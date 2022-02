–

CGT Fesi Bac February 4, 2022

Recuperemos nuestros derechos, basta de concesiones a la empresa.

En este comienzo de 2022, con la Reforma Laboral en ciernes y la aplicaci贸n del ALI en CaixaBank, ya a las claras en esta n贸mina de enero, desde la Secci贸n Sindical de CGT queremos invitaros a que hag谩is una reflexi贸n.

Los trabajadores y trabajadoras estamos acostumbrados a que no se nos regale nada, al contrario, tenemos que pelear cada una de nuestras conquistas y cuando dejamos de hacerlo vienen 鈥渓os recortes鈥. En la actualidad a nadie se le escapa que estamos ante uno de los momentos m谩s cr铆ticos de las 煤ltimas d茅cadas. Despu茅s de la 鈥渃risis estafa鈥 de 2008, que pagamos los y las de siempre, ahora se est谩 fraguando la 鈥渞ecuperaci贸n estafa鈥 tras los efectos de la Covid-19. 驴Adivin谩is qui茅n lo va a volver a pagar todo?

Pues s铆, efectivamente lo pagaremos, ya lo estamos pagando, los de siempre. Y tanto Gobierno, como Patronal, como las c煤pulas de los sindicatos mayoritarios (estatales como CCOO y UGT, o amarillos de empresa estilo SECB), ya se han puesto manos a la obra.

Por un lado, asistimos at贸nitos a como quedaron atr谩s las promesas electorales de derogaci贸n de la Reforma Laboral, de quienes se erig铆an como el gobierno m谩s progresista de la historia, y por otro, continuamos sufriendo en nuestro sector y nuestra empresa, las peregrinas excusas sindicales para firmar cualquier 鈥淎cuerdo鈥 propuesto por la empresa en pos de un pretendido consenso social, que no es otra cosa que aceptar sin rechistar los postulados y exigencias del que manda. La 鈥淧ax Romana鈥.

En este sentido, el acuerdo del Gobierno con la patronal y las c煤pulas de los sindicatos mayoritarios con respecto a la NO derogaci贸n de la Reforma Laboral no es casualidad, y marca el camino para lo que posteriormente sucede en las distintas negociaciones en el seno de cada empresa, sin que la nuestra sea desgraciadamente una excepci贸n. De hecho, en CaixaBank se anticiparon con la firma del ominoso ALI: donde se recortan YA derechos y n贸minas exclusivamente a una parte de las personas trabajadoras (las provenientes de Bankia) de CaixaBank a cambio de un horizonte lejano de equiparaci贸n. Y lo hicieron sin que se les cayera la cara de verg眉enza.

En resumen, la empresa propone recortes salariales y laborales (en este caso 煤nicamente para una parte de la plantilla) y la representaci贸n legal de los trabajadores (CCOO, UGT, SECB, ACCAM, SATE, SESFI鈥) firma y acepta sin rechistar. Y no solo sin rechistar, sino que encima a煤n nos toman por gi鈥︹.. tratando de vendernos como 鈥済loriosos鈥 los recortes que los miles de afectados por el ALI ya hab茅is empezado a constatar en esta n贸mina de enero.

Y como consecuencia de esta BARRA LIBRE, y este Totum Revolutum (ya no sabes qui茅n en qui茅n: y confundes a patronal y sindicatos ya que su objetivo es el mismo) nos toca pagar a nosotros (los trabajadores) con nuestro dinero y con nuestros derechos. Veamos algunos ejemplos de lo que estamos hablando, y de esa 鈥渇alsa鈥 negociaci贸n que nos venden los unos y los otros:

鈼 No se mantiene el poder adquisitivo del trabajador, ya que a d铆a de hoy (y desde hace ya muchos a帽os) nuestro Convenio no cuenta con una cl谩usula que garantice la subida salarial al mismo nivel que el IPC. Llevamos a帽os perdiendo poder adquisitivo. Y 驴todos? contentos.

鈼 Recientemente, la RLT ha aceptado la modificaci贸n de la jornada y horario de nuestros compa帽eros externalizados, a cambio de una 鈥渓imosna鈥 en forma de d铆as de vacaciones. 驴Sera esto un adelanto para 鈥渘egociar鈥 un cambio de la jornada laboral en CaixaBank?

鈼 En cuanto a la 驴Reforma Laboral?:

鈼 No se han recuperado las indemnizaciones por despido ni los salarios de tramitaci贸n.

鈼 Se mantiene la flexibilidad para los despidos objetivos.

鈼 Se mantiene la posibilidad de que la empresa pueda llevar a cabounilateralmente modificaciones sustanciales de las condiciones laborales.

鈼 Y as铆, podr铆amos seguir enumerando hasta el hast铆o鈥

Por todo ello, queda bastante claro que, si todos seguimos de brazos cruzados dando nuestra confianza a los sindicatos de siempre, obtendremos de nuevo el mismo resultado que hasta ahora, que no es otro que la constante p茅rdida de todo lo que ten铆amos y hab铆amos conseguido con tanto esfuerzo.

Es por ello que te pedimos una reflexi贸n sobre todas estas cuestiones. Y lo hacemos porque es importante para ti.

Y recuerda que, 鈥渟i haces lo que siempre has hecho, llegar谩s donde siempre has llegado鈥.

Muchas gracias por tu tiempo. Nosotros s铆 sabemos que es importante.