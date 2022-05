–

Días atrás se dio la fatal noticia de que Manuel Benítez, un joven trabajador de albergues de montaña, había sido hallado sin vida a solo 100 metros del Refugio Frey, lugar donde se desempeñaba como empleado. Su cuerpo fue hallado un metro bajo nieve dos días después, luego de que se produjera un fuerte temporal y que, pese a ello, los senderos del cerro no fueron clausurados por precaución y la patronal, por tanto, le ordenara al empleado que se hiciera presente. Ante la conmoción producida por el hecho, compañeros y compañeras de Manuel sacaron a la luz todo un sistema precarizador en cuanto a las condiciones laborales en las que les toca desempeñarse, al denunciar que son sometidos a trabajar sin los elementos de seguridad mínimos indispensables mediante largas jornadas que llegan a acumular 17 horas diarias. Además, revelaron la falta de protección social, al ser contratados como monotributistas, sin sueldo fijo, vacaciones, aguinaldo ni ART. Por Máximo Paz, para ANRed.

El final fue el peor: el 28 del mes pasado, cerca de las 13 horas, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi dio a conocer que rescatistas de Gendarmería Nacional, del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias y de la Comisión de Auxilio hallaron, mediante la búsqueda con sondas, el cuerpo sin vida de Manuel Alejandro Benítez, un joven de 29 años de edad que trabajaba en el Refugio Frey, lugar destinado para senderistas ubicado a orillas de la Laguna Toncek, al pie de la aguja Frey del cerro Catedral, Bariloche, Río Negro.

Manuel se hallaba extraviado desde hace días, cuando se dirigía, a pie y cuesta arriba, a su puesto de trabajo en reemplazo de un compañero del albergue pese a la fuerte nevada que se instaló, implacable, sobre la zona y que no se tuvo en consideración para con el joven empleado.

Benítez había comenzado a trabajar para el concesionario del refugio – uno de los más populares del Cerro Catedral – meses atrás. El martes 27, por la noche, tenía orden para encargarse del refugio. Desde el pie del cerro, emprendió el camino por la montaña.

El primer indicio de que algo andaba mal fue cuando su compañero, al que debía reemplazar, dio aviso de que no se cruzó con Manuel. Pasadas las horas, la preocupación creció. Ante el aviso a la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, se puso en marcha un plan que comenzó el día miércoles, cuando los dos refugieros partieron en su búsqueda.

El jueves la exploración se multiplicó: 50 rescatistas fueron por el hallazgo del joven, más la ayuda del barrido del área con sondas. Benítez fue encontrado sin vida a escasos 100 metros del albergue. Su cuerpo tenía una posición de protección ante el frío y estaba aproximadamente a unos sesenta centímetros de profundidad. Además, debajo de su cuerpo también había nieve, la que se había acumulado con las precipitaciones de los días previos. El diagnóstico primero es que el trabajador falleció por hipotermia.

La víctima fue trasladada hasta el filo de la montaña y desde allí lo evacuaron en helicóptero hasta el Varadero de Parques Nacionales. Luego una ambulancia transportó el cuerpo sin vida hasta el Hospital Ramón Carrillo.

«Manuel llegó debilitado y deshidratado, y se desvaneció muy cerca del refugio. Encontramos, primero, los bastones a un kilómetro del refugio y unos 200 metros más allá, la mochila, lo que nos permitió focalizar la búsqueda en una zona delimitada», comentó Fidani, experimentado refugiero al diario Clarín.

«Un cuadro de hipotermia como el que tenía Manuel provoca desorientación, poca lucidez, imposible pensar con claridad y un llamativo calor, que induce a la persona a sacarse la ropa. Al muchacho se lo encontró con poca ropa y seguramente extenuado fue dejando primero los bastones, que son fundamentales y luego la mochila. Imaginate que lo encontramos un metro bajo nieve, es nada, pero no pudo llegar», también expresó.

Manuel Benítez, además de trabajar para el albergue, estudiaba ingeniería. El propio Fidani fue el que dio la terrible noticia a sus familiares: «Cuando les avisé que había aparecido… fue un momento de mierda, el padre y las hijas se desmoronaron«, indicó.

Por su parte, ante la conmoción ocurrida por el tremendo hecho, compañeros refugieros pudieron alzar la voz y dieron cuenta, a modo de denuncia, sobre las pobrísimas condiciones laborales en las que les toca desempeñarse, a la vez que no dudaron en adjudicar la responsabilidad de la empresa concesionaria sobre el fallecimiento de Manuel.

«Manuel no tenía polainas, no le brindaron la radio, que es lo más importante, para poder hacerle el seguimiento y pueda notificar ante cualquier adversidad», comentó Franco González, compañero del fallecido, al programa radial local Ideas Circulares.

También deslizó que el concesionario del refugio «no lo cuidó realmente. Sabía que Manuel después de la 1 de la tarde estaba emprendiendo la caminata, pero no le brindó del material específico para un día así».

«Nunca se perdió de la senda. Lo encontramos a 100 metros del refugio. El dejó su mochila un kilómetro atrás y «jugó todas las cartas» para llegar a su destino», completó.

A su vez, para el mismo medio, el refugiero Lucas Miglioranzi aclaró que «Manu nunca se desorientó, lo encontraron sobre la senda, pero no tuvo posibilidad de comunicarse por no contar con la radio».

«Queremos que se haga justicia por él y por las personas que van a seguir trabajando en la montaña», recalcó.

«Si bien muchas veces aceptamos trabajar en condiciones que no son las óptimas, no hay quien regularice esa situación«, también dijo.

De esta manera ambos no dudaron, mediante sus declaraciones, en desligar a Manuel sobre la responsabilidad de lo acontecido.

«No tenía la vestimenta indicada, pero claramente no sabía a lo que se estaba exponiendo», afirmaron. Para completar que, tanto la raqueta para nieve como los bastones que utilizaba «se los compró por su cuenta. El concesionario del refugio no lo hizo».

«Aún no contaba con mucha experiencia en este trabajo, ya que había comenzado en diciembre», dijeron, a la vez que subrayaron que horas antes de que Benítez comenzara la ascensión al refugio «la persona que estaba arriba dio aviso de que las condiciones eran desfavorables, que estaba nevando, que no subía nadie».

Pero «en este caso Manuel subía a trabajar, porque si uno no sube al refugio, no cobra. No hay ART, seguro, ni nada que ampare ante una situación donde uno quede incapacitado para seguir trabajando».

«Nosotros trabajamos 17 horas por día, que es algo normal y todo refugiero lo sabe», exclamaron. «Pero acá murió una persona por una suma de factores más allá de la precarización laboral», sellaron los denunciantes.