este sentido, el vicepresidente de la ANC, David Fern谩ndez, ha pedido 芦m谩s reuniones honestas y menos medios de comunicaci贸n; m谩s concordia y menos reproches; m谩s acuerdos y menos desencuentros y m谩s pa铆s y menos partidos禄.

Por su parte, la presidenta de la Cambra de Comer莽 de Barcelona, M貌nica Roca, ha asegurado 芦lo m谩s importante es que haya un Govern禄 para avanzar en la recuperaci贸n econ贸mica de Catalunya, que durante el 煤ltimo a帽o ha perdido 20.000 empresas y cuyo PIB se ha reducido un 11,5%, seg煤n sus datos.

Roca ha emplazado a Junts y ERC a alcanzar un pacto para formar un 芦Govern que responda al mandato de las urnas de las 煤ltimas elecciones, y por lo tanto, un Govern que sea limpiamente independentista禄.

A la concentraci贸n tambi茅n han asistido representantes de organizaciones como la Federaci贸 Nacional d鈥橢studiants de Catalunya (Fnec) y Associaci贸 d鈥橝fectats de l鈥1 d鈥橭ctubre, que han le铆do un manifiesto a favor de la independencia.

La repetici贸n de elecciones 芦no es el camino禄

Por su parte, Dolors Sabater (CUP) ha pedido este domingo a ERC y a Junts 芦responsabilidad禄 y que aparquen sus intereses partidistas y el 芦tacticismo禄, ya que una repetici贸n de las elecciones 芦no es el camino, no nos lo podemos permitir, no se entender铆a禄.

芦Quedan pocos d铆as. Nosotros tomamos la iniciativa de desencallar la legislatura禄 y de llegar a un acuerdo con el partido republicano, pero 芦es necesario que ERC y Junts sean responsables禄 para dar respuesta a la 芦crisis democr谩tica, econ贸mica, social y nacional禄, ha apuntado en un acto celebrado en Barcelona.

Ha constatado que en la reuni贸n a tres bandas del pasado mi茅rcoles, promovida por la propia CUP, 芦se dieron pasos adelante禄, si bien ha insistido en apelar a que ERC y JxCAT 芦se comprometan con la responsabilidad禄.

芦Es absolutamente irresponsable que tres meses despu茅s de las elecciones no tengamos un Govern y que hayamos entrado en la misma situaci贸n una y otra vez, en la misma din谩mica, de las disputas partidistas y de tacticismo禄, ha avisado.

Este clamor viene despu茅s de que la otra principal entidad independentista del pa铆s, 脪mnium Cultural, instara el pasado mi茅rcoles a JxCAT y ERC que llegaran a que formaran un gobierno. 芦Si se impone la disputa est茅ril, 脪mnium no ser谩禄, lanz贸 su presidente, Jordi Cuixart, desde la prisi贸n en la que esta confinado.

鈥 Imagen de cabecera del Nacional.cat

S铆guenos en redes sociales鈥 Facebook: LoQueSomos Twitter@LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos